fler написав:Пишуть, що керівництво кадирівського підрозділу "Ахмат", яке їхало кортежем на позашляховиках у Приморську, відправилось до Кобзона. Серед них права рука кадирова - делімханов. На коцерт разом з особовим складом пішли понад 150 рил. За півгодини прилетіли 12 гвинтокрилів для вивезення тіл.
а потім збили 12 гвинтокрилів, а за ними прилетіли 24 гвинтокрила. Їх теж збили. І чотири кремля потопили. Нащо ви це інфоциганське лайно сюди тягнете? "Пишуть..."
Є така буква!
*За словами військового, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя.
fler написав:Пишуть, що керівництво кадирівського підрозділу "Ахмат", яке їхало кортежем на позашляховиках у Приморську, відправилось до Кобзона. Серед них права рука кадирова - делімханов. На коцерт разом з особовим складом пішли понад 150 рил. За півгодини прилетіли 12 гвинтокрилів для вивезення тіл.
а потім збили 12 гвинтокрилів, а за ними прилетіли 24 гвинтокрила. Їх теж збили. І чотири кремля потопили. Нащо ви це інфоциганське лайно сюди тягнете? "Пишуть..."
Є така буква!
*За словами військового, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя.
В локацію, де працювали спецназ та арта прилетіли гвинтокрили для евакуації? 200 осіб на джипах і всі насмерть, без поранених? Це 40 джипів колоною їхало? Готовий з вами на пляшку австралійського вина об заклад битися, що це не правда.
fler написав:Пишуть, що керівництво кадирівського підрозділу "Ахмат", яке їхало кортежем на позашляховиках у Приморську, відправилось до Кобзона. Серед них права рука кадирова - делімханов. На коцерт разом з особовим складом пішли понад 150 рил. За півгодини прилетіли 12 гвинтокрилів для вивезення тіл.
Є така буква!
*За словами військового, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя.
В локацію, де працювали спецназ та арта прилетіли гвинтокрили для евакуації? 200 осіб на джипах і всі насмерть, без поранених? Це 40 джипів колоною їхало? Готовий з вами на пляшку австралійського вина об заклад битися, що це не правда.
делімханов - публічна фігура - скоро дізнаємось, загинув чи ні...
не забувайте, вони ще стрілку з Вагнером забили - тут взагалі цікаві розклади можуть бути
whois2010 написав:В локацію, де працювали спецназ та арта прилетіли гвинтокрили для евакуації? 200 осіб на джипах і всі насмерть, без поранених? Це 40 джипів колоною їхало? Готовий з вами на пляшку австралійського вина об заклад битися, що це не правда.
Якщо я б був впевнений, то я б надав аргументи цієї впевненості. Я ж надав аргументи, що така інфа є. На ресурсі Главком, а не в інфоциганському лайні.
Правда чи неправда - побачимо потім. Може будуть більш достовірні дані. Пропозиція поспорити була б доречною, якщо б я впевнено заперечував.
В локацію, де працювали спецназ та арта прилетіли гвинтокрили для евакуації? 200 осіб на джипах і всі насмерть, без поранених? Це 40 джипів колоною їхало? Готовий з вами на пляшку австралійського вина об заклад битися, що це не правда.
Виділені жирним їхали на джипах, решта - їх зустрічали. Що не зрозуміло? Тепер інше. Припустимо, що це іпсо. Зрозуміло, на кого воно розраховано і проти кого працює, правда? Тоді чому воно вас дратує? Ви за кого вболіваєте?
В локацію, де працювали спецназ та арта прилетіли гвинтокрили для евакуації? 200 осіб на джипах і всі насмерть, без поранених? Це 40 джипів колоною їхало? Готовий з вами на пляшку австралійського вина об заклад битися, що це не правда.
Виділені жирним їхали на джипах, решта - їх зустрічали. Що не зрозуміло? Тепер інше. Припустимо, що це іпсо. Зрозуміло, на кого воно розраховано і проти кого працює, правда? Тоді чому воно вас дратує? Ви за кого вболіваєте?
мене дратує, що інфоцигани хапають тазик з лайном та швидко біжать доносити це лайно у маси пересічних. А потім "ну, ви розумієте, це ж було непервірене, не підтвердилося, меня це казали люди, що заслуговують на довіру, раніше не підводили." Пам'ятаєте, як декілька тижнів уся русня волала, що Залужний вбитий, прооперований, паралізований? Через коротки проміжок часу з'ясувалося, що з ним все гаразд, а московіти клоуни. А тепер ситуація дзеркальна. У нас "перемога". То ви меня скажіть, на кого це ІПСО розраховано і хто з українців робить клоунів?
whois2010 написав:мене дратує, що інфоцигани хапають тазик з лайном та швидко біжать доносити це лайно у маси пересічних. Пам'ятаєте, як декілька тижнів уся русня волала, що Залужний вбитий, прооперований, паралізований? Через коротки проміжок часу з'ясувалося, що з ним все гаразд, а московіти клоуни. А тепер ситуація дзеркальна. У нас "перемога". То ви меня скажіть, на кого це ІПСО розраховано і хто з українців робить клоунів?
Ви до цих пір не зрозуміли, що ведеться інфовійна та як працює іпсо? Роман Достоєвського? Для вас є відкриттям, що русня читає наші ЗМІ?
whois2010 написав:В локацію, де працювали спецназ та арта прилетіли гвинтокрили для евакуації? 200 осіб на джипах і всі насмерть, без поранених? Це 40 джипів колоною їхало? Готовий з вами на пляшку австралійського вина об заклад битися, що це не правда.
Виділені жирним їхали на джипах, решта - їх зустрічали. Що не зрозуміло? Тепер інше. Припустимо, що це іпсо. Зрозуміло, на кого воно розраховано і проти кого працює, правда? Тоді чому воно вас дратує? Ви за кого вболіваєте?
мене дратує, що інфоцигани хапають тазик з лайном та швидко біжать доносити це лайно у маси пересічних. А потім "ну, ви розумієте, це ж було непервірене, не підтвердилося, меня це казали люди, що заслуговують на довіру, раніше не підводили." Пам'ятаєте, як декілька тижнів уся русня волала, що Залужний вбитий, прооперований, паралізований? Через коротки проміжок часу з'ясувалося, що з ним все гаразд, а московіти клоуни. А тепер ситуація дзеркальна. У нас "перемога". То ви меня скажіть, на кого це ІПСО розраховано і хто з українців робить клоунів?
та начебто рашковани вже поранення Делімханова визнали. почекаємо, може долікують до потрібного результату - вони можуть
Цікаво, що сам Кадиров стверджує, що він не має інформації про Делімханова. «На зв'язок він не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яких позиціях було завдано удару, щоб я зміг знайти мого дорогого брата. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу допомогти», – написав він.
нехай дає координати, де ще треба передати привіт
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 14 чер, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.