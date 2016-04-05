RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4329433043314332>
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Хіба для ведення журналів потрібна ВО?


все ж таки є багато людей, цілком успішних у виробничій чи самозайнятій сфері, які впадають у ступор при виді документів))
Letusrock
 
Повідомлень: 556
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:49

Один за всіх і всі за одного!© ;)

  Banderlog написав:ну мож послушних трохи й припугнули , але аватарів просто не беруть в район виконання.
Сидять бухають в тилу в палатках зі зброєю. Їх виводять поза штат й стараються спіхнуть одне одному. )
Останнє речення ☝️ - то в нас теж так))
А от все решта...
Послушних "припугують"... - але, так як ми вже 16й місяць на фронті і вже всі(крім декілька нових) - "терті калачі" ;) то ми НЕ даємось, щоб нам "сіли на голову"!
Ми - відкритим текстом кажемо, що ми теж маємо що і як написати в рапорті на начальство і + додаємо, що - "краще вже відсидіти 3-5р у в'язниці, ніж ТУПО вмерти від ДУРНОГО наказу!"
Тож, покищо "взаємна любов")) - бо вони добре знають, що ми теж багато чого знаємо і можемо зробити... чим потягнемо і їх на дно, якщо нас "будуть топити" ;)

п.с.
А деяких аватарів - спецом відсилають на вогневу(типу як "покарання" ) щоб робили "інженерні роботи", чи охороняли...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:56

Успіх
Во!
Порядний солдат да ще й виконуючий завдання -- завжди в ціні.
І нехай він хоче, що хоче))
В кожного свої маленькі забаганки. Справі та іншим не шибко вони й заважають.

В принципі, якщо це потрібно-необхідно-вимагають, то яка різниця бійцю чим займатись в загальній справі підрозділу?
Можна й формуляри заповнювати в якості періодично зміни роботи, ніж кабанів тягати.

Тут важливіше інше -- відповідати хто буде за заповнення-то?
Щоб не вийшло потім раптом: комбат - а я при чому-то? Це боєць якогось біса сам щось накропав.
Бо зтикався з подібним -- комбриг на повному серйозі (не десь, а в суді!!!) заявив -- да мало що там в мене на столі лежить, я підписав, що мені приніс; питайте з нього.
І, уявить, прокатило.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26678
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:56

  Faceless написав:
  Успіх написав:Людина без ВО і всього лиш з 9ма класами сільської школи)) вже повним ходом веде всі папери:
- записує майже всі журнали
- всі формуляри
- всі путівки(про отримання дизпалива і бензини... і веде їх витрати)

Хіба для ведення журналів потрібна ВО?

Там багато чого "цікавого"... - я ж не можу написати ;)
Але, навіть, банальна довіра таких СЕРЙОЗНИХ речей(списання ДП, та й інші речі про БМ) - ну не простого ж солдата ознайомлювати з таким...?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:09

Тут не про 2+2 йде мова...

  detroytred написав:Порядний солдат да ще й виконуючий завдання -- завжди в ціні
В нас тут з усіх порядних стараються зробити "універсальних солдат"))
  detroytred написав:В принципі, якщо це потрібно-необхідно-вимагають, то яка різниця бійцю чим займатись в загальній справі підрозділу?
Можна й формуляри заповнювати в якості періодично зміни роботи, ніж кабанів тягати
Воно то так - але сенс?
"Універсального бійця" будуть частіше напрягати/давати завдання, ніж аватару/напіваватару ;)
  detroytred написав:Тут важливіше інше -- відповідати хто буде за заповнення-то?
Щоб не вийшло потім раптом: комбат - а я при чому-то? Це боєць якогось біса сам щось накропав.
Бо зтикався з подібним -- комбриг на повному серйозі (не десь, а в суді!!!) заявив -- да мало що там в мене на столі лежить, я підписав, що мені приніс; питайте з нього.
І, уявить, прокатило.

