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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4324432543264327
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:21

)))

Один із представників його команди уточнив, що наразі всі сили Барських спрямовані на допомогу ЗСУ і українцям, які постраждали від обстрілів.
https://varta1.com.ua/news/na-vidomogo- ... 66368.html

Але:
Претензія - "виконував пісні російською мовою. Дана подія збентежила заявника".
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:27

Раман Кадиров заявив, що не може знайти свого соратника і просить українську розвідку йому допомогти.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-p ... 66371.html

Просить інфу про місце удару та позиції.
Обіцяє винагороду щедру та прохає посприяти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:30

  detroytred написав:Раман Кадиров заявив, що не може знайти свого соратника і просить українську розвідку йому допомогти.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-p ... 66371.html

Просить інфу про місце удару та позиції.
Обіцяє винагороду щедру та прохає посприяти.

Кадиров - спонсор розвідки ЗСУ. Здається, він тролить
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:35

  whois2010 написав:Кадиров - спонсор розвідки ЗСУ. Здається, він тролить

Так і виглядає))
Після його ж заяв: * 21 мая 2023 г. · По словам главы Чечни, «Буданову пожизненная камера светит или пуля, потому что у российского народа есть свои защитники»*.
Тепер пропонує винагороду.

Але чого ж тільки не буває.
detroytred
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