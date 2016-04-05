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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43284329433043314332>
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:16

Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Або більш серйозне:
https://texty.org.ua/articles/109209/vz ... serzhanta/
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 01:34

  detroytred написав:Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Або більш серйозне:
https://texty.org.ua/articles/109209/vz ... serzhanta/

Из второго:
І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу — ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) — і все. Охочих казати: “Я їбав, я не піду”, не стало.

А сколько было вони по поводу этого закона.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 01:46

Только что было 2 прилёта.
Очень громко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Только что было 2 прилёта.
Очень громко.

В Харкові в ночі без прильотів - вибухи, що місцеві чули, були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям.
Мер міста пише, що Шахеди, які летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 10:58

Все буде Україна!©®™

То що - добре я зберігаю "інфотишу"? :D

Бо є що розказати:
- і про боєприпаси(дві речі)
- і про відпустки
- і про активність/неактивність бою
- і про коефіцієнт втрат(звичайно, виключно імхо)

Та все це будемо обговорювати після нашої перемоги, яка вже буде цього року!(Буданов же людина слова - чи не так?) ;)

А покищо, тримаємо кулаки за швидку перемогу, і пам'ятаємо/незабуваємо про >>> https://youtube.com/shorts/pG0ol8-o_Gg?feature=share
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:12

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Або більш серйозне:
https://texty.org.ua/articles/109209/vz ... serzhanta/

Из второго:
І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу — ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) — і все. Охочих казати: “Я їбав, я не піду”, не стало.

А сколько было вони по поводу этого закона.
ну мож послушних трохи й припугнули , але аватарів просто не беруть в район виконання.
Сидять бухають в тилу в палатках зі зброєю. Їх виводять поза штат й стараються спіхнуть одне одному. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Бо є що розказати:
- і про боєприпаси(дві речі)
- і про відпустки
- і про активність/неактивність бою
- і про коефіцієнт втрат(звичайно, виключно імхо)
За цими всіма пунктами є позитив? Якщо так, то цього достатньо знати.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:33

За крок до перевороту думок!©

  detroytred написав:Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Це ще той тут дурдом))

І ще - не буду казати де)) але велику купу паперів має вести/писати комбат... але, нах йому заморочуватись по-повній? То більшу половину паперів вів/записував офіцер...
Так от - офіцера звільнили(за віком), а так зразу на те, чи інше місце людину не присилають(може і місяць, і 2 пройти)
І що б Ви думали? - ставлять на всі ці записи/ведення документів ПРОСТОГО солдата! :shock:
А той солдат відкритим текстом каже начальству - " Як так?! В мене немає вищої освіти! В мене, взагалі, 9класів сільської школи!!! :mrgreen: Ставте за ведення цих паперів когось з вищою освітою!"
А йому відповідають "З ВО - половина зайняті/мають купу справ... а друга половина - аватари/напіваватари... - їм доручити таку роботу - ризиковано... А от ти - відповідальна людина! Ти справишся!"
І що Ви думаєте?
Людина без ВО і всього лиш з 9ма класами сільської школи)) вже повним ходом веде всі папери:
- записує майже всі журнали
- всі формуляри
- всі путівки(про отримання дизпалива і бензини... і веде їх витрати)
Одним словом - "Неймовірно, але факт!"© :D

Але, якщо щось - то нехай мені це наснилось, чи мені хтось таке розказав))
І цього ПРОСТОГО солдата, про якого згадую вище - ніхто не знає, особливо тут на форумі :wink: :D
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:37

  Успіх написав:Людина без ВО і всього лиш з 9ма класами сільської школи)) вже повним ходом веде всі папери:
- записує майже всі журнали
- всі формуляри
- всі путівки(про отримання дизпалива і бензини... і веде їх витрати)

Че задача для п`ятого класу.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Людина без ВО і всього лиш з 9ма класами сільської школи)) вже повним ходом веде всі папери:
- записує майже всі журнали
- всі формуляри
- всі путівки(про отримання дизпалива і бензини... і веде їх витрати)

Хіба для ведення журналів потрібна ВО?
Faceless
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  #<1 ... 43284329433043314332>
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