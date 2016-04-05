Дата публікації 2023-02-28
Або більш серйозне:
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Додано: Чет 15 чер, 2023 00:16
Невже це досі так:
Дата публікації 2023-02-28
Або більш серйозне:
Додано: Чет 15 чер, 2023 01:34
Из второго:
А сколько было вони по поводу этого закона.
Додано: Чет 15 чер, 2023 07:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 15 чер, 2023 10:58
Все буде Україна!©®™
То що - добре я зберігаю "інфотишу"?
Бо є що розказати:
- і про боєприпаси(дві речі)
- і про відпустки
- і про активність/неактивність бою
- і про коефіцієнт втрат(звичайно, виключно імхо)
Та все це будемо обговорювати після нашої перемоги, яка вже буде цього року!(Буданов же людина слова - чи не так?)
А покищо, тримаємо кулаки за швидку перемогу, і пам'ятаємо/незабуваємо про >>>
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:12
ну мож послушних трохи й припугнули , але аватарів просто не беруть в район виконання.
Сидять бухають в тилу в палатках зі зброєю. Їх виводять поза штат й стараються спіхнуть одне одному. )
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:33
За крок до перевороту думок!©
Це ще той тут дурдом))
І ще - не буду казати де)) але велику купу паперів має вести/писати комбат... але, нах йому заморочуватись по-повній? То більшу половину паперів вів/записував офіцер...
Так от - офіцера звільнили(за віком), а так зразу на те, чи інше місце людину не присилають(може і місяць, і 2 пройти)
І що б Ви думали? - ставлять на всі ці записи/ведення документів ПРОСТОГО солдата!
А той солдат відкритим текстом каже начальству - " Як так?! В мене немає вищої освіти! В мене, взагалі, 9класів сільської школи!!! Ставте за ведення цих паперів когось з вищою освітою!"
А йому відповідають "З ВО - половина зайняті/мають купу справ... а друга половина - аватари/напіваватари... - їм доручити таку роботу - ризиковано... А от ти - відповідальна людина! Ти справишся!"
І що Ви думаєте?
Людина без ВО і всього лиш з 9ма класами сільської школи)) вже повним ходом веде всі папери:
- записує майже всі журнали
- всі формуляри
- всі путівки(про отримання дизпалива і бензини... і веде їх витрати)
Одним словом - "Неймовірно, але факт!"©
Але, якщо щось - то нехай мені це наснилось, чи мені хтось таке розказав))
І цього ПРОСТОГО солдата, про якого згадую вище - ніхто не знає, особливо тут на форумі
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:37
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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