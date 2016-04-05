detroytred написав:Наскільки я зрозумів: Зараз ви можете не дочекатися, поки підлеглі зрозуміють ваші кращі ітогові наміри)) Системи, яка дасть вам час вижити наступний після *стройової" день, нема. Тобто можете не вспіти.
Козаки ж не чекали... А не сподобався і нема отамана. Формат. Бо хз знущаєтесь ви чи кращого бажаєте, піди розберись.
Отож! Чому це до будівельника ніяк не дійде?
Тут же НЕ на будові!)) Тут - війна!!! Всі на нервах, а вони ж не стальні! Комусь, навіть, і просто "клєма може впасти"... і шмальне - "за добрі наміри командира"
Чомусь коли нас просять не розповсюджувати інформацію яка може негативно вплинути - я розумію як себе вести Ти - ні Відмазка що це в офіційній пресі і так далі - не катить У нас десятки тисяч загиблих Якщо я буду починати свій день з фото кожного похорону який бачив - ти будеш вважати мене партіотом - чи дурнем, який розхитує суспільство.
Деколи треба й думати, особливо кадровому на пенсії
detroytred написав:Скоріш за все нормальний комбат... Бойовий, з 2014, ще й морпіх. Розстріляний бійцем. Просто в столовій. Просто за форму, про яку він щось лише почув.
Тому, начальству треба добре думати що і як вони говорять, як себе поводити з тим, чи іншим солдатом, і завжди пам'ятати, що у кожного є зброя! (а на психіку - не перевіряли ж у воєнкоматах - та й, навіть, якщо б і перевіряли - то все одно, випивша людина і зі зброєю - майже як мавпа з гранатою ) Одним словом - це не на будові до підсобника п'яного кричати, який в принципі, теж може дати цеглиною по голові прорабові
detroytred написав:Будівельник А якщо ви вже зарекомендували себе вже створили під себе підрозділ, то тоді вам і стройовою підлеглих, щоб вони навчили аватарів, не треба примушувати. Вони й самі все зроблять з ними. У вас вже диво-підрозділ і диво-підлеглі.
Мова про варіант -- аватари і що командир, і що підлеглі, які не мають бажання витрачати зусилля ще й на це лайно. Вищестоящі - які не паряться допомогти з вирішенням цієї проблеми.
Допустим будівельник і є таким як розказує , спорити не будем. Тільки з якої радості він припускає що решта такіж? І навіщо лишні проблеми й лишні ризики командиру при тій самій оплаті? Це не враховуючи того шо щоб стати професіоналом років 4 треба вчитись ще зо 2 практику проходити, що вимоги до кандидата міцне здоровя, вік років 25 і мрія стати генералом. А тут умовний я 40річний з оддишкой, сколіозом умовно годній в 20р ,який йшов на кафедру щоб одморозитись од армії. Шановне пансьтво розуміє до чого веду? Й Аватар тут тільки приклад є проблеми й посерйозніші.
Прикольно читати останню сторінку. Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні. До побачення.
Ви теж не менш Успіха унікальний та потрібний форуму. І Ви, і Ваше бачення, думки. Не кажучи вже про вісті з ланів.
Да без проблем. Всі можемо розбігтися. Знайти інші майданчики і реалі, і в віртуалі. І форум обійдеться без будь-кого.
Але моє прохання - не кидайте гілку. Рішення ж, зрозуміло, за Вами. Якщо щось не влаштовує з мого боку, то можемо помінятися. З мене, наприклад, не більше одного повідомлення в неділю. Баня показує мені, що читачем бути теж доволі зручно, ніж кнопати на Андроїді, ще й витрачаючи час.