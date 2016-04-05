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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4325432643274328
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:35

  detroytred написав:..........
З.и.
Щось наче зникли відсотки збиття ракет...
І ІГнат отаким "порадував":
"Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока."
https://varta1.com.ua/news/chim-zagrozh ... 66355.html

:?:
Для ракеты Х-35:
Скорость полёта, М: 0,8-0,85


По Делимханову согласен с whois2010. Не така велика цяця, чтобы по его поводу запускать фейки и так уж радоваться. А 200 убитых при артобстреле... Больше похоже на сказку.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 чер, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Щось наче зникли відсотки збиття ракет...
І ІГнат отаким "порадував":
"Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока."


замість знищення цих "Бал"ів наші займаються незрозумілим "терором етнічних напівукраїнців у Щебекіно"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:47

"Украинское контрнаступление: почему не видно больших результатов спустя неделю после начала" - https://www.bbc.com/russian/features-65884297 - довольно интересный анализ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 18:35


Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 18:54

  Schmit написав:Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?

Зачем Соскин здесь ?
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pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:03

  Schmit написав:Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?

Майже не сумніваюся, що заради своїх амбіцій, життя при загнанні у кут ці щури (пуйло та картопляник) підуть на застосування ЯЗ.

Поки що їх ніхто не заганяє. Навіть більше - поки і загроз схоже для них нема. Але є рух в цьому напрямку. Тому вони й метушаться. Трохи. Наперед. Бо рух може й прискоритися.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:14

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:Якось оце не ліпиться одне з іншим: гвинтокрили полетіли на місце події, але місце події не відоме. Якась частина з цього, або все - не правда.


спочатку 200 вбитих, потім " Делимханов точно вбитий", тепер "Делимханов поранений", " Делимханов зник", так недалеко й до "Делимханов порізав палець бритвою на курорті"
Чекаємо на якусь фінальну конкретику

це ж рузькі - в них ще кілька років будуть версії змінюватися, тому чекати довго.

вірогідно отримав приступ ведмежої хвороби, тому найближчим часом в Україні - лише в Тік-Тоці
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ціла стратегія
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:28

  ЛАД написав:По Делимханову согласен с whois2010. Не така велика цяця, чтобы по его поводу запускать фейки и так уж радоваться. А 200 убитых при артобстреле... Больше похоже на сказку.

один з найближчих людей Кадирова - публічна фігура. але відомий такими речами - опонентам часто обіцяє різати голови. до речі в розшуку Інтерполу - чого б це?

200 загиблих - схоже забагато. а от втрати Україною 15 відсотків від поставленої техніки - це дуже вірогідно, ніхто не сперечається :D
Shaman
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