Те що "прокатило" тому комбатові☝️ - ні ху-ху собі?!👀
Тому, якби натякаю, що такі СЕРЙОЗНІ речі доручили простому солдату без ВО!
А тут бачу не всі розуміють про "просто робити записи в журналі" і " займатись СЕРЙОЗНИМИ/ВІДПОВІДАЛЬНИМИ речами, з яких в більшості, простий солдат не має і ЗЕЛЕНОГО ПОНЯТТЯ!!!" :shock:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тут важливіше інше -- відповідати хто буде за заповнення-то?
Тому солдату, про якого йде мова і якого тут "ніхто не знає")) - твердо запевнили, що відповідальність вся лежить на комбатові!
+ що жодних своїх підписів той солдат ніде не робить
+ той солдат дуже надіється, що скоро(може за місяць) пришлють вже нарешті офіцера, який візьме на себе всю цю писанину!)))

п.с.
Доречі, якщо б отак всю-всю ту писанину зібрати докупи і почати заповнювати/рахувати(а там калькулятором наклацатись треба ого-го, + згадувати де/куди яка БМ і не тільки вона - їздила/не їздила, ламалась/не ламалась і т.д. і т.п.) - то це все зайняло б десь днів 4-5, якщо працювати 8год/день :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 15 чер, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:23

  Успіх написав:Послушних "припугують"... - але,

Наче оце в 2020 році:
https://m.youtube.com/watch?v=4UarAvUD7lc

Хто там в загальному сенсі правий звичайно з такої вирізки незрозуміло, але окремих нюансів видно купу.

З.и. а стосовно відповідальності, писанини, паперів -- всі сподіваються, що хоч війна спише оцю всю бюрократичну гору роботи. Так і повинно бути.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26678
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:28

Реальна реальність))

  detroytred написав:
  Успіх написав:Послушних "припугують"... - але,

Наче оце в 2020 році:
https://m.youtube.com/watch?v=4UarAvUD7lc

Хто там в загальному сенсі правий звичайно з такої вирізки незрозуміло, але окремих нюансів видно купу.

Та все на відео, особисто мені , все зрозуміло ;)
Тому я і кажу - що проколів у начальства - теж "туєва хуча"! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:30

  Shaman написав:
  ЛАД написав:По Делимханову согласен с whois2010. Не така велика цяця, чтобы по его поводу запускать фейки и так уж радоваться. А 200 убитых при артобстреле... Больше похоже на сказку.

один з найближчих людей Кадирова - публічна фігура. але відомий такими речами - опонентам часто обіцяє різати голови. до речі в розшуку Інтерполу - чого б це?

200 загиблих - схоже забагато. а от втрати Україною 15 відсотків від поставленої техніки - це дуже вірогідно, ніхто не сперечається :D

Я приводил гораздо меньшие цифры. ..........
В итоге ссылка на статью https://www.bbc.com/russian/features-65884297 осталась, а цитаты удалены.
Там была и цитата о численности армии - без прямой цифры, косвенно.

Кстати, ссылка на потери Украины по данным ORYX - https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/a ... inian.html.
Согласно их данным наши потери - 16 БМП М2А2 Bradley, из них 5 уничтожено, остальные 11 повреждены и брошены;
1 Леопард 2А4 уничтожен и 3 Leopard 2A6, из кот. 1 уничтожен и 2 брошены.

Надеюсь, в такой редакции не удалят. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24704
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4712 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:37

  Успіх написав: - що проколів у начальства

В отому законі про посилення покарання впустили головне -- відповідальність командирів, начальників.

От тоді вони особисто були більш зацікавлені, щоб у бійця, підрозділу було все для виконання наказу, завдання.
А так -- відмовився, не виконав, то й сам відповідай.
"Що тобі не вистачає?! автомат є, бронежилет є?!" То й вперед.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26678
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4329433043314332>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117796
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5749
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1173)
15.06.2023 12:29
Ринок ОВДП (4717)
15.06.2023 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.