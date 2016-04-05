все ж таки є багато людей, цілком успішних у виробничій чи самозайнятій сфері, які впадають у ступор при виді документів))
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Додано: Чет 15 чер, 2023 11:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:49
Один за всіх і всі за одного!© ;)
Останнє речення ☝️ - то в нас теж так))
А от все решта...
Послушних "припугують"... - але, так як ми вже 16й місяць на фронті і вже всі(крім декілька нових) - "терті калачі" то ми НЕ даємось, щоб нам "сіли на голову"!
Ми - відкритим текстом кажемо, що ми теж маємо що і як написати в рапорті на начальство і + додаємо, що - "краще вже відсидіти 3-5р у в'язниці, ніж ТУПО вмерти від ДУРНОГО наказу!"
Тож, покищо "взаємна любов")) - бо вони добре знають, що ми теж багато чого знаємо і можемо зробити... чим потягнемо і їх на дно, якщо нас "будуть топити"
п.с.
А деяких аватарів - спецом відсилають на вогневу(типу як "покарання" ) щоб робили "інженерні роботи", чи охороняли...
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:56
Успіх
Во!
Порядний солдат да ще й виконуючий завдання -- завжди в ціні.
І нехай він хоче, що хоче))
В кожного свої маленькі забаганки. Справі та іншим не шибко вони й заважають.
В принципі, якщо це потрібно-необхідно-вимагають, то яка різниця бійцю чим займатись в загальній справі підрозділу?
Можна й формуляри заповнювати в якості періодично зміни роботи, ніж кабанів тягати.
Тут важливіше інше -- відповідати хто буде за заповнення-то?
Щоб не вийшло потім раптом: комбат - а я при чому-то? Це боєць якогось біса сам щось накропав.
Бо зтикався з подібним -- комбриг на повному серйозі (не десь, а в суді!!!) заявив -- да мало що там в мене на столі лежить, я підписав, що мені приніс; питайте з нього.
І, уявить, прокатило.
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:56
Там багато чого "цікавого"... - я ж не можу написати
Але, навіть, банальна довіра таких СЕРЙОЗНИХ речей(списання ДП, та й інші речі про БМ) - ну не простого ж солдата ознайомлювати з таким...?
Додано: Чет 15 чер, 2023 12:09
Тут не про 2+2 йде мова...
В нас тут з усіх порядних стараються зробити "універсальних солдат"))
Воно то так - але сенс?
"Універсального бійця" будуть частіше напрягати/давати завдання, ніж аватару/напіваватару
Те що "прокатило" тому комбатові☝️ - ні ху-ху собі?!👀
Тому, якби натякаю, що такі СЕРЙОЗНІ речі доручили простому солдату без ВО!
А тут бачу не всі розуміють про "просто робити записи в журналі" і " займатись СЕРЙОЗНИМИ/ВІДПОВІДАЛЬНИМИ речами, з яких в більшості, простий солдат не має і ЗЕЛЕНОГО ПОНЯТТЯ!!!"
Додано: Чет 15 чер, 2023 12:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тому солдату, про якого йде мова і якого тут "ніхто не знає")) - твердо запевнили, що відповідальність вся лежить на комбатові!
+ що жодних своїх підписів той солдат ніде не робить
+ той солдат дуже надіється, що скоро(може за місяць) пришлють вже нарешті офіцера, який візьме на себе всю цю писанину!)))
п.с.
Доречі, якщо б отак всю-всю ту писанину зібрати докупи і почати заповнювати/рахувати(а там калькулятором наклацатись треба ого-го, + згадувати де/куди яка БМ і не тільки вона - їздила/не їздила, ламалась/не ламалась і т.д. і т.п.) - то це все зайняло б десь днів 4-5, якщо працювати 8год/день
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 15 чер, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 чер, 2023 12:23
Наче оце в 2020 році:
Хто там в загальному сенсі правий звичайно з такої вирізки незрозуміло, але окремих нюансів видно купу.
З.и. а стосовно відповідальності, писанини, паперів -- всі сподіваються, що хоч війна спише оцю всю бюрократичну гору роботи. Так і повинно бути.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 чер, 2023 12:28
Реальна реальність))
Та все на відео, особисто мені , все зрозуміло
Тому я і кажу - що проколів у начальства - теж "туєва хуча"!
Додано: Чет 15 чер, 2023 12:30
Я приводил гораздо меньшие цифры. ..........
В итоге ссылка на статью
Там была и цитата о численности армии - без прямой цифры, косвенно.
Кстати, ссылка на потери Украины по данным ORYX -
Согласно их данным наши потери - 16 БМП М2А2 Bradley, из них 5 уничтожено, остальные 11 повреждены и брошены;
1 Леопард 2А4 уничтожен и 3 Leopard 2A6, из кот. 1 уничтожен и 2 брошены.
Надеюсь, в такой редакции не удалят.
Додано: Чет 15 чер, 2023 12:37
В отому законі про посилення покарання впустили головне -- відповідальність командирів, начальників.
От тоді вони особисто були більш зацікавлені, щоб у бійця, підрозділу було все для виконання наказу, завдання.
А так -- відмовився, не виконав, то й сам відповідай.
"Що тобі не вистачає?! автомат є, бронежилет є?!" То й вперед.
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