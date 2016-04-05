Дюрі-бачі написав:ИМХО даремно наші мовчать про хід наступу. От білоруси вже нарахували 100 тис. втрат в нас за тиждень. І дехто вірить же в цей бред, оскільки офіційних даних нема...
Протягом тижня зафіксована інформаційна активність російських окупантів щодо теми втрат України під час наступу. Це робиться з метою деморалізації та створення паніки.
В ефірі інформаційного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала інформаційне правило під час війни, що жодна із сторін не оприлюднює свої втрати. При цьому вона підкреслила, що ЗСУ під час наступу несуть в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне.
"Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій", - акцентувала Маляр.
Майже не сумніваюся, що заради своїх амбіцій, життя при загнанні у кут ці щури (пуйло та картопляник) підуть на застосування ЯЗ.
Поки що їх ніхто не заганяє. Навіть більше - поки і загроз схоже для них нема. Але є рух в цьому напрямку. Тому вони й метушаться. Трохи. Наперед. Бо рух може й прискоритися.
Може рахує що примінивши тяо з Білорусі по Україні поставить захід в тупік як відповідати що робити.
Імхо. Розмірковую: зараз картопляного Захід не чіпає. Може, але не робить. Чому? Тому що не бачить сенсу сплачувати хоч якусь, алемвсе ж таки, ціну за скид оцього лайна. Отримавши ЯЗ картопляний ще більше підвищив дану ціну. Тобто дає сигнал - не чіпайте.
До застосування ЯЗ він підійде за яких умов? Тобто з яких причин? Він і від намагань пуйла підключити його напряму у війну вмудрився досі відпітляти. Тоді навіщо йому застосовувати ЯЗ?
Моє припущення про кут теж можливе за умови, що у куті він буде з пуйлом. Бо, як колись тут обговорювали, управління ЯЗ залишиться скоріш за все у пуйла. Тобто це розміщення має більше лише політичне значення.
Да й навіть якщо керування буде в картопляного, то різниця невелика - що два поганця, що один; що в сябрії, що в брянській обл.
"Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій", - акцентувала Маляр.
Тобто виходить, що всі оприлюднюють втрати ворога зі стелі? Не мають змоги підрахувати.
Бо якщо одна сторона може підраховувати більш менш точно втрати іншої, то тоді вона "по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій". Якщо ж одна сторона може підраховувати, то інша теж тоді може. Тоді логічне питання -- від кого свої втрати-то замовчують?