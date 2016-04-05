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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4332433343344335
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:09

  budivelnik написав:
  mephala написав:
  budivelnik написав:Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус....
1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами
Не вбий
Не вкради
.....
:?
так при такій системі взагалі не зрозуміло що воїни роблять на фронті.
Ви з свідків касти натягувачів на глобус?
1 Не вбий - це для внутрішнього використання
2 Будь яка система описує межі де правило діє..
Так от
Не можна вбивати якщо на тебе не напали
Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись
Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...

А на війні все просто
На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.


budivelnik написав:Не можна вбивати якщо на тебе не напали
Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись
Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...

це ви самі вигадали чи це в правилах біблейських записано? щось я не пригадую в біблейських правилах що дозволено вбити людину. а особливо цікаво послухати про "межі".

budivelnik написав:А на війні все просто
На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.

а що в біблейських правилах є десь прописані свої-твої території та всі рівні засудження? ви часом божий суд з людським не плунтаєте? мда...

і ще - а як контрнаступ вписується в схему "Не можна вбивати якщо на тебе не напали"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:50

mephala
Ви або гопник який звик
Сигарети є - нема - а як знайду?
або
хочете виглядати святішим від Папи Римського
або
засланий козачок з заявою що агресія росії правильна бо її не можна засуджувати..
я правильно описав цю вашу цитату? Сильно змахує на ладівське не всьо так однозначно..
а що в біблейських правилах є десь прописані свої-твої території та всі рівні засудження? ви часом божий суд з людським не плунтаєте?

Тепер по суті
1 Всі наші Закони тим чи іншим боком вийшли з релігійних
2 Чи можете ви знайти в наших світських законах заклики вбивати?
Навіть в підзаконних актах як то Устав ЗСУ чи Кримінальний Кодекс - ви не знайдете закону який закликає вбивати...
Максимум це захищаючись вбити.
3 По контр-наступу
Ворог на твоїй території , він гвалтує і вбиває наших громадян, змушує їх зраджувати...
То при чому тут контр-наступ
чи просто наступ
та навідь
відступ...
Що ви вважаєте що требе підняти лапки?
так вам тоді не сюди, вам або в буцегарню або в дурку, або в педерацію
Що виберете?

Для святош
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Справедли́ва війна́ (лат. bellum iustum, англ. just war, нім. gerechter Krieg) — морально допустима війна, яка відповідає певним критеріям. Теорія справедливої ​​війни оформилася в рамках середньовічної католицької теології до XIII століття в працях Августина і Фоми Аквінського, а також у протестантського мислителя Гуго Гроція, хоча її основи були закладені ще у Аристотеля і Цицерона. Справедлива війна допускає війну лише в певних випадках, займаючи проміжне положення між мілітаризмом і пацифізмом.

Головний етичний парадокс справедливої ​​війни — санкція на вбивство заради припинення вбивства.
budivelnik
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  #<1 ... 4332433343344335
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