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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4327432843294330
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:16

Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Або більш серйозне:
https://texty.org.ua/articles/109209/vz ... serzhanta/
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 01:34

  detroytred написав:Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Або більш серйозне:
https://texty.org.ua/articles/109209/vz ... serzhanta/

Из второго:
І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу — ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) — і все. Охочих казати: “Я їбав, я не піду”, не стало.

А сколько было вони по поводу этого закона.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 01:46

Только что было 2 прилёта.
Очень громко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Только что было 2 прилёта.
Очень громко.

В Харкові в ночі без прильотів - вибухи, що місцеві чули, були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям.
Мер міста пише, що Шахеди, які летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 10:58

Все буде Україна!©®™

То що - добре я зберігаю "інфотишу"? :D

Бо є що розказати:
- і про боєприпаси(дві речі)
- і про відпустки
- і про активність/неактивність бою
- і про коефіцієнт втрат(звичайно, виключно імхо)

Та все це будемо обговорювати після нашої перемоги, яка вже буде цього року!(Буданов же людина слова - чи не так?) ;)

А покищо, тримаємо кулаки за швидку перемогу, і пам'ятаємо/незабуваємо про >>> https://youtube.com/shorts/pG0ol8-o_Gg?feature=share
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:12

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Або більш серйозне:
https://texty.org.ua/articles/109209/vz ... serzhanta/

Из второго:
І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу — ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) — і все. Охочих казати: “Я їбав, я не піду”, не стало.

А сколько было вони по поводу этого закона.
ну мож послушних трохи й припугнули , але аватарів просто не беруть в район виконання.
Сидять бухають в тилу в палатках зі зброєю. Їх виводять поза штат й стараються спіхнуть одне одному. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Бо є що розказати:
- і про боєприпаси(дві речі)
- і про відпустки
- і про активність/неактивність бою
- і про коефіцієнт втрат(звичайно, виключно імхо)
За цими всіма пунктами є позитив? Якщо так, то цього достатньо знати.
Howl
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  #<1 ... 4327432843294330
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