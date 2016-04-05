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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43234324432543264327>
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:30

  Shaman написав:Путін до і після війни. Яка правда розкрилася про президента Росії
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Найвидатніші невдахи — міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов — досі не втратили роботи, незважаючи на очевидні помилки

начебто очевидні речі - диктатура = відсутність негативного зворотного зв’язку

Що мене найбільше вражає так це ігнорування ключових фактів і подальша спокійнісінька побудова на цьому ігнорі.

Є факт - думка не когось, а ГК про герасимова (про ворога! Під час кривавої війни!) і навіть його звернення до всл, як їм треба сприймати цього воєначальника.
Да важко переоцінити значення такого явища...

А тут про - невдаха, не втратив роботи, очевидні помилки...

З.и. це не до того, що не можна мати іншої думки про цього герасимова і зневажати його, а до того, що не все так очевидно-то.
І хтось дуже сильно помиляється: або наш ГК, або автори статті.
Третього не дано.

А диктатура - це перш за все відсутність конкуренції. Одним з наслідків якої може бути відсутність негативного зворотнього зв'язку.
А може і не бути.
В залежності від мети і характеру самого диктатора.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:начення має кількість.
Точніше вплив даної кількості.

Цікаво який цей вплив, значення цього впливу?
Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.


додам ще:
як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:48

  Hotab написав:Letusrock ,
ще б допомогли десятком тисяч робокопів
……

А краще щоб вас особисто Ілон Маск всиновив. Чому такі скромні бажання?


я лише турбуюсь збереженням життів Успіха, Хотаба та новостворених бригад, так як повноцінної заміни їм і близько небуде, це якщо дивитись на ситуацію з реалістичної сторони
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:53

  Letusrock написав:додам ще:
як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)

Вище на початку подій Хотаб влучно помітив, що зараз головне не просування і навіть не втрати, а злам їх опору та резервів для стримання контрнаступу.

І ще один момент: хз чи потрібно це мовчання і плани люблять тишу, але інформпропагандонмашина в орків в цьому разі поки працює на відмінно.
Де там колега fler побачила паніку тощо, мені невідомо.
Поки в них - наче вони Київ захопили, а не стримують атакувальні дії наших.

З.и.
Щось наче зникли відсотки збиття ракет...
І ІГнат отаким "порадував":
"Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока."
https://varta1.com.ua/news/chim-zagrozh ... 66355.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:51

У нас ракети і бомби, ми отримали від Росії. Бомба втричі потужніша, ніж у Хіросімі та Нагасакі… Одна бомба втричі сильніша. Під мільйон людей загине одразу», – порадував себе та Скабєєву Лукашенко і додав: «Нехай вороги, Оля, тремтять».

Проте, судячи зі слів самопроголошеного президента, Білорусь ще не отримала від РФ ядерну зброю.
Російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 34403.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:53

У кацапів панікі нєт

Пишуть, що керівництво кадирівського підрозділу "Ахмат", яке їхало кортежем на позашляховиках у Приморську, відправилось до Кобзона. Серед них права рука кадирова - делімханов. На коцерт разом з особовим складом пішли понад 150 рил. За півгодини прилетіли 12 гвинтокрилів для вивезення тіл.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:56

  detroytred написав:У нас ракети і бомби, ми отримали від Росії. Бомба втричі потужніша, ніж у Хіросімі та Нагасакі… Одна бомба втричі сильніша. Під мільйон людей загине одразу», – порадував себе та Скабєєву Лукашенко і додав: «Нехай вороги, Оля, тремтять».

Проте, судячи зі слів самопроголошеного президента, Білорусь ще не отримала від РФ ядерну зброю.
Російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 34403.html

все прогресивне людство на чолі з партнерами сидять і чекають, але винен звичайно Успіх
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:57

  Letusrock написав:як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, [b]звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)

https://www.defense.gov/News/Transcript ... -briefing/
MS. SINGH: Sure. Thanks, Tara, for the question. So on the report that 16 vehicles were destroyed, I've seen the reports but I can't corroborate some of the video and imagery coming out of that. So we're going to continue to monitor that but I just wouldn't be able to confirm the reports that the -- at least what we're seeing from Russians of putting out those imagery.
гугл:
Тож щодо звіту про те, що 16 транспортних засобів було знищено, я бачив звіти, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення, які випливають із цього. Тож ми збираємося продовжувати стежити за цим, але я просто не зможу підтвердити повідомлення про те, що... принаймні те, що ми бачимо від росіян щодо розміщення цих зображень.

те, що було зроблено в наших розрахунках, коли ми надавали це обладнання українцям, полягає в тому, що можуть бути втрати на полі бою та пошкодження, оскільки бій триває.

https://t.me/BILD_Russian/9591
Российское военное руководство утверждает, что ВС РФ за последнее время удалось уничтожить по меньшей мере семь немецких танков Leopard. В Министерстве обороны ФРГ, в свою очередь, сообщили, что не располагают информацией о подбитых машинах.
Востаннє редагувалось Water в Сер 14 чер, 2023 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:05

  flyman написав:все прогресивне людство на чолі з партнерами сидять і чекають

Дежа вю:
Путін не побачив чітких сигналів щодо «великої ціни» для Росії за вторгнення в Україну – Олещук
17 грудня 2021
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina ... 12858.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:06

Залужний на початку війни відмовився підривати мости в Києві, – BBC
Зазначається, що на той момент один із високопосадовців уряду зателефонував тодішньому голові Служби безпеки України Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав спецпідрозділу підірвати мости через Дніпро. Баканов же зателефонував Залужному, проте той відмовився робити такий крок.

Краще б підірвати мости з Криму так вимагав.
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