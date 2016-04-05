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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:09
detroytred написав: ЛАД написав:
А так, как там написано: "двох панікерів відправили в дисбат",- не пробовали?
Ви ніколи не пробували?
Не знаю, як зараз, але раніш, щоб пристроїти на губу свого порушника треба було калимити начгубу.
Дісбат же і овсім мабуть через суд.
Ну і зрозуміло через згоду вищестоящого командира.
А він скоріше за все відповість -- вирішуй цю свою! проблему сам. На місці.
Я ориентируюсь на то, что написано в заметке по Вашей ссылке.
Когда я служил, на губу отправить не было такой проблемой.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:12
Успіх написав: ЛАД написав:
відправили в дисбат
Тут, якби не строкова служба...
І, особливо в піхоті(з багатьох джерел чув) - командири, як правило "на рівні" з простими солдатами і своє "я"(що я командир/а ти ніхто) дуже стараються не показувати!
А то всі хлопці у постійних стресах/всі на нервах... - і тому командир, який буде занадто вимахуватись - може "випадково і невимушено" пропасти безвісти/загинути, наче, в бою...
Тож там(на нулі) начальство, як правило "сидить і не жужжжить"
О "занадто" речи нет. Но пару "аватаров" можно и отправить. У вас же их, надеюсь, не половина подразделения.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:24
ЛАД написав:
У вас же их, надеюсь, не половина подразделения.
Після війни - озвучу.
Бо, навіть, щось не хочеться писати Вам в приват цифри/відсотки...
Так само, як і не хочеться писати свою думку про коефіцієнт втрат...
п.с.
Тож, напевно, "все правильно робили" до сих пір, на рахунок відпусток і ротацій...
...ще й з Нового року "шліфіанули" виплатами...
Тому сенс бухати?))
Жодного нема!))
Отак і ходять цілком і повністю тверезі з піднятим бойовим духом на всі 💯%!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 15 чер, 2023 13:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:34
ЛАД написав:
А так, как там написано: "двох панікерів відправили в дисбат",- не пробовали?
шо сказати? В практиці не чув. Є сзчшникики ,що впіймались й відмовляються вертатись є ті кого впіймали на кримінальних злочинах. То вже щось всп з ними робить. Того не знаю. А аватара ...,ну задують його й оштрафують вся історія. При певному рівні цього хоббі такі покарання вже не діють.
А по друге. давайте приміром , чисто теоретично, є охфіцер мобілізований і в нього буйний аватар ну одвезли, задули... далі всп його брати не хоче. а він обіцяє добратись до зброї й стрельнуть куди не попадя. Зброя вся на руках, даж якщо в нього забрати, він легко може підібрати чиюсь. Ну допустим ,звязали того солдатика скотчом посидів він ніч поки протверезіє. Шо ми імєєм далі? В нас є дружбан, який через нас ніч ссяв в штани. Наступним разом чисто гіпотєтічєськи він може і здохнуть поки тверезіє. В алкашні, ще кому за 50 , здоровя нема. Хто б потом одписувався й доказував що не верблюд?
А потом от візьмем ми його на передок копати окопи... він нам там нужен?
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:40
Banderlog написав: ЛАД написав:
А так, как там написано: "двох панікерів відправили в дисбат",- не пробовали?
шо сказати? В практиці не чув. Є сзчшникики ,що впіймались й відмовляються вертатись є ті кого впіймали на кримінальних злочинах. То вже щось всп з ними робить. Того не знаю. А аватара ...,ну задують його й оштрафують вся історія. При певному рівні цього хоббі такі покарання вже не діють.
