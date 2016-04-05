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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4323432443254326
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:33

Хотаб
Якщо б Успіх не був унікальним, я б його може і не підтримував би.
Не герой України, але герой форуму, на мою думку, точно))
Уявити, що отам в окопі буде Успіх, а не оті два героя "спина до спини станемо" -- навіть у ві сні не міг.

Інші. Стосовно заміни - Бобуа зауважував ще жорсткіше, ніж Успіх.

Успіх став на тропу ... і стоїть, гадаю, і без впливу моєї підтримки.
Підтримка з мого боку не має мети стимулу протистояння.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Хотаб
Якщо б Успіх не був унікальним, я б його може і не підтримував би.
Не герой України, але герой форуму, на мою думку, точно))


так позиція Бобуа ще більш радикальна (з питань форми і тривалості війни, ротацій та іншого), але на нього Хотаб чомусь не наїзжає
Letusrock
 
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