Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:24

Успіх написав: budivelnik написав: Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду..

Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало.

Вплив був простий

Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі

На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...



З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару років

З точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу.

При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний....

А далі вже по досвіду.



Звідси висновок

Система - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави). Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду..Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало.Вплив був простийЯкщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) -З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару роківЗ точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу.При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний....А далі вже по досвіду.Звідси висновокСистема - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави). Ще раз кажу - на ранок може з'явитися знак від швабри в командира)), якщо він повівся/показав, що "він начальник, ти - дурак", або якщо ще жорсткіше поводження проти декількох хлопціів(нехай навіть аватарів) - то він ризикує (якщо в піхоті, то умовно на 99%), а (якщо в нас, то умовно на 60%) - бути на нулі/на вогневій - раптово пропасти безвісти/десь лежати в корчах застреленим... наче ворогом...



От і цікаво, чи довго - умовний будівельник, протримався тут командиром - чи все ж таки б домовлявся з хлопцями/йшов на поступки?



#ажититохочіцццо! Ще раз кажу - на ранок може з'явитися знак від швабри в командира)), якщо він повівся/показав, що "він начальник, ти - дурак", або якщо ще жорсткіше поводження проти декількох хлопціів(нехай навіть аватарів) - то він ризикує (якщо в піхоті, то умовно на 99%), а (якщо в нас, то умовно на 60%) - бути на нулі/на вогневій - раптово пропасти безвісти/десь лежати в корчах застреленим... наче ворогом...От і цікаво, чи довго - умовний будівельник, протримався тут командиром - чи все ж таки б домовлявся з хлопцями/йшов на поступки?#ажититохочіцццо!

ну друже, писали ж, що тут не танці в педінституті, де можна по "вдячних" вухах їздити.ви взагалі,в курсі що тільки за такі думки, навіть не за дії, можна трохи "посидіти"? чи за погрозу при свідках "спалити" службові папери? чи ви так впевнені в своїй крутості, і знаєте на 100500% хто у вас за кого мазу тягне і хто на кого і кому шепче? і у випадку чого, в чию сторону він повернк ту ж зброю? і що в ситуації, яку ви прогнозуєте командиру можетет опинитися саме ви (замість командира залишитися в тій самій посадці, ніби то як). я впевнений, що ви і 10% розкладів не знаєте, а комбат знає. і до пори до часу тримає ті знання при собі. але ж вам ваші 9 класів напевно так сильно тиснуть в череп, що пишете тут різну муйню.