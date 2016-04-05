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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:39
Успіх написав: detroytred написав:
Тут важливіше інше -- відповідати хто буде за заповнення-то?
Тому солдату, про якого йде мова і якого тут "ніхто не знає")) - твердо запевнили, що відповідальність вся лежить на комбатові!
+ що жодних своїх підписів той солдат ніде не робить
+ той солдат дуже надіється, що скоро(може за місяць) пришлють вже нарешті офіцера, який візьме на себе всю цю писанину!)))
п.с.
Доречі, якщо б отак всю-всю ту писанину зібрати докупи і почати заповнювати/рахувати(а там калькулятором наклацатись треба ого-го, + згадувати де/куди яка БМ і не тільки вона - їздила/не їздила, ламалась/не ламалась і т.д. і т.п.) - то це все зайняло б десь днів 4-5, якщо працювати 8год/день
оцифрувати і перенисти в Дію, хай ШІ то робе
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:42
flyman написав:
хай ШІ то робе
У ШІ смекалки нема))
Як при відсутності даних заповнити усе. Да ще й отримати остаточний результат не такий, як виходить з того, що є, а такий, як треба.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:43
Banderlog написав: ЛАД написав:
Из второго:
І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу — ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) — і все. Охочих казати: “Я їбав, я не піду”, не стало.
А сколько было вони по поводу этого закона.
ну мож послушних трохи й припугнули , але аватарів просто не беруть в район виконання.
Сидять бухають в тилу в палатках зі зброєю. Їх виводять поза штат й стараються спіхнуть одне одному. )
А так, как там написано: "двох панікерів відправили в дисбат",- не пробовали?
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:46
flyman написав: Успіх написав: detroytred написав:
Тут важливіше інше -- відповідати хто буде за заповнення-то?
Тому солдату, про якого йде мова і якого тут "ніхто не знає")) - твердо запевнили, що відповідальність вся лежить на комбатові!
+ що жодних своїх підписів той солдат ніде не робить
+ той солдат дуже надіється, що скоро(може за місяць) пришлють вже нарешті офіцера, який візьме на себе всю цю писанину!)))
п.с.
Доречі, якщо б отак всю-всю ту писанину зібрати докупи і почати заповнювати/рахувати(а там калькулятором наклацатись треба ого-го, + згадувати де/куди яка БМ і не тільки вона - їздила/не їздила, ламалась/не ламалась і т.д. і т.п.) - то це все зайняло б десь днів 4-5, якщо працювати 8год/день
оцифрувати і перенисти в Дію, хай ШІ то робе
От бачиш - як тебе тут бракує?))
Ти б це все "забацав на раз-два"))
Але все одно, в комп треба вносити кожен раз нові дані/назви селищ і т.д.
Тож, максимум, хіба на підрахунках/на калькуляторі час зекономили
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:48
ЛАД написав:
А так, как там написано: "двох панікерів відправили в дисбат",- не пробовали?
Ви ніколи не пробували?
Не знаю, як зараз, але раніш, щоб пристроїти на губу свого порушника треба було калимити начгубу.
Дісбат же і овсім мабуть через суд.
Ну і зрозуміло через згоду вищестоящого командира.
А він скоріше за все відповість -- вирішуй цю свою! проблему сам. На місці.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:51
detroytred написав: flyman написав:
хай ШІ то робе
У ШІ смекалки нема))
Як при відсутності даних заповнити усе. Да ще й отримати остаточний результат не такий, як виходить з того, що є, а такий, як треба.
Щось мені це речення нагадало про "списування солярки"
"Шашлик... - викинула в пропасть!"©
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:53
Успіх
Так так і буде.
Бо згідно норм та інструкцій хрін вложишся.
Прийдеться з своєї кишені додавати.
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detroytred
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