"Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій", - акцентувала Маляр.
Тобто виходить, що всі оприлюднюють втрати ворога зі стелі? Не мають змоги підрахувати.
Бо якщо одна сторона може підраховувати більш менш точно втрати іншої, то тоді вона "по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій". Якщо ж одна сторона може підраховувати, то інша теж тоді може. Тоді логічне питання -- від кого свої втрати-то замовчують?
Возможность посчитать есть. Но потери противника можно посчитать весьма приблизительно. Если публиковать свои истинные потери, то противник будет знать их точно.
Сегодня на встрече в Брюсселе западные союзники объявят о своих планах по обучению украинских пилотов пилотированию американских самолетов F-16. Но до сих пор неясно, какие страны готовы предоставить истребители, в каком количестве и когда.
Поставка Украине истребителей F-16 не станет "быстрым решением проблемы", считает глава ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд. По его словам, украинским пилотам потребуется время, чтобы научиться управлять западными истребителями со сложным вооружением.
Мы встретились с генералом Фолландом на крупных учениях, проходящих на территории Норвегии, Финляндии и Швеции. В них участвуют 150 истребителей - это гораздо больше, чем во всех украинских ВВС. ...... Бельгийскому летчику "Пульсу" потребовалось три года, чтобы освоить свой истребитель F-16. ..... "Он летает превосходно, - говорит он. - Но летать - это самое простое. Остальное сложнее".
Пилот должен научиться не только летать, но и работать с радаром, датчиками и оружием F-16. Украина, у которой в настоящее время больше пилотов, чем самолетов, надеется сократить это обучение до нескольких месяцев.
detroytred написав:Якщо ж системи нема, то й виходить, що легше не звертати уваги, не чіпати отих аватарів, відмовників, ледачих. Аби вони самі не заважали.
Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус.... 1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами Не вбий Не вкради ..... 2 Тобто система, це набір букв на папері...які можуть діяти а можуть і ігноруватись 3 Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду.. Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало. Вплив був простий Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...
З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару років З точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу. При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний.... А далі вже по досвіду.
Звідси висновок Система - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави).
Тобто
автомат в руках снайпера - набагато грізніша зброя ніж ядерна боєголовка в руках мавп... Тому Не може бути командир більш системнішим ніж його підлеглі... Він професійніший ніж підлеглі, але не зможе САМ без БАЖАННЯ підлеглих - підняти ЇХ професійний рівень.
ПС Позасистемні інструменти які змушують аватарів ставати більш/менш адекватими , тому й використовуються, бо ці інстременти якраз відповідають рівню розвитку аватара.
budivelnik написав:Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус.... 1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами Не вбий Не вкради .....
так при такій системі взагалі не зрозуміло що воїни роблять на фронті.
Ви з свідків касти натягувачів на глобус? 1 Не вбий - це для внутрішнього використання 2 Будь яка система описує межі де правило діє.. Так от Не можна вбивати якщо на тебе не напали Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...
А на війні все просто На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.
detroytred написав:Якщо ж системи нема, то й виходить, що легше не звертати уваги, не чіпати отих аватарів, відмовників, ледачих. Аби вони самі не заважали.
Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус.... 1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами Не вбий Не вкради ..... 2 Тобто система, це набір букв на папері...які можуть діяти а можуть і ігноруватись 3 Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду.. Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало. Вплив був простий Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...
З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару років З точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу. При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний.... А далі вже по досвіду.
Звідси висновок Система - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави).
Тобто
автомат в руках снайпера - набагато грізніша зброя ніж ядерна боєголовка в руках мавп... Тому Не може бути командир більш системнішим ніж його підлеглі... Він професійніший ніж підлеглі, але не зможе САМ без БАЖАННЯ підлеглих - підняти ЇХ професійний рівень.
ПС Позасистемні інструменти які змушують аватарів ставати більш/менш адекватими , тому й використовуються, бо ці інстременти якраз відповідають рівню розвитку аватара.
і це теж згідно стандартів НАТО ...
а потім аватар здає/кладе/підставляє взвод/роту/бригаду
flyman написав:а потім аватар здає/кладе/підставляє взвод/роту/бригаду
Ні В бойовому підрозділі аватару не місце..ба більше, він же не сам пив, і наказали його не за те що пив, а за те що зловили, і найсмішніше що найбільше шваброю орудували ті з ким він пив, а не ті хто змусив пиячків це зробити... Тому до роти в нього претензій нема. До командира тим більше