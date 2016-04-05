Найвидатніші невдахи — міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов — досі не втратили роботи, незважаючи на очевидні помилки
начебто очевидні речі - диктатура = відсутність негативного зворотного зв’язку
Що мене найбільше вражає так це ігнорування ключових фактів і подальша спокійнісінька побудова на цьому ігнорі.
Є факт - думка не когось, а ГК про герасимова (про ворога! Під час кривавої війни!) і навіть його звернення до всл, як їм треба сприймати цього воєначальника. Да важко переоцінити значення такого явища...
А тут про - невдаха, не втратив роботи, очевидні помилки...
З.и. це не до того, що не можна мати іншої думки про цього герасимова і зневажати його, а до того, що не все так очевидно-то. І хтось дуже сильно помиляється: або наш ГК, або автори статті. Третього не дано.
А диктатура - це перш за все відсутність конкуренції. Одним з наслідків якої може бути відсутність негативного зворотнього зв'язку. А може і не бути. В залежності від мети і характеру самого диктатора.
detroytred написав:начення має кількість. Точніше вплив даної кількості.
Цікаво який цей вплив, значення цього впливу? Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.
додам ще: як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)
Letusrock написав:додам ще: як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)
Вище на початку подій Хотаб влучно помітив, що зараз головне не просування і навіть не втрати, а злам їх опору та резервів для стримання контрнаступу.
І ще один момент: хз чи потрібно це мовчання і плани люблять тишу, але інформпропагандонмашина в орків в цьому разі поки працює на відмінно. Де там колега fler побачила паніку тощо, мені невідомо. Поки в них - наче вони Київ захопили, а не стримують атакувальні дії наших.
З.и. Щось наче зникли відсотки збиття ракет... І ІГнат отаким "порадував": "Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока." https://varta1.com.ua/news/chim-zagrozh ... 66355.html
У нас ракети і бомби, ми отримали від Росії. Бомба втричі потужніша, ніж у Хіросімі та Нагасакі… Одна бомба втричі сильніша. Під мільйон людей загине одразу», – порадував себе та Скабєєву Лукашенко і додав: «Нехай вороги, Оля, тремтять».
Проте, судячи зі слів самопроголошеного президента, Білорусь ще не отримала від РФ ядерну зброю. Російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.
Пишуть, що керівництво кадирівського підрозділу "Ахмат", яке їхало кортежем на позашляховиках у Приморську, відправилось до Кобзона. Серед них права рука кадирова - делімханов. На коцерт разом з особовим складом пішли понад 150 рил. За півгодини прилетіли 12 гвинтокрилів для вивезення тіл.
detroytred написав:У нас ракети і бомби, ми отримали від Росії. Бомба втричі потужніша, ніж у Хіросімі та Нагасакі… Одна бомба втричі сильніша. Під мільйон людей загине одразу», – порадував себе та Скабєєву Лукашенко і додав: «Нехай вороги, Оля, тремтять».
Проте, судячи зі слів самопроголошеного президента, Білорусь ще не отримала від РФ ядерну зброю. Російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.
Letusrock написав:як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, [b]звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)
https://www.defense.gov/News/Transcript ... -briefing/ MS. SINGH: Sure. Thanks, Tara, for the question. So on the report that 16 vehicles were destroyed, I've seen the reports but I can't corroborate some of the video and imagery coming out of that. So we're going to continue to monitor that but I just wouldn't be able to confirm the reports that the -- at least what we're seeing from Russians of putting out those imagery. гугл: Тож щодо звіту про те, що 16 транспортних засобів було знищено, я бачив звіти, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення, які випливають із цього. Тож ми збираємося продовжувати стежити за цим, але я просто не зможу підтвердити повідомлення про те, що... принаймні те, що ми бачимо від росіян щодо розміщення цих зображень.
те, що було зроблено в наших розрахунках, коли ми надавали це обладнання українцям, полягає в тому, що можуть бути втрати на полі бою та пошкодження, оскільки бій триває.
https://t.me/BILD_Russian/9591 Российское военное руководство утверждает, что ВС РФ за последнее время удалось уничтожить по меньшей мере семь немецких танков Leopard. В Министерстве обороны ФРГ, в свою очередь, сообщили, что не располагают информацией о подбитых машинах.
Востаннє редагувалось Water в Сер 14 чер, 2023 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Зазначається, що на той момент один із високопосадовців уряду зателефонував тодішньому голові Служби безпеки України Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав спецпідрозділу підірвати мости через Дніпро. Баканов же зателефонував Залужному, проте той відмовився робити такий крок.