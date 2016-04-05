Додано: Чет 15 чер, 2023 20:17

detroytred написав: Залишилось спитати у сьогоднішніх всл чому цей простий інструмент сьогодні не працює. Залишилось спитати у сьогоднішніх всл чому цей простий інструмент сьогодні не працює.

Залишилось зрозуміти що в різні часи і в різних ситуаціях є різні інструментиНаприклад в сьогоднішнього командира є така штука як 100 000 бойових...Товариш вийшов на пенсію по віку, комвзвода, так він не бачив в себе аватарів і сам не ризикував...Ви постійно хочете деталювати і тому втрачаєте загальну картину.Спробуйте розглянути пляму на столі в мікроскоп з збільшенням в 1000 і навскидку скажіть що Ви бачите..в той час коли простим оком ви легко визначите з чого ця пляма і приблизно будете мати уявлення як вона утворилась..Мій посил був не в тому як конкретно когось змусити..Мій посил був в іншомуКожна людина знаходиться на якомусь рівні розвитку+ в неї ж є бачення куди вона хоче дійти( для алконавта це напитись, для Ейнштейна - написати формулу яка б звязала швидкість світла , час і масу...)Таким чином кожне суспільство має якийсьа - середній рівеньб - середню мету куди хоче потрапитиІ ті Закони/інструменти які чудово працювали в совку - не будуть працювати в капсуспільстві...але при цьомуінструменти які працювали в совку будуть впливовими для індивідума який в совку залишився і має совкові фантазії.простий приклад фантазій в суспільствах різного рівня розвиткукупці хотіли стати дворянамидворяни щоб виділитись вчили французськув совку найкращі перспективи в члена кпрсв капсуспільстві - у власника капіталуі так далі...От і виходитьросійська армія, як погана копія совкової - воює на рівні совка..так якісь підрозділи кращі, якісь гірші, але в суспільствіпуйло-цар і вождь , а бояре погані, а тому хай він думає як виграти війну а ми в окопчику посидимо - ми бачимо чмонь в основній масіЗСУ - не вірить вождям ,які розмінували( повірте у них все згідно законів і до них ніяке КСУ не підбереться) Чонгар , але вірить собі, своєму командиру, своїй сімї...Тому й маєм шанси на пересогуАле забери в нашого солдата відчуття власної відповідальності за результат на полі бою і переконай його що відповідальність на Залужному/Зеленському..і все - перетворимось в чмонь на раз два.