А по друге. давайте приміром , чисто теоретично, є охфіцер мобілізований і в нього буйний аватар ну одвезли, задули... далі всп його брати не хоче. а він обіцяє добратись до зброї й стрельнуть куди не попадя. Зброя вся на руках, даж якщо в нього забрати, він легко може підібрати чиюсь. Ну допустим ,звязали того солдатика скотчом посидів він ніч поки протверезіє. Шо ми імєєм далі? В нас є дружбан, який через нас ніч ссяв в штани. Наступним разом чисто гіпотєтічєськи він може і здохнуть поки тверезіє. В алкашні, ще кому за 50 , здоровя нема. Хто б потом одписувався й доказував що не верблюд?
А потом от візьмем ми його на передок копати окопи... він нам там нужен?
От зразу видно, що точно знаходитесь в ЗСУ, а не пишете з дивану👍
На жаль - гірка правда...
Я б вже 100500 аналогічних розповідей тут накатав, та мабуть "не личить" таке писати...
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:43
дивний цей персонаж трохи, однією рукою пише що і
Успіх написав:
Те що "прокатило" тому комбатові☝️ - ні ху-ху собі?!👀
Тому, якби натякаю, що такі СЕРЙОЗНІ речі доручили простому солдату без ВО!
А тут бачу не всі розуміють про "просто робити записи в журналі" і " займатись СЕРЙОЗНИМИ/ВІДПОВІДАЛЬНИМИ речами, з яких в більшості, простий солдат не має і ЗЕЛЕНОГО ПОНЯТТЯ!!!"
Успіх написав:
І що б Ви думали? - ставлять на всі ці записи/ведення документів ПРОСТОГО солдата!
А той солдат відкритим текстом каже начальству - " Як так?! В мене немає вищої освіти! В мене, взагалі, 9класів сільської школи!!!
Ставте за ведення цих паперів когось з вищою освітою!"
а іншого боку - "що він і все бачить і все чує, і може робити будь-які висновки будь-якої складності", і що комбат у нього на короткоу повідку, і "кузькіну матір" легко йому покаже, і взагалі "він його б дупу копав" (с), і шо комбат в нього
Успіх написав:
... як правило "сидить і не жужжжить"
тут, друже, або труляни варто б вдягнути, або хрестик зняти. а то виглядає якось не той во.
і взагалі, це бахвальство на кого розраховане? тут не танці в клубі педінституту чи універу (ви ж розумієте пр шо я?
) , де можна перед молоденькими дівчиськами повийожуватися, та і то, там мабуть вже таке не пройде.
і повірТЕ, якщо комбат захоче вас злити, то він зробить так, що ви й пікнути не встигнете, засобів в нього більше ніж, все ж він керівник, з досвідом, а не з 9 класами, він таких індєйців на своєму віку вже "пережував" стільки, що щелепу не одну запасну потрібно. і той же особіст, як приклад, швидше з комбатом спільну мову вести буде ніж телефоністом. так що способів вагон і маленький возик. але якщо дуже хочеться потішити своє почуття важливості, то на здоровя, головне не перетішити, щоб приім розгрібати (чи відгрібати) не тяжко було.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 14:06
wild.tomcat
А особісту-то навіщо це треба (допомагати комбату)?
Тобто цьому комбату треба зацікавити того особіста, всп-ка або іншого помічника.
Тому... цьому комбату приходиться "домовлятися" з бійцями.
Бо це простіше та "дешевше".
А так Ви праві. Було б бажання.
Але його нема. Тому все так своєрідно і начебто суперечно.
Тиском важко чогось добитися. Якщо нема системи!!!
А стимулами?
Да. Але коли відпустки і т.д. підгріб під себе комбриг, комбат, то які інструменти в ротного, взводного?
Як там Залужний і Маркус визначили -- лідером)))...
Або все вирішила б свідомість...
Але якщо не всюди достатньо першого або другого, то як?
Ось і виходить, що неназваного бійця, який і формуляри заповнює, і кабани тягає, і на трубці сидить тощо, не бухає ... треба, якщо не на руках носити, то хоч прислухатися до вип'ячування грудей.
І в цього бійця, виходить, підстави для такої поведінки є.
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