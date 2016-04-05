І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу — ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) — і все. Охочих казати: “Я їбав, я не піду”, не стало.
І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу — ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) — і все. Охочих казати: “Я їбав, я не піду”, не стало.
А сколько было вони по поводу этого закона.
ну мож послушних трохи й припугнули , але аватарів просто не беруть в район виконання. Сидять бухають в тилу в палатках зі зброєю. Їх виводять поза штат й стараються спіхнуть одне одному. )