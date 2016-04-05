budivelnik написав:Ви з свідків касти натягувачів на глобус?
1 Не вбий - це для внутрішнього використання
2 Будь яка система описує межі де правило діє..
Так от
Не можна вбивати якщо на тебе не напали
Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись
Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...
А на війні все просто
На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.
budivelnik написав:Не можна вбивати якщо на тебе не напали
Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись
Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...
це ви самі вигадали чи це в правилах біблейських записано? щось я не пригадую в біблейських правилах що дозволено вбити людину. а особливо цікаво послухати про "межі".
budivelnik написав:А на війні все просто
На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.
а що в біблейських правилах є десь прописані свої-твої території та всі рівні засудження? ви часом божий суд з людським не плунтаєте? мда...
і ще - а як контрнаступ вписується в схему "Не можна вбивати якщо на тебе не напали"