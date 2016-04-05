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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4332433343344335>
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тоді логічне питання -- від кого свої втрати-то замовчують


для мене краще менше знати, або взагалі не знати
кому потрібно -мають інформацію рівня : державна таємниця
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:32

  detroytred написав:
  prodigy написав:

"Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій", - акцентувала Маляр.

Тобто виходить, що всі оприлюднюють втрати ворога зі стелі? Не мають змоги підрахувати.

Бо якщо одна сторона може підраховувати більш менш точно втрати іншої, то тоді вона "по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій".
Якщо ж одна сторона може підраховувати, то інша теж тоді може.
Тоді логічне питання -- від кого свої втрати-то замовчують?

Возможность посчитать есть.
Но потери противника можно посчитать весьма приблизительно.
Если публиковать свои истинные потери, то противник будет знать их точно.
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:06

Сегодня на встрече в Брюсселе западные союзники объявят о своих планах по обучению украинских пилотов пилотированию американских самолетов F-16. Но до сих пор неясно, какие страны готовы предоставить истребители, в каком количестве и когда.

Поставка Украине истребителей F-16 не станет "быстрым решением проблемы", считает глава ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд. По его словам, украинским пилотам потребуется время, чтобы научиться управлять западными истребителями со сложным вооружением.

Мы встретились с генералом Фолландом на крупных учениях, проходящих на территории Норвегии, Финляндии и Швеции. В них участвуют 150 истребителей - это гораздо больше, чем во всех украинских ВВС.
......
Бельгийскому летчику "Пульсу" потребовалось три года, чтобы освоить свой истребитель F-16.
.....
"Он летает превосходно, - говорит он. - Но летать - это самое простое. Остальное сложнее".

Пилот должен научиться не только летать, но и работать с радаром, датчиками и оружием F-16. Украина, у которой в настоящее время больше пилотов, чем самолетов, надеется сократить это обучение до нескольких месяцев.

https://www.bbc.com/russian/articles/c0396eej9p7o

Учения идут уже несколько дней. Учения очень большие и серьёзные. Но здесь никто об этом даже не упомянул.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо ж системи нема, то й виходить, що легше не звертати уваги, не чіпати отих аватарів, відмовників, ледачих.
Аби вони самі не заважали.
Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус....
1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами
Не вбий
Не вкради
.....
2 Тобто система, це набір букв на папері...які можуть діяти а можуть і ігноруватись
3 Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду..
Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало.
Вплив був простий
Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі
На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...

З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару років
З точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу.
При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний....
А далі вже по досвіду.

Звідси висновок
Система - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави).

Тобто

автомат в руках снайпера - набагато грізніша зброя ніж ядерна боєголовка в руках мавп...
Тому
Не може бути командир більш системнішим ніж його підлеглі...
Він професійніший ніж підлеглі, але не зможе САМ без БАЖАННЯ підлеглих - підняти ЇХ професійний рівень.

ПС
Позасистемні інструменти які змушують аватарів ставати більш/менш адекватими , тому й використовуються, бо ці інстременти якраз відповідають рівню розвитку аватара.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:27

  budivelnik написав:Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус....
1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами
Не вбий
Не вкради
.....


:?
так при такій системі взагалі не зрозуміло що воїни роблять на фронті.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:так при такій системі взагалі не зрозуміло що воїни роблять на фронті.


ха-ха, от підловили, так підловили))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:51

  mephala написав:
  budivelnik написав:Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус....
1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами
Не вбий
Не вкради
.....
:?
так при такій системі взагалі не зрозуміло що воїни роблять на фронті.
Ви з свідків касти натягувачів на глобус?
1 Не вбий - це для внутрішнього використання
2 Будь яка система описує межі де правило діє..
Так от
Не можна вбивати якщо на тебе не напали
Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись
Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...

А на війні все просто
На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:52

  Letusrock написав:
  mephala написав:так при такій системі взагалі не зрозуміло що воїни роблять на фронті.
ха-ха, от підловили, так підловили))
І що підловили - чи виглядаєш дурником який сміється з пальців які сам собі й демонструєш
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 15 чер, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо ж системи нема, то й виходить, що легше не звертати уваги, не чіпати отих аватарів, відмовників, ледачих.
Аби вони самі не заважали.
Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус....
1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами
Не вбий
Не вкради
.....
2 Тобто система, це набір букв на папері...які можуть діяти а можуть і ігноруватись
3 Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду..
Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало.
Вплив був простий
Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі
На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...

З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару років
З точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу.
При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний....
А далі вже по досвіду.

Звідси висновок
Система - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави).

Тобто

автомат в руках снайпера - набагато грізніша зброя ніж ядерна боєголовка в руках мавп...
Тому
Не може бути командир більш системнішим ніж його підлеглі...
Він професійніший ніж підлеглі, але не зможе САМ без БАЖАННЯ підлеглих - підняти ЇХ професійний рівень.

ПС
Позасистемні інструменти які змушують аватарів ставати більш/менш адекватими , тому й використовуються, бо ці інстременти якраз відповідають рівню розвитку аватара.

і це теж згідно стандартів НАТО ...

а потім аватар здає/кладе/підставляє взвод/роту/бригаду
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а потім аватар здає/кладе/підставляє взвод/роту/бригаду
Ні
В бойовому підрозділі аватару не місце..ба більше, він же не сам пив, і наказали його не за те що пив, а за те що зловили, і найсмішніше що найбільше шваброю орудували ті з ким він пив, а не ті хто змусив пиячків це зробити...
Тому до роти в нього претензій нема.
До командира тим більше
budivelnik
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