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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4337433843394340
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 07:44

  detroytred написав:Успіх
На добраніч! Військової вдачі та перемог!

Дякую!
Гарного дня!👍

Все буде Україна!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 07:53

  Banderlog написав:Допустим будівельник і є таким як розказує , спорити не будем. Тільки з якої радості він припускає що решта такіж? І навіщо лишні проблеми й лишні ризики командиру при тій самій оплаті? Це не враховуючи того шо щоб стати професіоналом років 4 треба вчитись ще зо 2 практику проходити, що вимоги до кандидата міцне здоровя, вік років 25 і мрія стати генералом. А тут умовний я 40річний з оддишкой, сколіозом умовно годній в 20р ,який йшов на кафедру щоб одморозитись од армії. Шановне пансьтво розуміє до чого веду? Й Аватар тут тільки приклад є проблеми й посерйозніші.

То будівельник може надасть свої відповіді на питання.
Усім іншим, гадаю, навпаки - більше цікавлять Ваші пояснення та бачення рішень розв'язання проблем. Звісно в межах дозволеного для обговорення.
Якщо вже далі не можна, то й достатньо того, що вже вказали. Зрозуміло до чого Ви ведете.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 08:17

  Успіх написав:Гарного дня!👍

Все буде Україна!

Взаємно.
Заряд позитиву Україна і я зранку від Вас отримали!
Успіхів в донесенні вже інших зарядів ворогам на ланах.
detroytred
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  #<1 ... 4337433843394340
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