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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4330433143324333>
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:39

  Успіх написав:
  detroytred написав:Тут важливіше інше -- відповідати хто буде за заповнення-то?
Тому солдату, про якого йде мова і якого тут "ніхто не знає")) - твердо запевнили, що відповідальність вся лежить на комбатові!
+ що жодних своїх підписів той солдат ніде не робить
+ той солдат дуже надіється, що скоро(може за місяць) пришлють вже нарешті офіцера, який візьме на себе всю цю писанину!)))

п.с.
Доречі, якщо б отак всю-всю ту писанину зібрати докупи і почати заповнювати/рахувати(а там калькулятором наклацатись треба ого-го, + згадувати де/куди яка БМ і не тільки вона - їздила/не їздила, ламалась/не ламалась і т.д. і т.п.) - то це все зайняло б десь днів 4-5, якщо працювати 8год/день :roll:

оцифрувати і перенисти в Дію, хай ШІ то робе
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:42

  flyman написав: хай ШІ то робе

У ШІ смекалки нема))
Як при відсутності даних заповнити усе. Да ще й отримати остаточний результат не такий, як виходить з того, що є, а такий, як треба.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:43

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Невже це досі так:
https://texty.org.ua/articles/109073/ko ... rom=109209
Дата публікації 2023-02-28

Або більш серйозне:
https://texty.org.ua/articles/109209/vz ... serzhanta/

Из второго:
І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу — ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) — і все. Охочих казати: “Я їбав, я не піду”, не стало.

А сколько было вони по поводу этого закона.
ну мож послушних трохи й припугнули , але аватарів просто не беруть в район виконання.
Сидять бухають в тилу в палатках зі зброєю. Їх виводять поза штат й стараються спіхнуть одне одному. )

А так, как там написано: "двох панікерів відправили в дисбат",- не пробовали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:46

  flyman написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Тут важливіше інше -- відповідати хто буде за заповнення-то?
Тому солдату, про якого йде мова і якого тут "ніхто не знає")) - твердо запевнили, що відповідальність вся лежить на комбатові!
+ що жодних своїх підписів той солдат ніде не робить
+ той солдат дуже надіється, що скоро(може за місяць) пришлють вже нарешті офіцера, який візьме на себе всю цю писанину!)))

п.с.
Доречі, якщо б отак всю-всю ту писанину зібрати докупи і почати заповнювати/рахувати(а там калькулятором наклацатись треба ого-го, + згадувати де/куди яка БМ і не тільки вона - їздила/не їздила, ламалась/не ламалась і т.д. і т.п.) - то це все зайняло б десь днів 4-5, якщо працювати 8год/день :roll:

оцифрувати і перенисти в Дію, хай ШІ то робе
От бачиш - як тебе тут бракує?))
Ти б це все "забацав на раз-два"))

Але все одно, в комп треба вносити кожен раз нові дані/назви селищ і т.д.
Тож, максимум, хіба на підрахунках/на калькуляторі час зекономили :D
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:48

  ЛАД написав:А так, как там написано: "двох панікерів відправили в дисбат",- не пробовали?

Ви ніколи не пробували?
Не знаю, як зараз, але раніш, щоб пристроїти на губу свого порушника треба було калимити начгубу.

Дісбат же і овсім мабуть через суд.
Ну і зрозуміло через згоду вищестоящого командира.
А він скоріше за все відповість -- вирішуй цю свою! проблему сам. На місці.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:51

А то ще прийдеться з премій на солярку скидуватись)))

  detroytred написав:
  flyman написав: хай ШІ то робе

У ШІ смекалки нема))
Як при відсутності даних заповнити усе. Да ще й отримати остаточний результат не такий, як виходить з того, що є, а такий, як треба.

Щось мені це речення нагадало про "списування солярки" :mrgreen:

"Шашлик... - викинула в пропасть!"© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:53

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Так так і буде.
Бо згідно норм та інструкцій хрін вложишся.
Прийдеться з своєї кишені додавати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:59

Брешуть, напевно ;)

  ЛАД написав:відправили в дисбат
Тут, якби не строкова служба...
І, особливо в піхоті(з багатьох джерел чув) - командири, як правило "на рівні" з простими солдатами і своє "я"(що я командир/а ти ніхто) дуже стараються не показувати!
А то всі хлопці у постійних стресах/всі на нервах... - і тому командир, який буде занадто вимахуватись - може "випадково і невимушено" пропасти безвісти/загинути, наче, в бою... ;)

Тож там(на нулі) начальство, як правило "сидить і не жужжжить" ;)
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:07

  ЛАД написав:Только что было 2 прилёта.
Очень громко.

По официальным сообщениям работа ПВО. Сбито 2 шахеда.
Но непонятно, почему так громко. Из чего стреляли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:09

Кому війна, а кому....©

  detroytred написав:Успіх
Так так і буде.
Бо згідно норм та інструкцій хрін вложишся.
Прийдеться з своєї кишені додавати.

Так отож :wink:
Достатньо того, що ми безперестанку то одну, то другу, то третю і т.д. б/у автівку/пікап ремонтуємо за свій кошт!
А ціни на деталі і за роботу/ремонт такі, що водії/побратими(які знаються на ремонтах/на цінах) - аху... дуже дивуються!
Кажуть, що за роботу, наче множать ціну на х2, або й х3 :shock:
А діватись нема куди - треба щоб машини були завжди "на ходу"!

п.с.
Надіюсь, що непридатний до ВС чоловік однієї форумчанки "не такий" і за ремонт військових автівок бере "по-Божески"? :wink:
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