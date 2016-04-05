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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4334433543364337>
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:32

  mephala написав:budivelnik
не бачу сенсу вам щось далі пояснювати якщо ви почали з біблейських заповідей а перескакнули на закони людські.
ви за своє життя так і не осягнули різницю між судом божим і людським.
Ви вже прокляли московський патріархат?
спалили гундяєва дачу?
Ні
То чого до мене причепились
їх порушення проти Божих Законів на голову вищі від моїх..
ПС
а зараз ви просто молитесь , чи взяли автомат і косите антихристів чеченців( мусульмани) і виродків бурятів(буддисти) ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:37

budivelnik
це ви приплели у свої тези біблійні заповіді. я лише вказав на очевидну недоречність їх приплітати до війни.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:41

mephala
Війна і релігія - це в 13 століття до Папи Римського
Для святош
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0

[b]Справедли́ва війна́ (лат. bellum iustum, англ. just war, нім. gerechter Krieg) — морально допустима війна, яка відповідає певним критеріям. Теорія справедливої ​​війни оформилася в рамках середньовічної католицької теології до XIII століття в працях Августина і Фоми Аквінського, а також у протестантського мислителя Гуго Гроція, хоча її основи були закладені ще у Аристотеля і Цицерона. Справедлива війна допускає війну лише в певних випадках, займаючи проміжне положення між мілітаризмом і пацифізмом.

Головний етичний парадокс справедливої ​​війни — санкція на вбивство заради припинення вбивства.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:44

  budivelnik написав:Залишилось зрозуміти що в різні часи і в різних ситуаціях є різні інструменти

Про те і мова.
Що зараз ні совкові інструменти, ні радянська армійська система, ні натівські стандарти, ні взагалі армійська система -- система наказів (саме наказів. Це саме в армії накази, а не щось інше) не існують.

А існує форма домовленності. Командир фактично домовляється з підлеглими. Підлеглі домовляються з командиром. Тому й лідер (на що вказав сам Залужний), й свідомість (на що навіть ви самі вказуєте "в нашого солдата відчуття власної відповідальності за результат на полі бою" "вірить собі, своєму командиру, своїй сімї..." - в основі.
Це система -- Запоріжська Січ...
Отаманство з свідомими козаками.

І якщо прибрати фундаментальні її складові - хоч командира, як лідера (ну от призначили комвзводом мобіка без лідерських якостей), хоч свідомого бійця (мобілізували не дуже свідомого обивателя), то що???
Як процес піде? Як спрацює форма?

Про це і мова.
А не про богатих і здорових.

З.и. Старші офіцери реально не знають про свої посадові обов'язки. Вони їм реально виявляються не потрібними. Для цього формату.
Успіх про загальні обов'язки військовослужбовця й не чув...

А армія це ось а-ля це:
https://sprotyvg7.com.ua/lesson/rekomen ... boyu-nato'
І в сержанта НАТО підлеглі від полу віджимаються...
А не домовляється він з ними.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:57

budivelnik
ви ще б дали посилання на хрестові походи та індульгенцію. що люди не вигадають задля виправдання вбивства.
повторю ще раз вам - ви так і не осягнули за своє життя різницю між божим судом і людським. тому не потрібно згадувати біблійні закони там де це недоречно.
за цим завершую. можете залишатися при своїй думці що якщо вигадати виправдання то вбивство стає богоугодною справою.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:01

под шумок войны ЗЕленые продолжают "реформы"
опробовано на
Чернигов, Полтава...
на очереди Киев?

"Президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з позиції голови Київської міської державної адміністрації."
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/15/7407038/

прилежный ученик чивакуни оказывается наш ЗЕ, реально очень вовремя этот холивар замутить...


щаз дертройтред выползет и скажет что это "порох виноват"...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 15 чер, 2023 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:02

  mephala написав:budivelnik
ви ще б дали посилання на хрестові походи та індульгенцію. що люди не вигадають задля виправдання вбивства.
повторю ще раз вам - ви так і не осягнули за своє життя різницю між божим судом і людським. тому не потрібно згадувати біблійні закони там де це недоречно.
за цим завершую. можете залишатися при своїй думці що якщо вигадати виправдання то вбивство стає богоугодною справою.

А що?))
Перелік (в якому незмінна суть) Фома і Ко взяли й підправили. Як схотілося. І вуаля.

Так можна підправити, додати й на овсім протилежне.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:08

  Прохожий написав:под шумок войны ЗЕленые продолжают "реформы"
опробовано на
Чернигов, Полтава...
на очереди Киев?

"Президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з позиції голови Київської міської державної адміністрації."
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/15/7407038/

прилежный ученик чивакуни оказывается наш ЗЕ, реально очень вовремя этот холивар замутить...


щаз дертройтред выползет и скажет что это "порох виноват"...

Поки по факту щаз проходив мімо ти і сказав, бо схотілося.
Вже наперед претензії генерити.
Дива...

Не знайшов підстави, так наперед сам вигадав.
Капець дніще.
Ти краще поясни навіщо ти це зробив?
Що в тебе там головне: підняти оте питання для обговорення та вести дискусію з форумчанами по ньому чи зачепити Детройта?
Поясни що ти хочеш?
Не буде пояснень, буду вважати, що бажаєш нью-формату.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:34

detroytred
Заметь, ты по сути ничего не сказал

Осуждаешь или оправдываешь такие действия Зеленского в отношении Кличко - не понятно

Но зато ты много написал о себе любимом, что говорит о том, либо ты нарцисс, либо оправдываешь действия Зеленского
Выбирай, что тебе бОльше нравится
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:35

  pesikot написав:detroytred
Заметь, ты по сути ничего не сказал

Осуждаешь или оправдываешь такие действия Зеленского в отношении Кличко - не понятно

Но зато ты много написал о себе любимом, что говорит о том, либо ты нарцисс, либо оправдываешь действия Зеленского
Выбирай, что тебе бОльше нравится

Обрав. Зрозумілий для тебе і Ко
Нью-формат. Тобто коротко - йди до нарциса.
detroytred
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  #<1 ... 4334433543364337>
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