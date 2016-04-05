Додано: Чет 15 чер, 2023 16:15

detroytred написав: Якщо ж системи нема, то й виходить, що легше не звертати уваги, не чіпати отих аватарів, відмовників, ледачих.

Аби вони самі не заважали. Якщо ж системи нема, то й виходить, що легше не звертати уваги, не чіпати отих аватарів, відмовників, ледачих.Аби вони самі не заважали.

Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус....1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правиламиНе вбийНе вкради.....2 Тобто система, це набір букв на папері...які можуть діяти а можуть і ігноруватись3 Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду..Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало.Вплив був простийЯкщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так даліНа ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару роківЗ точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу.При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний....А далі вже по досвіду.Звідси висновокСистема - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави).Тобтоавтомат в руках снайпера - набагато грізніша зброя ніж ядерна боєголовка в руках мавп...ТомуНе може бути командир більш системнішим ніж його підлеглі...Він професійніший ніж підлеглі, але не зможе САМ без БАЖАННЯ підлеглих - підняти ЇХ професійний рівень.ПСПозасистемні інструменти які змушують аватарів ставати більш/менш адекватими , тому й використовуються, бо ці інстременти якраз відповідають рівню розвитку аватара.