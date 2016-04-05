detroytred написав:Будівельник Чому натівська система передбачає надання повноважень, ініціативи тощо підлеглому? Тому що цей підлеглий є фахівцем, навченим, досвідченим, мотивованим і т.д. А якщо він не такий, то що? Давати йому ініціативу? Спочатку треба отримати цих таких підлеглих, а потім вже їм надавати... Поки ж обирають найменше лихо. Працюють з тим що є. А за умов, що і сам вищекомандир (вводу, роти, б-ну) може бути не таким. То й оптимальнішим виявляється формат Січі.
Говоримо про одне і те саме - тільки кожен з свого боку.. Я звик покладатись на себе - тому мені потрібно більше ініціативи і менше вказівок Ви звикли виконувати вказівки - тому Вам навпаки краще коли відповідальність за правильність вказівки несе той хто її дає.
Але Сутністю автократії(диктатури/монархії/чи генсеків) було те що вважалось що лідер краще знає куди йти (монарх - влада від Бога Генсек - провідник бідних) І кожна з цих систем має сильні і слабі сторони.. Сильна сторона диктатора - якщо він правий - то швидше приведе туди куди треба Слабка сторона диктатора - якщо він помилився...то точно заведе всіх в дупу... Один і той самий в різні періоди свого керування може бути як хорошим управлінцем так і бездарою..при чому як правило - хорошим спочатку (перших 2-10 років) а далі він дебілізується
Слабка сторона демократії - багато векторів руху Сильна сторона демократії - хоч векторів і багато , але чим далі тим правильніший вектор.
Тобто Демократія можлива тільки тоді, коли зовнішній вплив на людину є меншим ніж внутрішні переконання.
От і виходить Племя мумбу-юмбу мусить пройти через вождів, і тільки після того як еволюційно до йде до усвідомлення переважною більшістю племені значення ОСОБИСТОЇ відповідальності за результат - тільки тоді це племя буде ефективно розвиватись як демократичне суспільство.
Тому в нас ( якщо не хочемо наступних 70 років блукати совковими доріжками) - немає іншого варіанту ніж кожному брати максимальну відповідальність на себе... навіть у випадку, коли велика частина суспільства без нагляду навіть на хліб собі заробити не може.
ПС був торговець велозапчастинами на базарі коли взяв на себе відповідальність і постояв 10 років на базарі - заробив на 2 квартири...і якби зрозумів що якщо і далі він буде приймати все більше і більше відповідальності на себе і все менше делегувати комусь - він буде ще швидше розвиватись.. Але хтось переконав його що він перепрацював, і цей успішний на той момент поліз в пошуки халяви...халяви не знайшов...бізнес загнувся..і тепер він з точки зору бізнесу - люмпен але сталась в Державі біда Зібралась Держава( і люди) з силами і заплатила простому продавцю( вже не бізнесмену, бо бізнес вмер) суму в 3-5 разів більшу ніж він заробляв останніх пару років ( коли халяву шукав) От якщо зрозуміє що це його останній шанс стати успішним - добре А повірить нашіптувачам щов його бідах винуватий хтось - максимум за рік протринькає в чергових пірамідах зароблене за 1,5 року на війні і піде найманим з оповіданнями який він був класний артилерист...
Будівельник Я поясню чому ми не розуміємо один одного. Ви мені намагаєтеся довести, що Вам хочеться, щоб було так-то і так-то -- всі були заможними і здоровими. Так і я за це. Ви кажете - що це буде (і це можливо), коли люди будуть отакими-то ... Так і я за це.
Але я веду мови, що робити (і що роблять!), коли люди отакі, як є зараз.
Ви про свої бажання, а я про те, що є. Бажання в мене такі, як і у вас))
І забудьте нарешті про генсеків, Лідерів тощо. В Україні хрін на них кладуть. І без ваших закликів)) І кожен йде, куди хоче.
Але посадові рішення приймають посадовці. Без вас. Звичайно в межах. Але про повний беспредел, вихід за межі мова не йде. Це виняток. А-ля Яник з відмовою від підписання асоціації.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:От і цікаво, чи довго - умовний будівельник, протримався тут командиром - чи все ж таки б домовлявся з хлопцями/йшов на поступки?
