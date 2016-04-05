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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4336433743384339
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:06

  Успіх написав:
  detroytred написав:Наскільки я зрозумів:
Зараз ви можете не дочекатися, поки підлеглі зрозуміють ваші кращі ітогові наміри))
Системи, яка дасть вам час вижити наступний після *стройової" день, нема.
Тобто можете не вспіти.

Козаки ж не чекали...
А не сподобався і нема отамана.
Формат. Бо хз знущаєтесь ви чи кращого бажаєте, піди розберись.

Отож! :mrgreen:
Чому це до будівельника ніяк не дійде?

Тут же НЕ на будові!))
Тут - війна!!!
Всі на нервах, а вони ж не стальні!
Комусь, навіть, і просто "клєма може впасти"... і шмальне - "за добрі наміри командира" :mrgreen:

Навіть підстава для отакої думки є.
Фактична.

Ось:
https://glavcom.ua/country/incidents/u- ... 21233.html

Скоріш за все нормальний комбат...
Бойовий, з 2014, ще й морпіх.
Розстріляний бійцем. Просто в столовій. Просто за форму, про яку він щось лише почув.

І там багато про що говорять дії отого лейтенанта... Точніше недії.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Розстріляний бійцем. Просто в столовій. Просто за форму.
А чим ви тут відрізняєтесь від лада?
Що хорошого ви зробили ретранслюючи цю подію?
Підтримуєте в когось думку що можна просто так розстріляти?

і як це корелюється з вашими що чиновники(командири в данному випадку) недопрацьовують?

Я б на вашому місці описав приклад коли за не виконання наказу можуть розстріляти і тоді гуд-бай діти і піраміди...

Подумайте
Якщо постійно звідусіль витягувати тільки лайно - то не дивно що виявиться що ви там і живете.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:17

Йшла дискусія про проблему.
Скінчились аргументи, пішла пісня про зраду.
Нью-формат - гуляй...

Що тобі заважало підтримати питання про супер-батальон, суперкомандирів та супербійців з наданого мною нещодавно сюжету "Давай, Бабай..."?

Ні? Не помітив?
Тоді гуляй зі своїми вигаданими зі стелі зрадами. Навчись помічати не тільки те, що схотілося.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:23

detroytred
Спроба найти лайно - в тебе вийшла

Чомусь коли нас просять не розповсюджувати інформацію яка може негативно вплинути - я розумію як себе вести
Ти - ні
Відмазка що це в офіційній пресі і так далі - не катить
У нас десятки тисяч загиблих
Якщо я буду починати свій день з фото кожного похорону який бачив - ти будеш вважати мене партіотом - чи дурнем, який розхитує суспільство.

Деколи треба й думати, особливо кадровому на пенсії
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:27

Вигадуй-вигадуй.
В цьому ти майстер генерити.

Розповсюдити більше, ніж розповсюдили главком, правдаком, тсн і длинючий список подивись, я апріорі не можу.
Не вигадуй. Зі стелі. Бо схотілося.

Коротше - гуляй лісом...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:27

Гра з вогнем ;)

  detroytred написав:Скоріш за все нормальний комбат...
Бойовий, з 2014, ще й морпіх.
Розстріляний бійцем. Просто в столовій. Просто за форму, про яку він щось лише почув.
Тому, начальству треба добре думати що і як вони говорять, як себе поводити з тим, чи іншим солдатом, і завжди пам'ятати, що у кожного є зброя!
(а на психіку - не перевіряли ж у воєнкоматах ;) - та й, навіть, якщо б і перевіряли - то все одно, випивша людина і зі зброєю - майже як мавпа з гранатою ;) )
Одним словом - це не на будові до підсобника п'яного кричати, який в принципі, теж може дати цеглиною по голові прорабові :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:33

Успіх
На добраніч! Військової вдачі та перемог!
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:36

  detroytred написав:Будівельник
А якщо ви вже зарекомендували себе вже створили під себе підрозділ, то тоді вам і стройовою підлеглих, щоб вони навчили аватарів, не треба примушувати. Вони й самі все зроблять з ними.
У вас вже диво-підрозділ і диво-підлеглі.

Мова про варіант -- аватари і що командир, і що підлеглі, які не мають бажання витрачати зусилля ще й на це лайно.
Вищестоящі - які не паряться допомогти з вирішенням цієї проблеми.

Допустим будівельник і є таким як розказує , спорити не будем. Тільки з якої радості він припускає що решта такіж? І навіщо лишні проблеми й лишні ризики командиру при тій самій оплаті? Це не враховуючи того шо щоб стати професіоналом років 4 треба вчитись ще зо 2 практику проходити, що вимоги до кандидата міцне здоровя, вік років 25 і мрія стати генералом. А тут умовний я 40річний з оддишкой, сколіозом умовно годній в 20р ,який йшов на кафедру щоб одморозитись од армії. Шановне пансьтво розуміє до чого веду? Й Аватар тут тільки приклад є проблеми й посерйозніші.
Banderlog
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