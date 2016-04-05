budivelnik написав:Залишилось зрозуміти що в різні часи і в різних ситуаціях є різні інструменти
Про те і мова. Що зараз ні совкові інструменти, ні радянська армійська система, ні натівські стандарти, ні взагалі армійська система -- система наказів (саме наказів. Це саме в армії накази, а не щось інше) не існують.
А існує форма домовленності. Командир фактично домовляється з підлеглими. Підлеглі домовляються з командиром. Тому й лідер (на що вказав сам Залужний), й свідомість (на що навіть ви самі вказуєте "в нашого солдата відчуття власної відповідальності за результат на полі бою" "вірить собі, своєму командиру, своїй сімї..." - в основі. Це система -- Запоріжська Січ... Отаманство з свідомими козаками.
І якщо прибрати фундаментальні її складові - хоч командира, як лідера (ну от призначили комвзводом мобіка без лідерських якостей), хоч свідомого бійця (мобілізували не дуже свідомого обивателя), то що??? Як процес піде? Як спрацює форма?
Про це і мова. А не про богатих і здорових.
З.и. Старші офіцери реально не знають про свої посадові обов'язки. Вони їм реально виявляються не потрібними. Для цього формату. Успіх про загальні обов'язки військовослужбовця й не чув...
В отому форматі у вас все правильно. Так і повинно бути. Інакше ніяк. В такому форматі. Слава ЗСУ! Слава героям!
А НАТО... Там 600 тільки статутних документів... Взвиєте... Для такого переходу потрібні роки системного навчання на всіх рівнях... Одних заяв, наприклад, Наєва: "Із 2014 року e Збройних силах України вдалося підготувати сильну школу командирів: від нижчої ланки - до вищого військового керівництва." https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/368 ... -naev.html Недостатньо. Це лише слова.
З.и. тому якщо і будуть зміни під час війни (коли отой ресурс для підтримки січового формату вичерпається), то тільки в совковий бік. Звичайно казати ж будуть, що в натів-ський))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 21:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Командир фактично домовляється з підлеглими. Підлеглі домовляються з командиром. Тому й лідер (на що вказав сам Залужний), й свідомість (на що навіть ви самі вказуєте "в нашого солдата відчуття власної відповідальності за результат на полі бою" "вірить собі, своєму командиру, своїй сімї..." - в основі. Це система -- Запоріжська Січ... Отаманство з свідомими козаками.
Так я й відстоюю цю систему координат Коли не діє я начальник- ти дурень і діє начальник враховує інтереси підлеглого , підлеглий старається виконати вимоги начальника...
І в цій системі координат , начальнику треба не тупо виконувати папірчик який в основній своїй масі затверджений раднаркомом в 1937 році а враховувати що МОЖЕ виконати його підлеглий...
Але й підлеглий повинен не закидувати начальниками зносками на пільги..а самому старатись зробити краще/більше..
Тоді й буде максимальний ефект навіть в різношерсної( по рівню вміння/мотивації/професіоналізму) компанії
Але В кожній компанії є гнила вівця....яка як тільки побачить що можна зробити по мінімуму ( а ще й коли хтось їй навіяв думку що всі працюють в пів-сили і по мінімуму) - так відразу згниє і весь колектив ( або людина з гнильцою буде викинута за межі цього колективу)
От і виходить Чим більше в колективі здорових - тим менше в ного шансів згнити.
detroytred написав:якщо і будуть зміни під час війни (коли отой ресурс для підтримки січового формату вичерпається), то тільки в совковий бік.
І це стратегічно - програш... Бо якщо людина повернеться в совок на війні, то в що вона перетворить мирне життя після повернення з війни? А за що тоді боролись? Якщо совок влаштовує - то треба було відразу здаватись, ха й би промарширували вулицями Києва...
Тепер розумієте мою категоричність проти совка.. Адже совок це не тільки бюрократія ( бюрократії і в ЄС вистарчає) Совок в першу чергу це теза про те що ти гвинтик від якого мало що залежить і ти повинен не придумувати як щось зробити краще( в тому числі і своє життя) а просто виконувати вказівки ..бо жираф великий - йому видніше.
budivelnik написав:Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду.. Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало. Вплив був простий Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...
З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару років З точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу. При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний.... А далі вже по досвіду.
Звідси висновок Система - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави).
Ще раз кажу - на ранок може з'явитися знак від швабри в командира)), якщо він повівся/показав, що "він начальник, ти - дурак", або якщо ще жорсткіше поводження проти декількох хлопціів(нехай навіть аватарів) - то він ризикує (якщо в піхоті, то умовно на 99%), а (якщо в нас, то умовно на 60%) - бути на нулі/на вогневій - раптово пропасти безвісти/десь лежати в корчах застреленим... наче ворогом...
От і цікаво, чи довго - умовний будівельник, протримався тут командиром - чи все ж таки б домовлявся з хлопцями/йшов на поступки?
detroytred написав:якщо і будуть зміни під час війни (коли отой ресурс для підтримки січового формату вичерпається), то тільки в совковий бік.
І це стратегічно - програш... Бо якщо людина повернеться в совок на війні, то в що вона перетворить мирне життя після повернення з війни? А за що тоді боролись? Якщо совок влаштовує - то треба було відразу здаватись, ха й би промарширували вулицями Києва...
Тепер розумієте мою категоричність проти совка.. Адже совок це не тільки бюрократія ( бюрократії і в ЄС вистарчає) Совок в першу чергу це теза про те що ти гвинтик від якого мало що залежить і ти повинен не придумувати як щось зробити краще( в тому числі і своє життя) а просто виконувати вказівки ..бо жираф великий - йому видніше.
Яка стратегія, коли необхідний буде результат??? Для виживання потрібен.
Ви оці свої стратегії (куди вони повертають) розкажіть отим пакувальникам... Що таке може бути я не міг уявити в жахливому сні.
Совок - це не ваші трактування, а це життя не по демзаконах, по законах, а по -- як хтось (влада, партія, головний на районі, в місцевій посаді) схотів. Схотів і пакує... І всім пофігу. На закони і права. Хоча все це можна було зробити законно, не по совковому. І виживанню поки не загрожує.
І ще(якось не спеціально, але так вийшло)... що сьогодні, отой солдат, про якого я вранці описував, на якого повісили купу паперів/документів... знаючи вже орієнтовно, коли йому світить відпустка... каже до побратима(а поруч комбат стоїть) - "я десь приблизно їду в таких то числах такого-то місяця у відпустку..." А комбат хотів піджартувати, та й каже - "...та ти, взагалі, в самому кінці/після всіх поїдеш..." і сміється... А той солдат зразу йому теж жартуючи відповідає - "...ну, тоді ті всі папки з документами можуть десь пропасти/згоріти..."))) Комбат такий - "...я тобі згорю..." сміється, але розуміє - що реально таке може статись, якщо він "зажереться/ввімкне позицію "я начальник, ти -дурак"
Так що тут без домовленостей/взаємної "любові" - далеко не зайдеш/довго не проживеш!))) Бо тут не шмаркачі/призовники 18-20р - а дорослі люди!
Колись перед переводом до іншої частини на не жарт комчастини спалити обидві особі справи (і спробуй їх потом оновити...), він отримав відповідь -- тоді сгорить куплена на цій неділі "Волга". В результаті - командир ще премію виписав. На всяк випадок.