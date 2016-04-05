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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4325432643274328
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:07

Україна відкликає голос за росіянина у Міжнародної організації зі стандартизації. Український представник Олег Швидкий, який проголосував за це, буде відсторонений.

"Ми відкликаємо голос. Швидкий (очільник ДП "УкрНДНЦ" Олег Швидкий - УНІАН) буде відсторонений", - про це повідомили власні джерела УНІАН.

Україна підтримала кандидатуру росіянина у міжнародної організації
Український представник разом з Росією, Іраном та Китаєм проголосував за росіянина, співробітника "Газпром нафти" Сергія Баранова на кандидатуру очільника комітету з арктичних операцій Міжнародної організації з стандартизації.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:07

  prodigy написав:
Права рука" Кадирова Адам Делімханов дійсно потрапивв під обстріл. Топ-"кадирівець" вижив, але зник.

Про це повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело. Геолокацію чеченських підрозділів дійсно злили, але не "вагнерівці".

"Делімханов після удару був відносно живий і на місці удару його, звичайно, немає. Цікавіше інше - куди він зник, коли його "евакуювали" і хто його злив. Адже він керує та планує операції військ Кадирова. Що його злили вагнерівці-вкидання. Злили ті, кому на руку конфронтація Пригожина та Кадирова, а це ДВКР ФСБ та Генштаб", - заявило джерело.

Жабогадюкінг у дії
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:08

  prodigy написав: Вместе с депутатом якобы погибли около 200 человек из его сопровождения. Тела, как утверждает Сазонов, были вывезены на вертолетах, чтобы сохранить случившееся в тайне.

Подтверждения этой информации нет.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова вскоре появился пост, в котором глава Чечни заявил, что Делимханов не выходит на связь.
Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — говорится в посте.

Якось оце не ліпиться одне з іншим: гвинтокрили полетіли на місце події, але місце події не відоме. Якась частина з цього, або все - не правда.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Якось оце не ліпиться одне з іншим: гвинтокрили полетіли на місце події, але місце події не відоме. Якась частина з цього, або все - не правда.


спочатку 200 вбитих, потім " Делимханов точно вбитий", тепер "Делимханов поранений", " Делимханов зник", так недалеко й до "Делимханов порізав палець бритвою на курорті"
Чекаємо на якусь фінальну конкретику
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:35

  detroytred написав:..........
З.и.
Щось наче зникли відсотки збиття ракет...
І ІГнат отаким "порадував":
"Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока."
https://varta1.com.ua/news/chim-zagrozh ... 66355.html

:?:
Для ракеты Х-35:
Скорость полёта, М: 0,8-0,85


По Делимханову согласен с whois2010. Не така велика цяця, чтобы по его поводу запускать фейки и так уж радоваться. А 200 убитых при артобстреле... Больше похоже на сказку.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 чер, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Щось наче зникли відсотки збиття ракет...
І ІГнат отаким "порадував":
"Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока."


замість знищення цих "Бал"ів наші займаються незрозумілим "терором етнічних напівукраїнців у Щебекіно"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:47

"Украинское контрнаступление: почему не видно больших результатов спустя неделю после начала" - https://www.bbc.com/russian/features-65884297 - довольно интересный анализ.
по информации исследовательского проекта Oryx, который, в частности, отслеживает потери бронетехники по открытым источникам, Украина потеряла в ходе наступления уничтоженными и брошенными не менее 17 тяжелых БМП M2A2 Bradley, две тяжелых колесных бронемашины AMX-10RC, один танк Leopard 2A4 и три Leopard 2A6, а также некоторое количество другой колесной и гусеничной бронетехники.


Численность украинской армии сейчас не превышает российскую в три раза - у России есть даже преимущество в личном составе и технике.

Hotab, это к вопросу о численности укр. армии. Конечно, не доказательство, но всё же.

Тот дефицит снарядов, о котором в последние месяцы говорили и в российской армии, и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, очевидно, был продиктован экономией - боеприпасы явно готовили для отражения украинского наступления.

Теперь, возможно, сэкономленный запас снарядов расстреливают по наступающим украинским силам. Интерактивные карты различных сервисов, на которых отмечаются значками все события на фронте, всю прошлую неделю показывали интенсивные артобстрелы с российской стороны (украинские источники с начала наступления почти ничего не сообщают о событиях на фронте).

Там много, не буду больше цитировать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:58

К вопросу о Северном потоке - "Голландская разведка предупредила ЦРУ о предполагаемом украинском заговоре с целью нападения на газопроводы Nord Stream, сообщает общественная телерадиокомпания Нидерландов." - https://edition.cnn.com/2023/06/13/europe/nordstream-plot-dutch-cia-ukraine-russia-intl/index.html

О настроениях европейцев - С 2021 года число европейцев, считающих Россию противником или соперником, удвоилось. - https://www.theguardian.com/world/2023/jun/07/europeans-see-russia-adversary-rival-double-since-2021

Letusrock
Наши не "займаються незрозумілим "терором етнічних напівукраїнців у Щебекіно", а, видимо, пытаются заставить россиян перебросить часть войск и техники с фронта и перебросить на защиту приграничья.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 чер, 2023 16:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 16:12

  ЛАД написав:"Украинское контрнаступление: почему не видно больших результатов спустя неделю после начала" - https://www.bbc.com/russian/features-65884297 - довольно интересный анализ.
по информации исследовательского проекта Oryx, который, в частности, отслеживает потери бронетехники по открытым источникам, Украина потеряла в ходе наступления уничтоженными и брошенными не менее 17 тяжелых БМП M2A2 Bradley, две тяжелых колесных бронемашины AMX-10RC, один танк Leopard 2A4 и три Leopard 2A6, а также некоторое количество другой колесной и гусеничной бронетехники.


Хто б сумнівався, що Лад притягне сюди русняве лайно. Дивно, що українська служба ВВС такого не писала та й англомовна версія ВВС теж. Справжні втрати в рази менші, але ж кому то цікаво. Про втрати рф Лад не пише, натомість про втрати ЗСУ - у кращих традиціях руснявого іпсо.

  ЛАД написав:
Численность украинской армии сейчас не превышает российскую в три раза - у России есть даже преимущество в личном составе и технике.

Hotab, это к вопросу о численности укр. армии. Конечно, не доказательство, но всё же.
[/quote]
Но все же говнеца надо подбросить - работа такая у пропагандона Лада. росія з великої літери, все як треба.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 16:20

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:Якось оце не ліпиться одне з іншим: гвинтокрили полетіли на місце події, але місце події не відоме. Якась частина з цього, або все - не правда.


спочатку 200 вбитих, потім " Делимханов точно вбитий", тепер "Делимханов поранений", " Делимханов зник", так недалеко й до "Делимханов порізав палець бритвою на курорті"
Чекаємо на якусь фінальну конкретику


Зате добре видно whois ХУ :mrgreen:
fler
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