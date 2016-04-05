Додано: Сер 14 чер, 2023 09:30

Shaman написав: Путін до і після війни. Яка правда розкрилася про президента Росії

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Найвидатніші невдахи — міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов — досі не втратили роботи, незважаючи на очевидні помилки

начебто очевидні речі - диктатура = відсутність негативного зворотного зв’язку для доступу до статті потрібно ввести emailначебто очевидні речі - диктатура = відсутність негативного зворотного зв’язку

Що мене найбільше вражає так це ігнорування ключових фактів і подальша спокійнісінька побудова на цьому ігнорі.Є факт - думка не когось, а ГК про герасимова (про ворога! Під час кривавої війни!) і навіть його звернення до всл, як їм треба сприймати цього воєначальника.Да важко переоцінити значення такого явища...А тут про - невдаха, не втратив роботи, очевидні помилки...З.и. це не до того, що не можна мати іншої думки про цього герасимова і зневажати його, а до того, що не все так очевидно-то.І хтось дуже сильно помиляється: або наш ГК, або автори статті.Третього не дано.А диктатура - це перш за все відсутність конкуренції. Одним з наслідків якої може бути відсутність негативного зворотнього зв'язку.А може і не бути.В залежності від мети і характеру самого диктатора.