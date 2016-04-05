Додано: Чет 15 чер, 2023 13:43

Успіх написав: Те що "прокатило" тому комбатові☝️ - ні ху-ху собі?!👀

Тому, якби натякаю, що такі СЕРЙОЗНІ речі доручили простому солдату без ВО!

А тут бачу не всі розуміють про "просто робити записи в журналі" і " займатись СЕРЙОЗНИМИ/ВІДПОВІДАЛЬНИМИ речами, з яких в більшості, простий солдат не має і ЗЕЛЕНОГО ПОНЯТТЯ!!!" Те що "прокатило" тому комбатові☝️ - ні ху-ху собі?!👀Тому, якби натякаю, що такі СЕРЙОЗНІ речі доручили простому солдату без ВО!А тут бачу не всі розуміють про "просто робити записи в журналі" і " займатись СЕРЙОЗНИМИ/ВІДПОВІДАЛЬНИМИ речами, з яких в більшості, простий солдат не має і ЗЕЛЕНОГО ПОНЯТТЯ!!!"

Успіх написав: І що б Ви думали? - ставлять на всі ці записи/ведення документів ПРОСТОГО солдата!

А той солдат відкритим текстом каже начальству - " Як так?! В мене немає вищої освіти! В мене, взагалі, 9класів сільської школи!!! Ставте за ведення цих паперів когось з вищою освітою!"

І що б Ви думали? - ставлять на всі ці записи/ведення документів ПРОСТОГО солдата!А той солдат відкритим текстом каже начальству - " Як так?! В мене немає вищої освіти! В мене, взагалі, 9класів сільської школи!!!Ставте за ведення цих паперів когось з вищою освітою!"

Успіх написав: ... як правило "сидить і не жужжжить" ... як правило "сидить і не жужжжить"

дивний цей персонаж трохи, однією рукою пише що іа іншого боку - "що він і все бачить і все чує, і може робити будь-які висновки будь-якої складності", і що комбат у нього на короткоу повідку, і "кузькіну матір" легко йому покаже, і взагалі "він його б дупу копав" (с), і шо комбат в ньоготут, друже, або труляни варто б вдягнути, або хрестик зняти. а то виглядає якось не той во.і взагалі, це бахвальство на кого розраховане? тут не танці в клубі педінституту чи універу (ви ж розумієте пр шо я?) , де можна перед молоденькими дівчиськами повийожуватися, та і то, там мабуть вже таке не пройде.і повірТЕ, якщо комбат захоче вас злити, то він зробить так, що ви й пікнути не встигнете, засобів в нього більше ніж, все ж він керівник, з досвідом, а не з 9 класами, він таких індєйців на своєму віку вже "пережував" стільки, що щелепу не одну запасну потрібно. і той же особіст, як приклад, швидше з комбатом спільну мову вести буде ніж телефоністом. так що способів вагон і маленький возик. але якщо дуже хочеться потішити своє почуття важливості, то на здоровя, головне не перетішити, щоб приім розгрібати (чи відгрібати) не тяжко було.