Дата публікації 2023-02-28
Або більш серйозне:
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Додано: Чет 15 чер, 2023 00:16
Невже це досі так:
Дата публікації 2023-02-28
Або більш серйозне:
Додано: Чет 15 чер, 2023 00:30
Дарагой расіянін, вивчи спочатку хоча б основи Мови а то палишся зі своїм суржиком та москальскими закидонами.
п.с. Детройт, а ви чого на таке імно реагуєте??? Мокшани останнім часом намагаються лізти на будь які українські форуми. Міль мабуть б'ється в істериці, тому намагаються нас переконати, що це в Україні тоска-пічаль а не у "зайвохромосомних".
Додано: Чет 15 чер, 2023 01:24
Я приводил гораздо меньшие цифры. "Доктор наук" в своём обычном стиле рассказала, что я "пропагандон" и что-то там ещё. Видимо, "доктора наук" предполагают, что бывают серьёзные наступательные действия без потерь техники и людей.
В итоге ссылка на статью
Там была и цитата о численности армии - без прямой цифры, косвенно.
Да, кстати, ссылка на потери Украины по данным ORYX -
Согласно их данным наши потери - 16 БМП М2А2 Bradley, из них 5 уничтожено, остальные 11 повреждены и брошены;
1 Леопард 2А4 уничтожен и 3 Leopard 2A6, из кот. 1 уничтожен и 2 брошены.
Не сомневаюсь, что извинений не дождусь.
Додано: Чет 15 чер, 2023 01:34
Из второго:
А сколько было вони по поводу этого закона.
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