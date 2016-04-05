Але:
Претензія - "виконував пісні російською мовою. Дана подія збентежила заявника".
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:21
)))
Один із представників його команди уточнив, що наразі всі сили Барських спрямовані на допомогу ЗСУ і українцям, які постраждали від обстрілів.
Але:
Претензія - "виконував пісні російською мовою. Дана подія збентежила заявника".
Додано: Сер 14 чер, 2023 12:27
Раман Кадиров заявив, що не може знайти свого соратника і просить українську розвідку йому допомогти.
Просить інфу про місце удару та позиції.
Обіцяє винагороду щедру та прохає посприяти.
Додано: Сер 14 чер, 2023 12:30
Кадиров - спонсор розвідки ЗСУ. Здається, він тролить
Додано: Сер 14 чер, 2023 12:35
Так і виглядає))
Після його ж заяв: * 21 мая 2023 г. · По словам главы Чечни, «Буданову пожизненная камера светит или пуля, потому что у российского народа есть свои защитники»*.
Тепер пропонує винагороду.
Але чого ж тільки не буває.
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