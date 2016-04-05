Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 чер, 2023 20:16
pesikot написав: Schmit написав:
Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?
Зачем Соскин здесь ?
Удалите и больше никогда не вляпывайтесь в это дерьмо
Просто мінутка юмора про байстрюка-пюрешку.
Schmit
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Додано: Сер 14 чер, 2023 20:30
Schmit написав: pesikot написав: Schmit написав:
Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?
Зачем Соскин здесь ?
Удалите и больше никогда не вляпывайтесь в это дерьмо
Просто мінутка юмора про байстрюка-пюрешку.
Чтобы написать что-то про пюрера, Соскина постить нет необходимости
Рыгорович и в оригинале неплохо выглядит
pesikot
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Додано: Сер 14 чер, 2023 21:05
ИМХО даремно наші мовчать про хід наступу. От білоруси вже нарахували 100 тис. втрат в нас за тиждень. І дехто вірить же в цей бред, оскільки офіційних даних нема...
Дюрі-бачі
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Додано: Сер 14 чер, 2023 21:13
Дюрі-бачі написав:
ИМХО даремно наші мовчать про хід наступу. От білоруси вже нарахували 100 тис. втрат в нас за тиждень. І дехто вірить же в цей бред, оскільки офіційних даних нема...
тих, хто вірить в брєд, ніякі офіційні дані не переконають - будуть розповідати, що брешуть.
тому нехай тримають тишу, на це є причини...
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Додано: Сер 14 чер, 2023 21:14
Дюрі-бачі написав:
ИМХО даремно наші мовчать про хід наступу. От білоруси вже нарахували 100 тис. втрат в нас за тиждень. І дехто вірить же в цей бред, оскільки офіційних даних нема...
Протягом тижня зафіксована інформаційна активність російських окупантів щодо теми втрат України під час наступу. Це робиться з метою деморалізації та створення паніки. В ефірі інформаційного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала інформаційне правило під час війни, що жодна із сторін не оприлюднює свої втрати. При цьому вона підкреслила, що ЗСУ під час наступу несуть в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне. "Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій", - акцентувала Маляр.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 21:30
detroytred написав: Schmit написав:
Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?
Майже не сумніваюся, що заради своїх амбіцій, життя при загнанні у кут ці щури (пуйло та картопляник) підуть на застосування ЯЗ.
Поки що їх ніхто не заганяє. Навіть більше - поки і загроз схоже для них нема. Але є рух в цьому напрямку. Тому вони й метушаться. Трохи. Наперед. Бо рух може й прискоритися.
Може рахує що примінивши тяо з Білорусі по Україні поставить захід в тупік як відповідати що робити.
kvewsik
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Додано: Сер 14 чер, 2023 22:09
К вопросу о Северном потоке -
https://edition.cnn.com/2023/06/13/europe/nordstream-plot-dutch-cia-ukraine-russia-intl/index.html
О настроениях европейцев - С 2021 года число европейцев, считающих Россию противником или соперником, удвоилось.
https://www.theguardian.com/world/2023/jun/07/europeans-see-russia-adversary-rival-double-since-2021 Letusrock
Наши не "займаються незрозумілим "терором етнічних напівукраїнців у Щебекіно", а, видимо, пытаются заставить россиян снять часть войск и техники с фронта и перебросить на защиту приграничья.
ЛАД
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Вів 05 кві, 2016 11:03 Bukka