budivelnik написав:Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус.... 1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами Не вбий Не вкради .....
так при такій системі взагалі не зрозуміло що воїни роблять на фронті.
Ви з свідків касти натягувачів на глобус? 1 Не вбий - це для внутрішнього використання 2 Будь яка система описує межі де правило діє.. Так от Не можна вбивати якщо на тебе не напали Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...
А на війні все просто На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.
budivelnik написав:Не можна вбивати якщо на тебе не напали Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...
це ви самі вигадали чи це в правилах біблейських записано? щось я не пригадую в біблейських правилах що дозволено вбити людину. а особливо цікаво послухати про "межі".
budivelnik написав:А на війні все просто На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.
а що в біблейських правилах є десь прописані свої-твої території та всі рівні засудження? ви часом божий суд з людським не плунтаєте? мда...
і ще - а як контрнаступ вписується в схему "Не можна вбивати якщо на тебе не напали"
mephala Ви або гопник який звик Сигарети є - нема - а як знайду? або хочете виглядати святішим від Папи Римського або засланий козачок з заявою що агресія росії правильна бо її не можна засуджувати.. я правильно описав цю вашу цитату? Сильно змахує на ладівське не всьо так однозначно..
а що в біблейських правилах є десь прописані свої-твої території та всі рівні засудження? ви часом божий суд з людським не плунтаєте?
Тепер по суті 1 Всі наші Закони тим чи іншим боком вийшли з релігійних 2 Чи можете ви знайти в наших світських законах заклики вбивати? Навіть в підзаконних актах як то Устав ЗСУ чи Кримінальний Кодекс - ви не знайдете закону який закликає вбивати... Максимум це захищаючись вбити. 3 По контр-наступу Ворог на твоїй території , він гвалтує і вбиває наших громадян, змушує їх зраджувати... То при чому тут контр-наступ чи просто наступ та навідь відступ... Що ви вважаєте що требе підняти лапки? так вам тоді не сюди, вам або в буцегарню або в дурку, або в педерацію Що виберете?
Справедли́ва війна́ (лат. bellum iustum, англ. just war, нім. gerechter Krieg) — морально допустима війна, яка відповідає певним критеріям. Теорія справедливої війни оформилася в рамках середньовічної католицької теології до XIII століття в працях Августина і Фоми Аквінського, а також у протестантського мислителя Гуго Гроція, хоча її основи були закладені ще у Аристотеля і Цицерона. Справедлива війна допускає війну лише в певних випадках, займаючи проміжне положення між мілітаризмом і пацифізмом.
Головний етичний парадокс справедливої війни — санкція на вбивство заради припинення вбивства.
"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк. https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html
*Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало. Вплив був простий Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...* (С) ________________________________ Залишилось спитати у сьогоднішніх всл чому цей простий (СОВКОВИЙ!!!) інструмент сьогодні не працює.
Або ще більш конкретно: чому сьогодні командир не в змозі примусити взвод або роту займатися "системними вправами".
Підлеглі відкрито відмовляються навіть від прямих бойових і небойових важливих наказів... (якщо вважають їх дурнуватими або не згодні), а тут будуть хоч щось терпіти з-за когось (якогось аватара)? Командир вимушений фактично домовлятися з підлеглими, а не наказувати.
*Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус....* Система - це і є, коли старшина, комвзводу, роти може примусити взвод, роту навіть стройовою займатися або ще чимось (з-за аватара в підрозділі або іншої причини). Якщо системи нема, то свої накази (навіть вкрай важливі) командир може затосувати у... Він вимушений домовлятися, а не наказувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 20:05, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк. https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html
fler написав:"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк. https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html
Імхо. Повинні бути козирі. Бо якщо подібні заяви не мають залізних підстав, то це вже навіть не шапіто.
fler написав:"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк. https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html
detroytred написав:Залишилось спитати у сьогоднішніх всл чому цей простий інструмент сьогодні не працює.
Залишилось зрозуміти що в різні часи і в різних ситуаціях є різні інструменти Наприклад в сьогоднішнього командира є така штука як 100 000 бойових... Товариш вийшов на пенсію по віку, комвзвода, так він не бачив в себе аватарів і сам не ризикував... Ви постійно хочете деталювати і тому втрачаєте загальну картину. Спробуйте розглянути пляму на столі в мікроскоп з збільшенням в 1000 і навскидку скажіть що Ви бачите..в той час коли простим оком ви легко визначите з чого ця пляма і приблизно будете мати уявлення як вона утворилась..
Мій посил був не в тому як конкретно когось змусити.. Мій посил був в іншому Кожна людина знаходиться на якомусь рівні розвитку+ в неї ж є бачення куди вона хоче дійти( для алконавта це напитись, для Ейнштейна - написати формулу яка б звязала швидкість світла , час і масу...) Таким чином кожне суспільство має якийсь а - середній рівень б - середню мету куди хоче потрапити
І ті Закони/інструменти які чудово працювали в совку - не будуть працювати в капсуспільстві...але при цьому інструменти які працювали в совку будуть впливовими для індивідума який в совку залишився і має совкові фантазії. простий приклад фантазій в суспільствах різного рівня розвитку купці хотіли стати дворянами дворяни щоб виділитись вчили французську в совку найкращі перспективи в члена кпрс в капсуспільстві - у власника капіталу і так далі...
От і виходить російська армія, як погана копія совкової - воює на рівні совка..так якісь підрозділи кращі, якісь гірші, але в суспільстві пуйло-цар і вождь , а бояре погані, а тому хай він думає як виграти війну а ми в окопчику посидимо - ми бачимо чмонь в основній масі ЗСУ - не вірить вождям ,які розмінували( повірте у них все згідно законів і до них ніяке КСУ не підбереться) Чонгар , але вірить собі, своєму командиру, своїй сімї... Тому й маєм шанси на пересогу Але забери в нашого солдата відчуття власної відповідальності за результат на полі бою і переконай його що відповідальність на Залужному/Зеленському..і все - перетворимось в чмонь на раз два.