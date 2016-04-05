Додано: Чет 15 чер, 2023 22:27

detroytred написав: Будівельник

Чому натівська система передбачає надання повноважень, ініціативи тощо підлеглому?

Тому що цей підлеглий є фахівцем, навченим, досвідченим, мотивованим і т.д.

А якщо він не такий, то що?

Давати йому ініціативу?

Спочатку треба отримати цих таких підлеглих, а потім вже їм надавати...

Поки ж обирають найменше лихо.

Працюють з тим що є.

А за умов, що і сам вищекомандир (вводу, роти, б-ну) може бути не таким.

То й оптимальнішим виявляється формат Січі. БудівельникЧому натівська система передбачає надання повноважень, ініціативи тощо підлеглому?Тому що цей підлеглий є фахівцем, навченим, досвідченим, мотивованим і т.д.А якщо він не такий, то що?Давати йому ініціативу?Спочатку треба отримати цих таких підлеглих, а потім вже їм надавати...Поки ж обирають найменше лихо.Працюють з тим що є.А за умов, що і сам вищекомандир (вводу, роти, б-ну) може бути не таким.То й оптимальнішим виявляється формат Січі.

Говоримо про одне і те саме - тільки кожен з свого боку..Я звик покладатись на себе - тому мені потрібно більше ініціативи і менше вказівокВи звикли виконувати вказівки - тому Вам навпаки краще коли відповідальність за правильність вказівки несе той хто її дає.Але Сутністю автократії(диктатури/монархії/чи генсеків) було те що вважалось що лідер краще знає куди йти(монарх - влада від БогаГенсек - провідник бідних)І кожна з цих систем має сильні і слабі сторони..Сильна сторона диктатора - якщо він правий - то швидше приведе туди куди требаСлабка сторона диктатора - якщо він помилився...то точно заведе всіх в дупу...Один і той самий в різні періоди свого керування може бути як хорошим управлінцем так і бездарою..при чомуяк правило - хорошим спочатку (перших 2-10 років) а далі він дебілізуєтьсяСлабка сторона демократії - багато векторів рухуСильна сторона демократії - хоч векторів і багато , але чим далі тим правильніший вектор.Тобто Демократія можлива тільки тоді, коли зовнішній вплив на людину є меншим ніж внутрішні переконання.От і виходитьПлемя мумбу-юмбу мусить пройти через вождів, і тільки після того як еволюційно до йде до усвідомлення переважною більшістю племені значення ОСОБИСТОЇ відповідальності за результат - тільки тоді це племя буде ефективно розвиватись як демократичне суспільство.Тому в нас ( якщо не хочемо наступних 70 років блукати совковими доріжками) - немає іншого варіанту ніжкожному брати максимальну відповідальність на себе...навіть у випадку, коли велика частина суспільства без нагляду навіть на хліб собі заробити не може.ПСбув торговець велозапчастинами на базаріколи взяв на себе відповідальність і постояв 10 років на базарі - заробив на 2 квартири...і якби зрозумів що якщо і далі він буде приймати все більше і більше відповідальності на себе і все менше делегувати комусь - він буде ще швидше розвиватись..Але хтось переконав його що він перепрацював, і цей успішний на той момент поліз в пошуки халяви...халяви не знайшов...бізнес загнувся..і тепер він з точки зору бізнесу - люмпенале сталась в Державі бідаЗібралась Держава( і люди) з силами і заплатила простому продавцю( вже не бізнесмену, бо бізнес вмер) суму в 3-5 разів більшу ніж він заробляв останніх пару років ( коли халяву шукав)От якщо зрозуміє що це його останній шанс стати успішним - добреА повірить нашіптувачам щов його бідах винуватий хтось - максимум за рік протринькає в чергових пірамідах зароблене за 1,5 року на війні і піде найманим з оповіданнями який він був класний артилерист...