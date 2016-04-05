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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4334433543364337
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:44

"Впав і віджався" - такого тут нема і такого ми не допускаєм

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Залишилось зрозуміти що в різні часи і в різних ситуаціях є різні інструменти

Про те і мова.
Що зараз ні совкові інструменти, ні радянська армійська система, ні натівські стандарти, ні взагалі армійська система -- система наказів (саме наказів. Це саме в армії накази, а не щось інше) не існують.

А існує форма домовленності. Командир фактично домовляється з підлеглими. Підлеглі домовляються з командиром. Тому й лідер (на що вказав сам Залужний), й свідомість (на що навіть ви самі вказуєте "в нашого солдата відчуття власної відповідальності за результат на полі бою" "вірить собі, своєму командиру, своїй сімї..." - в основі.
Це система -- Запоріжська Січ...
Отаманство з свідомими козаками.

І якщо прибрати фундаментальні її складові - хоч командира, як лідера (ну от призначили комвзводом мобіка без лідерських якостей), хоч свідомого бійця (мобілізували не дуже свідомого обивателя), то що???
Як процес піде? Як спрацює форма?

Про це і мова.
А не про богатих і здорових.

З.и. Старші офіцери реально не знають про свої посадові обов'язки. Вони їм реально виявляються не потрібними. Для цього формату.
Успіх про загальні обов'язки військовослужбовця й не чув...

А армія це ось а-ля це:
https://sprotyvg7.com.ua/lesson/rekomen ... boyu-nato'
І в сержанта НАТО підлеглі від полу віджимаються...
А не домовляється він з ними.

Все правильно пишете - наче, поруч зі мною служите і все бачите "з середини"! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:51

  Успіх написав: "з середини"! ;)

В отому форматі у вас все правильно. Так і повинно бути. Інакше ніяк. В такому форматі.
Слава ЗСУ! Слава героям!

А НАТО...
Там 600 тільки статутних документів...
Взвиєте...
Для такого переходу потрібні роки системного навчання на всіх рівнях...
Одних заяв, наприклад, Наєва:
"Із 2014 року e Збройних силах України вдалося підготувати сильну школу командирів: від нижчої ланки - до вищого військового керівництва."
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/368 ... -naev.html
Недостатньо. Це лише слова.

З.и. тому якщо і будуть зміни під час війни (коли отой ресурс для підтримки січового формату вичерпається), то тільки в совковий бік. Звичайно казати ж будуть, що в натів-ський))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Командир фактично домовляється з підлеглими. Підлеглі домовляються з командиром. Тому й лідер (на що вказав сам Залужний), й свідомість (на що навіть ви самі вказуєте "в нашого солдата відчуття власної відповідальності за результат на полі бою" "вірить собі, своєму командиру, своїй сімї..." - в основі.
Це система -- Запоріжська Січ...
Отаманство з свідомими козаками.
Так я й відстоюю цю систему координат
Коли не діє
я начальник- ти дурень
і діє
начальник враховує інтереси підлеглого , підлеглий старається виконати вимоги начальника...

І в цій системі координат , начальнику треба не тупо виконувати папірчик який в основній своїй масі затверджений раднаркомом в 1937 році
а враховувати що МОЖЕ виконати його підлеглий...

Але й підлеглий повинен не закидувати начальниками зносками на пільги..а самому старатись зробити краще/більше..

Тоді й буде максимальний ефект навіть в різношерсної( по рівню вміння/мотивації/професіоналізму) компанії

Але
В кожній компанії є гнила вівця....яка як тільки побачить що можна зробити по мінімуму ( а ще й коли хтось їй навіяв думку що всі працюють в пів-сили і по мінімуму) - так відразу згниє і весь колектив ( або людина з гнильцою буде викинута за межі цього колективу)

От і виходить
Чим більше в колективі здорових - тим менше в ного шансів згнити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:якщо і будуть зміни під час війни (коли отой ресурс для підтримки січового формату вичерпається), то тільки в совковий бік.
І це стратегічно - програш...
Бо якщо людина повернеться в совок на війні, то в що вона перетворить мирне життя після повернення з війни?
А за що тоді боролись?
Якщо совок влаштовує - то треба було відразу здаватись, ха й би промарширували вулицями Києва...

Тепер розумієте мою категоричність проти совка..
Адже совок це не тільки бюрократія ( бюрократії і в ЄС вистарчає)
Совок в першу чергу це теза про те що ти гвинтик від якого мало що залежить і ти повинен не придумувати як щось зробити краще( в тому числі і своє життя) а просто виконувати вказівки ..бо жираф великий - йому видніше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 22:01

Більшій половині хлопців пофіг на твоє звання!

  budivelnik написав:Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду..
Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало.
Вплив був простий
Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі
На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...

З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару років
З точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу.
При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний....
А далі вже по досвіду.

Звідси висновок
Система - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави).
Ще раз кажу - на ранок може з'явитися знак від швабри в командира)), якщо він повівся/показав, що "він начальник, ти - дурак", або якщо ще жорсткіше поводження проти декількох хлопціів(нехай навіть аватарів) - то він ризикує (якщо в піхоті, то умовно на 99%), а (якщо в нас, то умовно на 60%) - бути на нулі/на вогневій - раптово пропасти безвісти/десь лежати в корчах застреленим... наче ворогом... ;)

От і цікаво, чи довго - умовний будівельник, протримався тут командиром - чи все ж таки б домовлявся з хлопцями/йшов на поступки? ;)

#ажититохочіцццо! :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 22:05

Будівельник
Чому натівська система передбачає надання повноважень, ініціативи тощо підлеглому?

Тому що цей підлеглий є фахівцем, навченим, досвідченим, мотивованим і т.д.

А якщо він не такий, то що?
Давати йому ініціативу?

Спочатку треба отримати цих таких підлеглих, а потім вже їм надавати...
Поки ж обирають найменше лихо.
Працюють з тим що є.

А за умов, що і сам вищекомандир (вводу, роти, б-ну) може бути не таким.
То й оптимальнішим виявляється формат Січі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 22:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:якщо і будуть зміни під час війни (коли отой ресурс для підтримки січового формату вичерпається), то тільки в совковий бік.
І це стратегічно - програш...
Бо якщо людина повернеться в совок на війні, то в що вона перетворить мирне життя після повернення з війни?
А за що тоді боролись?
Якщо совок влаштовує - то треба було відразу здаватись, ха й би промарширували вулицями Києва...

Тепер розумієте мою категоричність проти совка..
Адже совок це не тільки бюрократія ( бюрократії і в ЄС вистарчає)
Совок в першу чергу це теза про те що ти гвинтик від якого мало що залежить і ти повинен не придумувати як щось зробити краще( в тому числі і своє життя) а просто виконувати вказівки ..бо жираф великий - йому видніше.

Яка стратегія, коли необхідний результат???
Для виживання потрібен.

Ви оці свої стратегії (куди вони повертають) розкажіть отим пакувальникам...
Що таке може бути я не міг уявити в жахливому сні.
detroytred
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