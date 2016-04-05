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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4325432643274328>
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:21

)))

Один із представників його команди уточнив, що наразі всі сили Барських спрямовані на допомогу ЗСУ і українцям, які постраждали від обстрілів.
https://varta1.com.ua/news/na-vidomogo- ... 66368.html

Але:
Претензія - "виконував пісні російською мовою. Дана подія збентежила заявника".
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:27

Раман Кадиров заявив, що не може знайти свого соратника і просить українську розвідку йому допомогти.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-p ... 66371.html

Просить інфу про місце удару та позиції.
Обіцяє винагороду щедру та прохає посприяти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:30

  detroytred написав:Раман Кадиров заявив, що не може знайти свого соратника і просить українську розвідку йому допомогти.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-p ... 66371.html

Просить інфу про місце удару та позиції.
Обіцяє винагороду щедру та прохає посприяти.

Кадиров - спонсор розвідки ЗСУ. Здається, він тролить
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:35

  whois2010 написав:Кадиров - спонсор розвідки ЗСУ. Здається, він тролить

Так і виглядає))
Після його ж заяв: * 21 мая 2023 г. · По словам главы Чечни, «Буданову пожизненная камера светит или пуля, потому что у российского народа есть свои защитники»*.
Тепер пропонує винагороду.

Але чого ж тільки не буває.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Надо в час дня и в три смотреть расейские новости на рутубе и кое-где ще онлайн через ВПН
РТРпланету и НТВ с первым
Авось просто "пропал без вести" кортеж окажется в ущельях приАзовья или цунами размоет дорогу на их пути и они сгинут в приморских фьордах.
Ну и десяток подбитых Леопардов под Приморским Посадом показать же надо.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:24

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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:55

У лавах Збройних сил України (ЗСУ) виявили російського "крота", який хотів "злити" російським окупантам напрямки українського контрнаступу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України. Зазначається, що військова контррозвідка Служби за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію у Дніпропетровській області. У її результаті було викрито ще одного агента головного управління генерального штабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ).

"Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області", - розповіли у СБУ.

За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:59

  detroytred написав:Раман Кадиров заявив, що не може знайти свого соратника і просить українську розвідку йому допомогти.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-p ... 66371.html

Просить інфу про місце удару та позиції.
Обіцяє винагороду щедру та прохає посприяти.


Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов получил ранение, «но он жив». Об этом сообщили телеканалу «Звезда» в пресс-службе Госдумы.

Где именно получил ранение соратник главы Чечни Рамзана Кадырова и когда это произошло, в Госдуме не уточнили.

Ранее воюющий в ВСУ политолог Кирилл Сазонов написал в фейсбуке, что кортеж Делимханова был якобы обстрелян в Запорожской области. Вместе с депутатом якобы погибли около 200 человек из его сопровождения. Тела, как утверждает Сазонов, были вывезены на вертолетах, чтобы сохранить случившееся в тайне.

Подтверждения этой информации нет.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова вскоре появился пост, в котором глава Чечни заявил, что Делимханов не выходит на связь.

«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — говорится в посте.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что Делимханов жив. «Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: „Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам“», — написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

13 июня Кадыров писал в телеграме, что Делимханов по его поручению встретился в Белгородской области с губернатором Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством регионального управления Росгвардии.
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:01

Координати розташування "правої руки" Кадирова Адама Делімханова та інших "кадирівців" злили найманці ПВК "Вагнер".

Про це заявив командир 72-ї бригади ЗС РФ Роман Веневітін. За його словами, "вагнерівці" нібито передали інформацію щодо розташування Делімханова українській розвідці.

"Вони ("вагнерівці - УНІАН) помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства (ватажка "Вагнера" - УНІАН) Пригожина, що є постачальником харчування для армії ще з 2006 року. Адам Делімханов, права рука глави Чечні, перебуває у тяжкому стані після прицільного артилерійського обстрілу з боку "укронацистів". Працювали українські спецслужби, які ведуть пріоритетні цілі. Працювали прицільно та дуже інтенсивно. На жаль, втрати суттєві", - заявив топ-офіцер окупантів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:04

Права рука" Кадирова Адам Делімханов дійсно потрапивв під обстріл. Топ-"кадирівець" вижив, але зник.

Про це повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело. Геолокацію чеченських підрозділів дійсно злили, але не "вагнерівці".

"Делімханов після удару був відносно живий і на місці удару його, звичайно, немає. Цікавіше інше - куди він зник, коли його "евакуювали" і хто його злив. Адже він керує та планує операції військ Кадирова. Що його злили вагнерівці-вкидання. Злили ті, кому на руку конфронтація Пригожина та Кадирова, а це ДВКР ФСБ та Генштаб", - заявило джерело.
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