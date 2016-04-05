detroytred написав:.......... З.и. Щось наче зникли відсотки збиття ракет... І ІГнат отаким "порадував": "Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока." https://varta1.com.ua/news/chim-zagrozh ... 66355.html
Для ракеты Х-35:
Скорость полёта, М: 0,8-0,85
По Делимханову согласен с whois2010. Не така велика цяця, чтобы по его поводу запускать фейки и так уж радоваться. А 200 убитых при артобстреле... Больше похоже на сказку.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 чер, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Щось наче зникли відсотки збиття ракет... І ІГнат отаким "порадував": "Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока."
замість знищення цих "Бал"ів наші займаються незрозумілим "терором етнічних напівукраїнців у Щебекіно"
whois2010 написав:Якось оце не ліпиться одне з іншим: гвинтокрили полетіли на місце події, але місце події не відоме. Якась частина з цього, або все - не правда.
спочатку 200 вбитих, потім " Делимханов точно вбитий", тепер "Делимханов поранений", " Делимханов зник", так недалеко й до "Делимханов порізав палець бритвою на курорті" Чекаємо на якусь фінальну конкретику
це ж рузькі - в них ще кілька років будуть версії змінюватися, тому чекати довго.
вірогідно отримав приступ ведмежої хвороби, тому найближчим часом в Україні - лише в Тік-Тоці