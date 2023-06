Додано: Сер 14 чер, 2023 10:57

Letusrock написав: як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, [b]звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території) за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та, особового складу та ін, [b]звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)

MS. SINGH: Sure. Thanks, Tara, for the question. So on the report that 16 vehicles were destroyed, I've seen the reports but I can't corroborate some of the video and imagery coming out of that. So we're going to continue to monitor that but I just wouldn't be able to confirm the reports that the -- at least what we're seeing from Russians of putting out those imagery.гугл:Тож щодо звіту про те, що 16 транспортних засобів було знищено, я бачив звіти, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення, які випливають із цього. Тож ми збираємося продовжувати стежити за цим, але я просто не зможу підтвердити повідомлення про те, що... принаймні те, що ми бачимо від росіян щодо розміщення цих зображень.те, що було зроблено в наших розрахунках, коли ми надавали це обладнання українцям, полягає в тому, що можуть бути втрати на полі бою та пошкодження, оскільки бій триває.Российское военное руководство утверждает, что ВС РФ за последнее время удалось уничтожить по меньшей мере семь немецких танков Leopard. В Министерстве обороны ФРГ, в свою очередь, сообщили, что не располагают информацией о подбитых машинах.