Кожен мислить в міру своїх знань... Я все життя роблю тільки те що вважаю за потрібне...але те що потрібне - визначаю з навколишніх обставин. Тому в тебе бізнес загнувся - а мій в той самий час процвітав... Так само і армія Повір В мене ти б робив те саме що робиш зараз ..і при цьому патякав би менше. На жаль це мої слова проти твоїх. Але в 1992 році , мені було 27 і я був майстром в бригаді , наймолодшому члену якої було 45+... Памятаю як взимку , я кажу - починаєм..а вони мені - ще рано... Весь місяць я був хороший, але коли прийшов час отримувати зарплату - як вони зі мною сварились. Даром для мене це не пройшло І в наступний місяць вони в 8-01 вже були на мурі, і злазили з нього у 17-00 Весь місяць розказували який я поганий...але в кінці при отриманні зарплати - хвалили всі, розповідаючи який я хороший майстер...
Так що я вмів знаходити спільну мову і з пацанами 18-22 ( коли мені було 20-25) і з мужиками 45-60 ( коли мені було 27-35)
detroytred написав:Але я веду мови, що робити (і що роблять!), коли люди отакі, як є зараз.
Дивитись вперед Давати загнутись тим хто вірить в халяву ( не витрачати на них сили ) І паралельно розширювати можливості прийняття рішень тим хто хоче це робити( знову ж не звертаючи увагу що не у всіх вийде)
Це називається еволюція...
Якщо ж постійно за когось думати - то в кінці кінців будеш розсказувати що думаєш про них - але виявиться що вони працюють на тебе.. От і конфлікт на голому місці
detroytred написав:Але посадові рішення приймають посадовці.
1 Хто вибирає посадовців 2 Хто їх наділяє надлишковими повноваженнями 3 Хто вимагає створити структуру яка буде перевіряти чи правильно посадовці користуються виділенними повноваженнями 4 Хто потім змушений створювати наступну структуру , яка перевіряє наскільки правильно перевіряє структура з п3
От і виходить Чим більше вимагаєте від посадовців - тим більше посадовці вимагають повноважень Чим більше в них повноважень - тим вищі шанси що вони ці повноваження використають у власних корисливих цілях...
Все ланцюг замкнувся... А спробуйте розглянути мій варіант Менше повноважень= менше впливу=менше контролюючих=менше корупції...
Будівельник Тоді був совок. Система совка. І ви робили краще в ітогє для людей.
Наскільки я зрозумів: Зараз ви можете не дочекатися, поки підлеглі зрозуміють ваші кращі ітогові наміри)) Системи, яка дасть вам час вижити наступний після *стройової" день, нема. Тобто можете не вспіти.
Козаки ж не чекали... А не сподобався і нема отамана. Формат. Бо хз знущаєтесь ви чи кращого бажаєте, піди розберись.
2. Посадовців обирають несвідомі громадяни. Такі, як є. Звичайні масові обивателі. Крапка. Відштовхуйтесь від того, що є.
І ви знов про якесь збільшення повноважень. Все. Я пас. Це невиправно.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 чер, 2023 22:58, всього редагувалось 2 разів.
Будівельник А якщо ви вже зарекомендували себе вже створили під себе підрозділ, то тоді вам і стройовою підлеглих, щоб вони навчили аватарів, не треба примушувати. Вони й самі все зроблять з ними. У вас вже диво-підрозділ і диво-підлеглі.
Мова про варіант -- аватари і що командир, і що підлеглі, які не мають бажання витрачати зусилля ще й на це лайно. Вищестоящі - які не паряться допомогти з вирішенням цієї проблеми.
fler написав:"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк. https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html
Попереду вибори в США, основного фінансово-військового донора, Путін буде чекати цих виборів. Але я думаю перемовини вже йдуть повним ходом. Один з дзвоників - суд у Ростові над 22 полоненими. Це намагання підвищити ставки, бо ніяких інших козирів окрім знущання над заручниками не залишається.
detroytred написав:Наскільки я зрозумів: Зараз ви можете не дочекатися, поки підлеглі зрозуміють ваші кращі ітогові наміри)) Системи, яка дасть вам час вижити наступний після *стройової" день, нема. Тобто можете не вспіти.
Козаки ж не чекали... А не сподобався і нема отамана. Формат. Бо хз знущаєтесь ви чи кращого бажаєте, піди розберись.
Отож! Чому це до будівельника ніяк не дійде?
Тут же НЕ на будові!)) Тут - війна!!! Всі на нервах, а вони ж не стальні! Комусь, навіть, і просто "клєма може впасти"... і шмальне - "за добрі наміри командира"