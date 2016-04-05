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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4333433443354336>
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:09

  budivelnik написав:
  mephala написав:
  budivelnik написав:Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус....
1 Система у нас одна і описана ще біблейськими правилами
Не вбий
Не вкради
.....
:?
так при такій системі взагалі не зрозуміло що воїни роблять на фронті.
Ви з свідків касти натягувачів на глобус?
1 Не вбий - це для внутрішнього використання
2 Будь яка система описує межі де правило діє..
Так от
Не можна вбивати якщо на тебе не напали
Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись
Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...

А на війні все просто
На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.


budivelnik написав:Не можна вбивати якщо на тебе не напали
Ба більше - навіть якщо напали то треба попередити що будеш захищатись
Ще більше - навіть коли захищаєшся то не повинен перевищувати межі дозволеного...

це ви самі вигадали чи це в правилах біблейських записано? щось я не пригадую в біблейських правилах що дозволено вбити людину. а особливо цікаво послухати про "межі".

budivelnik написав:А на війні все просто
На тебе пре озброєнний неадекват , на твоїй території , після того як його агресію засудили на всіх рівнях ..і тобі видали зброю щоб ти міг захиститись.

а що в біблейських правилах є десь прописані свої-твої території та всі рівні засудження? ви часом божий суд з людським не плунтаєте? мда...

і ще - а як контрнаступ вписується в схему "Не можна вбивати якщо на тебе не напали"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:50

mephala
Ви або гопник який звик
Сигарети є - нема - а як знайду?
або
хочете виглядати святішим від Папи Римського
або
засланий козачок з заявою що агресія росії правильна бо її не можна засуджувати..
я правильно описав цю вашу цитату? Сильно змахує на ладівське не всьо так однозначно..
а що в біблейських правилах є десь прописані свої-твої території та всі рівні засудження? ви часом божий суд з людським не плунтаєте?

Тепер по суті
1 Всі наші Закони тим чи іншим боком вийшли з релігійних
2 Чи можете ви знайти в наших світських законах заклики вбивати?
Навіть в підзаконних актах як то Устав ЗСУ чи Кримінальний Кодекс - ви не знайдете закону який закликає вбивати...
Максимум це захищаючись вбити.
3 По контр-наступу
Ворог на твоїй території , він гвалтує і вбиває наших громадян, змушує їх зраджувати...
То при чому тут контр-наступ
чи просто наступ
та навідь
відступ...
Що ви вважаєте що требе підняти лапки?
так вам тоді не сюди, вам або в буцегарню або в дурку, або в педерацію
Що виберете?

Для святош
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Справедли́ва війна́ (лат. bellum iustum, англ. just war, нім. gerechter Krieg) — морально допустима війна, яка відповідає певним критеріям. Теорія справедливої ​​війни оформилася в рамках середньовічної католицької теології до XIII століття в працях Августина і Фоми Аквінського, а також у протестантського мислителя Гуго Гроція, хоча її основи були закладені ще у Аристотеля і Цицерона. Справедлива війна допускає війну лише в певних випадках, займаючи проміжне положення між мілітаризмом і пацифізмом.

Головний етичний парадокс справедливої ​​війни — санкція на вбивство заради припинення вбивства.
budivelnik
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1
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:11

Еще две-три недели...;)

"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк.
https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Соскін сьогодні жжот в ютубі
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:19

*Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало.
Вплив був простий
Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі
На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...* (С)
________________________________
Залишилось спитати у сьогоднішніх всл чому цей простий (СОВКОВИЙ!!!) інструмент сьогодні не працює.

Або ще більш конкретно: чому сьогодні командир не в змозі примусити взвод або роту займатися "системними вправами".

Підлеглі відкрито відмовляються навіть від прямих бойових і небойових важливих наказів... (якщо вважають їх дурнуватими або не згодні), а тут будуть хоч щось терпіти з-за когось (якогось аватара)?
Командир вимушений фактично домовлятися з підлеглими, а не наказувати.

*Як ви дістали своїм натягуванням сови на глобус....*
Система - це і є, коли старшина, комвзводу, роти може примусити взвод, роту навіть стройовою займатися або ще чимось (з-за аватара в підрозділі або іншої причини).
Якщо системи нема, то свої накази (навіть вкрай важливі) командир може затосувати у... Він вимушений домовлятися, а не наказувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 20:05, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:19

  fler написав:"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк.
https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html

А Буданов вже у Криму відпочиває.
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:38

  fler написав:"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк.
https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html

Імхо. Повинні бути козирі.
Бо якщо подібні заяви не мають залізних підстав, то це вже навіть не шапіто.

Цікавий момент:
на підставі аналізу нашої війни США планують до 2030 перейти з бригад на дивізії та корпуси
https://mil.in.ua/uk/news/armiya-ssha-v ... brygadamy/
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 19:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:55

  fler написав:"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк.
https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html

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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:17

  detroytred написав:Залишилось спитати у сьогоднішніх всл чому цей простий інструмент сьогодні не працює.
Залишилось зрозуміти що в різні часи і в різних ситуаціях є різні інструменти
Наприклад в сьогоднішнього командира є така штука як 100 000 бойових...
Товариш вийшов на пенсію по віку, комвзвода, так він не бачив в себе аватарів і сам не ризикував...
Ви постійно хочете деталювати і тому втрачаєте загальну картину.
Спробуйте розглянути пляму на столі в мікроскоп з збільшенням в 1000 і навскидку скажіть що Ви бачите..в той час коли простим оком ви легко визначите з чого ця пляма і приблизно будете мати уявлення як вона утворилась..

Мій посил був не в тому як конкретно когось змусити..
Мій посил був в іншому
Кожна людина знаходиться на якомусь рівні розвитку+ в неї ж є бачення куди вона хоче дійти( для алконавта це напитись, для Ейнштейна - написати формулу яка б звязала швидкість світла , час і масу...)
Таким чином кожне суспільство має якийсь
а - середній рівень
б - середню мету куди хоче потрапити

І ті Закони/інструменти які чудово працювали в совку - не будуть працювати в капсуспільстві...але при цьому
інструменти які працювали в совку будуть впливовими для індивідума який в совку залишився і має совкові фантазії.
простий приклад фантазій в суспільствах різного рівня розвитку
купці хотіли стати дворянами
дворяни щоб виділитись вчили французську
в совку найкращі перспективи в члена кпрс
в капсуспільстві - у власника капіталу
і так далі...

От і виходить
російська армія, як погана копія совкової - воює на рівні совка..так якісь підрозділи кращі, якісь гірші, але в суспільстві
пуйло-цар і вождь , а бояре погані, а тому хай він думає як виграти війну а ми в окопчику посидимо - ми бачимо чмонь в основній масі
ЗСУ - не вірить вождям ,які розмінували( повірте у них все згідно законів і до них ніяке КСУ не підбереться) Чонгар , але вірить собі, своєму командиру, своїй сімї...
Тому й маєм шанси на пересогу
Але забери в нашого солдата відчуття власної відповідальності за результат на полі бою і переконай його що відповідальність на Залужному/Зеленському..і все - перетворимось в чмонь на раз два.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:29

budivelnik
не бачу сенсу вам щось далі пояснювати якщо ви почали з біблейських заповідей а перескакнули на закони людські.
ви за своє життя так і не осягнули різницю між судом божим і людським.
mephala
 
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