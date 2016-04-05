mephala написав:budivelnik не бачу сенсу вам щось далі пояснювати якщо ви почали з біблейських заповідей а перескакнули на закони людські. ви за своє життя так і не осягнули різницю між судом божим і людським.
Ви вже прокляли московський патріархат? спалили гундяєва дачу? Ні То чого до мене причепились їх порушення проти Божих Законів на голову вищі від моїх.. ПС а зараз ви просто молитесь , чи взяли автомат і косите антихристів чеченців( мусульмани) і виродків бурятів(буддисти) ?
[b]Справедли́ва війна́ (лат. bellum iustum, англ. just war, нім. gerechter Krieg) — морально допустима війна, яка відповідає певним критеріям. Теорія справедливої війни оформилася в рамках середньовічної католицької теології до XIII століття в працях Августина і Фоми Аквінського, а також у протестантського мислителя Гуго Гроція, хоча її основи були закладені ще у Аристотеля і Цицерона. Справедлива війна допускає війну лише в певних випадках, займаючи проміжне положення між мілітаризмом і пацифізмом.
Головний етичний парадокс справедливої війни — санкція на вбивство заради припинення вбивства.
budivelnik написав:Залишилось зрозуміти що в різні часи і в різних ситуаціях є різні інструменти
Про те і мова. Що зараз ні совкові інструменти, ні радянська армійська система, ні натівські стандарти, ні взагалі армійська система -- система наказів (саме наказів. Це саме в армії накази, а не щось інше) не існують.
А існує форма домовленності. Командир фактично домовляється з підлеглими. Підлеглі домовляються з командиром. Тому й лідер (на що вказав сам Залужний), й свідомість (на що навіть ви самі вказуєте "в нашого солдата відчуття власної відповідальності за результат на полі бою" "вірить собі, своєму командиру, своїй сімї..." - в основі. Це система -- Запоріжська Січ... Отаманство з свідомими козаками.
І якщо прибрати фундаментальні її складові - хоч командира, як лідера (ну от призначили комвзводом мобіка без лідерських якостей), хоч свідомого бійця (мобілізували не дуже свідомого обивателя), то що??? Як процес піде? Як спрацює форма?
Про це і мова. А не про богатих і здорових.
З.и. Старші офіцери реально не знають про свої посадові обов'язки. Вони їм реально виявляються не потрібними. Для цього формату. Успіх про загальні обов'язки військовослужбовця й не чув...
budivelnik ви ще б дали посилання на хрестові походи та індульгенцію. що люди не вигадають задля виправдання вбивства. повторю ще раз вам - ви так і не осягнули за своє життя різницю між божим судом і людським. тому не потрібно згадувати біблійні закони там де це недоречно. за цим завершую. можете залишатися при своїй думці що якщо вигадати виправдання то вбивство стає богоугодною справою.
mephala написав:budivelnik ви ще б дали посилання на хрестові походи та індульгенцію. що люди не вигадають задля виправдання вбивства. повторю ще раз вам - ви так і не осягнули за своє життя різницю між божим судом і людським. тому не потрібно згадувати біблійні закони там де це недоречно. за цим завершую. можете залишатися при своїй думці що якщо вигадати виправдання то вбивство стає богоугодною справою.
А що?)) Перелік (в якому незмінна суть) Фома і Ко взяли й підправили. Як схотілося. І вуаля.
Так можна підправити, додати й на овсім протилежне.
прилежный ученик чивакуни оказывается наш ЗЕ, реально очень вовремя этот холивар замутить...
щаз дертройтред выползет и скажет что это "порох виноват"...
Поки по факту щаз проходив мімо ти і сказав, бо схотілося. Вже наперед претензії генерити. Дива...
Не знайшов підстави, так наперед сам вигадав. Капець дніще. Ти краще поясни навіщо ти це зробив? Що в тебе там головне: підняти оте питання для обговорення та вести дискусію з форумчанами по ньому чи зачепити Детройта? Поясни що ти хочеш? Не буде пояснень, буду вважати, що бажаєш нью-формату.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.