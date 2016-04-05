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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 чер, 2023 15:28
detroytred написав:
Тоді логічне питання -- від кого свої втрати-то замовчують
для мене краще менше знати, або взагалі не знати
кому потрібно -мають інформацію рівня : державна таємниця
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prodigy
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Додано: Чет 15 чер, 2023 15:32
detroytred написав: prodigy написав:
"Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій", - акцентувала Маляр.
Тобто виходить, що всі оприлюднюють втрати ворога зі стелі? Не мають змоги підрахувати.
Бо якщо одна сторона може підраховувати більш менш точно втрати іншої, то тоді вона "по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій".
Якщо ж одна сторона може підраховувати, то інша теж тоді може.
Тоді логічне питання -- від кого свої втрати-то замовчують?
Возможность посчитать есть.
Но потери противника можно посчитать весьма приблизительно
.
Если публиковать свои истинные потери, то противник будет знать их точно
.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 чер, 2023 15:41
Banderlog написав: detroytred написав:wild.tomcat
А особісту-то навіщо це треба (допомагати комбату)?
Тобто цьому комбату треба зацікавити того особіста, всп-ка або іншого помічника.
Тому... цьому комбату приходиться "домовлятися" з бійцями.
Бо це простіше та "дешевше".
А так Ви праві. Було б бажання.
Але його нема. Тому все так своєрідно і начебто суперечно.
Тиском важко чогось добитися. Якщо нема системи!!!
А стимулами?
Да. Але коли відпустки і т.д. підгріб під себе комбриг, комбат, то які інструменти в ротного, взводного?
Як там Залужний і Маркус визначили -- лідером)))...
Або все вирішила б свідомість...
Але якщо не всюди достатньо першого або другого, то як?
інструменти є. Можно не помітити як хтось сам в отпуск пішов, можно не помітить що хтось впав в ночі на підлозі з каремата й ніс розбив... Тільки якого воно ці мутні тєми надо степенному й даж чуть состоятєльному дядьку за 40 з вєсом в общєствє в 110кг? Яка мотівація? В отпуску сам більше півроку не був. Званіє добавлять? Списувати тушонку й й соляру дозволять? )
не моє.
Тут хіба спортівний інтерес... і солдатик той то чисто так.... розмінка. Зара задачка зі звьоздочкою
Ви цілий пан лейтенант й у вас запив в темну пан майор )
його теж в штрафбат?
тавишо, в нас же стандарти НАТО!!
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Додано: Чет 15 чер, 2023 15:45
ЛАД написав: detroytred написав: prodigy написав:"Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій",
- акцентувала Маляр.
Тобто виходить, що всі оприлюднюють втрати ворога зі стелі? Не мають змоги підрахувати.
Бо якщо одна сторона може підраховувати більш менш точно втрати іншої, то тоді вона "по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій".
Якщо ж одна сторона може підраховувати, то інша теж тоді може.
Тоді логічне питання -- від кого свої втрати-то замовчують?
Возможность посчитать есть.
Но потери противника можно посчитать весьма приблизительно
.
Если публиковать свои истинные потери, то противник будет знать их точно
.
є партнери, і вони щось рахують, похибка є, але не думаю, що в рази, чи в них теж ІПСО і режим тишини ... як вам Карслон, що живе в Твітері?
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