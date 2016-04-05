detroytred написав:.......... З.и. Щось наче зникли відсотки збиття ракет... І ІГнат отаким "порадував": "Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока." https://varta1.com.ua/news/chim-zagrozh ... 66355.html
Для ракеты Х-35:
Скорость полёта, М: 0,8-0,85
По Делимханову согласен с whois2010. Не така велика цяця, чтобы по его поводу запускать фейки и так уж радоваться. А 200 убитых при артобстреле... Больше похоже на сказку.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 чер, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Щось наче зникли відсотки збиття ракет... І ІГнат отаким "порадував": "Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока."
замість знищення цих "Бал"ів наші займаються незрозумілим "терором етнічних напівукраїнців у Щебекіно"
по информации исследовательского проекта Oryx, который, в частности, отслеживает потери бронетехники по открытым источникам, Украина потеряла в ходе наступления уничтоженными и брошенными не менее 17 тяжелых БМП M2A2 Bradley, две тяжелых колесных бронемашины AMX-10RC, один танк Leopard 2A4 и три Leopard 2A6, а также некоторое количество другой колесной и гусеничной бронетехники.
Численность украинской армии сейчас не превышает российскую в три раза - у России есть даже преимущество в личном составе и технике.
Hotab, это к вопросу о численности укр. армии. Конечно, не доказательство, но всё же.
Тот дефицит снарядов, о котором в последние месяцы говорили и в российской армии, и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, очевидно, был продиктован экономией - боеприпасы явно готовили для отражения украинского наступления.
Теперь, возможно, сэкономленный запас снарядов расстреливают по наступающим украинским силам. Интерактивные карты различных сервисов, на которых отмечаются значками все события на фронте, всю прошлую неделю показывали интенсивные артобстрелы с российской стороны (украинские источники с начала наступления почти ничего не сообщают о событиях на фронте).
по информации исследовательского проекта Oryx, который, в частности, отслеживает потери бронетехники по открытым источникам, Украина потеряла в ходе наступления уничтоженными и брошенными не менее 17 тяжелых БМП M2A2 Bradley, две тяжелых колесных бронемашины AMX-10RC, один танк Leopard 2A4 и три Leopard 2A6, а также некоторое количество другой колесной и гусеничной бронетехники.
Хто б сумнівався, що Лад притягне сюди русняве лайно. Дивно, що українська служба ВВС такого не писала та й англомовна версія ВВС теж. Справжні втрати в рази менші, але ж кому то цікаво. Про втрати рф Лад не пише, натомість про втрати ЗСУ - у кращих традиціях руснявого іпсо.
Но все же говнеца надо подбросить - работа такая у пропагандона Лада. росія з великої літери, все як треба.
До речі, Oryx - заслуговуюча довіри організація, яка робить висновки з відкритих джерел, фото, та відео матеріалів. Усе, що вам не подобається, ви називаєте руснявим іпсо? Вам лише хочеться обмазуватися перемогою, але так не війні не буває і противник у ЗСУ дуже небезпечний. А якщо ви вважаєте, що це не так і ЗСУ без втрат маршем ідуть по полях, то ви принижуєте наших воїнів. Як казав Маркус, "їбашаться як леви" і отже теж гинуть і несуть втрати в тому числі і у техниці. Чи ви насправді вважаєте, що наступ по замінованим полім на позиції, які рік облаштовували, будуть для ЗСУ без втрат? Ви дуже легко роздаєте ярлики людям, хоча самі робите дуже не однозначні дописи, а коли вам вказують на ваші помилки, або починаєте хамити, або мовчки видаляєте свої повідомлення. А після деяких ваших повідомлень я б на вашому місці взагалі соромився б тут щось писати. Цитувати не будую. Такий собі дурнуватий Долярчік, але у спідниці (і то не певно).
по информации исследовательского проекта Oryx, который, в частности, отслеживает потери бронетехники по открытым источникам, Украина потеряла в ходе наступления уничтоженными и брошенными не менее 17 тяжелых БМП M2A2 Bradley, две тяжелых колесных бронемашины AMX-10RC, один танк Leopard 2A4 и три Leopard 2A6, а также некоторое количество другой колесной и гусеничной бронетехники.
whois2010 написав:
fler написав:Дивно, що українська служба ВВС такого не писала та й англомовна версія ВВС теж. Справжні втрати в рази менші, але ж кому то цікаво. Про втрати рф Лад не пише, натомість про втрати ЗСУ - у кращих традиціях руснявого іпсо.
До речі, Oryx - заслуговуюча довіри організація, яка робить висновки з відкритих джерел, фото, та відео матеріалів.
Бачу, що на вас ЦЕ іпсо спрацювало, довіра явно є. Ви переглядали те посилання Лада на руську службу ВВС? Бачили там посилання на Oryx? Я дивилася - немає. Тоді про що мова? Чи ви вважаєте, що слово Oryx у тексті автоматично має викликати довіру? З якого переляку?
по информации исследовательского проекта Oryx, который, в частности, отслеживает потери бронетехники по открытым источникам, Украина потеряла в ходе наступления уничтоженными и брошенными не менее 17 тяжелых БМП M2A2 Bradley, две тяжелых колесных бронемашины AMX-10RC, один танк Leopard 2A4 и три Leopard 2A6, а также некоторое количество другой колесной и гусеничной бронетехники.
whois2010 написав:
fler написав:Дивно, що українська служба ВВС такого не писала та й англомовна версія ВВС теж. Справжні втрати в рази менші, але ж кому то цікаво. Про втрати рф Лад не пише, натомість про втрати ЗСУ - у кращих традиціях руснявого іпсо.
До речі, Oryx - заслуговуюча довіри організація, яка робить висновки з відкритих джерел, фото, та відео матеріалів.
Бачу, що на вас ЦЕ іпсо спрацювало, довіра явно є. Ви переглядали те посилання Лада на руську службу ВВС? Бачили там посилання на Oryx? Я дивилася - немає. Тоді про що мова? Чи ви вважаєте, що слово Oryx у тексті автоматично має викликати довіру? З якого переляку?