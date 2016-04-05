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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4327432843294330
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:16

Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Або більш серйозне:
https://texty.org.ua/articles/109209/vz ... serzhanta/
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:30

  kvewsik написав:Може рахує що примінивши тяо з Білорусі по Україні поставить захід в тупік як відповідати що робити.


Дарагой расіянін, вивчи спочатку хоча б основи Мови а то палишся зі своїм суржиком та москальскими закидонами.
п.с. Детройт, а ви чого на таке імно реагуєте??? Мокшани останнім часом намагаються лізти на будь які українські форуми. Міль мабуть б'ється в істериці, тому намагаються нас переконати, що це в Україні тоска-пічаль а не у "зайвохромосомних". :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 01:24

  Shaman написав:
  ЛАД написав:По Делимханову согласен с whois2010. Не така велика цяця, чтобы по его поводу запускать фейки и так уж радоваться. А 200 убитых при артобстреле... Больше похоже на сказку.

один з найближчих людей Кадирова - публічна фігура. але відомий такими речами - опонентам часто обіцяє різати голови. до речі в розшуку Інтерполу - чого б це?

200 загиблих - схоже забагато. а от втрати Україною 15 відсотків від поставленої техніки - це дуже вірогідно, ніхто не сперечається :D

Я приводил гораздо меньшие цифры. "Доктор наук" в своём обычном стиле рассказала, что я "пропагандон" и что-то там ещё. Видимо, "доктора наук" предполагают, что бывают серьёзные наступательные действия без потерь техники и людей.
В итоге ссылка на статью https://www.bbc.com/russian/features-65884297 осталась, а цитаты удалены.
Там была и цитата о численности армии - без прямой цифры, косвенно.

Да, кстати, ссылка на потери Украины по данным ORYX - https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-ukrainian.html.
Согласно их данным наши потери - 16 БМП М2А2 Bradley, из них 5 уничтожено, остальные 11 повреждены и брошены;
1 Леопард 2А4 уничтожен и 3 Leopard 2A6, из кот. 1 уничтожен и 2 брошены.
Не сомневаюсь, что извинений не дождусь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 01:34

  detroytred написав:Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Або більш серйозне:
https://texty.org.ua/articles/109209/vz ... serzhanta/

Из второго:
І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу — ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) — і все. Охочих казати: “Я їбав, я не піду”, не стало.

А сколько было вони по поводу этого закона.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 01:46

Только что было 2 прилёта.
Очень громко.
ЛАД
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  #<1 ... 4327432843294330
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