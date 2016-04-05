RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4327432843294330>
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:16

  pesikot написав:
  Schmit написав:Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?

Зачем Соскин здесь ?
Удалите и больше никогда не вляпывайтесь в это дерьмо

Просто мінутка юмора про байстрюка-пюрешку.
Schmit
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:30

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?

Зачем Соскин здесь ?
Удалите и больше никогда не вляпывайтесь в это дерьмо

Просто мінутка юмора про байстрюка-пюрешку.

Чтобы написать что-то про пюрера, Соскина постить нет необходимости

Рыгорович и в оригинале неплохо выглядит
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО даремно наші мовчать про хід наступу. От білоруси вже нарахували 100 тис. втрат в нас за тиждень. І дехто вірить же в цей бред, оскільки офіційних даних нема...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 917
З нами з: 29.07.22
Подякував: 97 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:13

  Дюрі-бачі написав:ИМХО даремно наші мовчать про хід наступу. От білоруси вже нарахували 100 тис. втрат в нас за тиждень. І дехто вірить же в цей бред, оскільки офіційних даних нема...

тих, хто вірить в брєд, ніякі офіційні дані не переконають - будуть розповідати, що брешуть.

тому нехай тримають тишу, на це є причини...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:14

  Дюрі-бачі написав:ИМХО даремно наші мовчать про хід наступу. От білоруси вже нарахували 100 тис. втрат в нас за тиждень. І дехто вірить же в цей бред, оскільки офіційних даних нема...


Протягом тижня зафіксована інформаційна активність російських окупантів щодо теми втрат України під час наступу. Це робиться з метою деморалізації та створення паніки.

В ефірі інформаційного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала інформаційне правило під час війни, що жодна із сторін не оприлюднює свої втрати. При цьому вона підкреслила, що ЗСУ під час наступу несуть в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне.

"Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій", - акцентувала Маляр.
prodigy
 
Повідомлень: 9794
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:30

  detroytred написав:
  Schmit написав:Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?

Майже не сумніваюся, що заради своїх амбіцій, життя при загнанні у кут ці щури (пуйло та картопляник) підуть на застосування ЯЗ.

Поки що їх ніхто не заганяє. Навіть більше - поки і загроз схоже для них нема. Але є рух в цьому напрямку. Тому вони й метушаться. Трохи. Наперед. Бо рух може й прискоритися.

Може рахує що примінивши тяо з Білорусі по Україні поставить захід в тупік як відповідати що робити.
kvewsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:09

К вопросу о Северном потоке - https://edition.cnn.com/2023/06/13/europe/nordstream-plot-dutch-cia-ukraine-russia-intl/index.html

О настроениях европейцев - С 2021 года число европейцев, считающих Россию противником или соперником, удвоилось.
https://www.theguardian.com/world/2023/jun/07/europeans-see-russia-adversary-rival-double-since-2021

Letusrock
Наши не "займаються незрозумілим "терором етнічних напівукраїнців у Щебекіно", а, видимо, пытаются заставить россиян снять часть войск и техники с фронта и перебросить на защиту приграничья.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24697
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4712 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:32

  kvewsik написав:Може рахує що примінивши тяо з Білорусі по Україні поставить захід в тупік як відповідати що робити.

ядерна зброя не належить Білорусі. І не Лукашенко буде приймати рішення про застосування. Тобто застосування з її території нічим не відрізняється від застосування з, наприклад, Калінінграду.
thenewepic
 
Повідомлень: 9
З нами з: 03.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:46

  kvewsik написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:Як думаєте, навіщо пюрешці ядерна зброя?

Майже не сумніваюся, що заради своїх амбіцій, життя при загнанні у кут ці щури (пуйло та картопляник) підуть на застосування ЯЗ.

Поки що їх ніхто не заганяє. Навіть більше - поки і загроз схоже для них нема. Але є рух в цьому напрямку. Тому вони й метушаться. Трохи. Наперед. Бо рух може й прискоритися.

Може рахує що примінивши тяо з Білорусі по Україні поставить захід в тупік як відповідати що робити.

Імхо. Розмірковую: зараз картопляного Захід не чіпає. Може, але не робить. Чому? Тому що не бачить сенсу сплачувати хоч якусь, алемвсе ж таки, ціну за скид оцього лайна.
Отримавши ЯЗ картопляний ще більше підвищив дану ціну. Тобто дає сигнал - не чіпайте.

До застосування ЯЗ він підійде за яких умов? Тобто з яких причин?
Він і від намагань пуйла підключити його напряму у війну вмудрився досі відпітляти. Тоді навіщо йому застосовувати ЯЗ?

Моє припущення про кут теж можливе за умови, що у куті він буде з пуйлом. Бо, як колись тут обговорювали, управління ЯЗ залишиться скоріш за все у пуйла.
Тобто це розміщення має більше лише політичне значення.

Да й навіть якщо керування буде в картопляного, то різниця невелика - що два поганця, що один; що в сябрії, що в брянській обл.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26672
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:55

  prodigy написав:

"Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій", - акцентувала Маляр.

Тобто виходить, що всі оприлюднюють втрати ворога зі стелі? Не мають змоги підрахувати.

Бо якщо одна сторона може підраховувати більш менш точно втрати іншої, то тоді вона "по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій".
Якщо ж одна сторона може підраховувати, то інша теж тоді може.
Тоді логічне питання -- від кого свої втрати-то замовчують?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26672
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4327432843294330>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117784
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5748
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8418)
15.06.2023 00:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.