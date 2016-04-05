Banderlog написав:
Допустим будівельник і є таким як розказує , спорити не будем. Тільки з якої радості він припускає що решта такіж? І навіщо лишні проблеми й лишні ризики командиру при тій самій оплаті? Це не враховуючи того шо щоб стати професіоналом років 4 треба вчитись ще зо 2 практику проходити, що вимоги до кандидата міцне здоровя, вік років 25 і мрія стати генералом. А тут умовний я 40річний з оддишкой, сколіозом умовно годній в 20р ,який йшов на кафедру щоб одморозитись од армії. Шановне пансьтво розуміє до чого веду? Й Аватар тут тільки приклад є проблеми й посерйозніші.
То будівельник може надасть свої відповіді на питання.
Усім іншим, гадаю, навпаки - більше цікавлять Ваші пояснення та бачення рішень розв'язання проблем. Звісно в межах дозволеного для обговорення.
Якщо вже далі не можна, то й достатньо того, що вже вказали. Зрозуміло до чого Ви ведете.