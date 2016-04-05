Banderlog написав:Допустим будівельник і є таким як розказує , спорити не будем. Тільки з якої радості він припускає що решта такіж? І навіщо лишні проблеми й лишні ризики командиру при тій самій оплаті? Це не враховуючи того шо щоб стати професіоналом років 4 треба вчитись ще зо 2 практику проходити, що вимоги до кандидата міцне здоровя, вік років 25 і мрія стати генералом. А тут умовний я 40річний з оддишкой, сколіозом умовно годній в 20р ,який йшов на кафедру щоб одморозитись од армії. Шановне пансьтво розуміє до чого веду? Й Аватар тут тільки приклад є проблеми й посерйозніші.
То будівельник може надасть свої відповіді на питання. Усім іншим, гадаю, навпаки - більше цікавлять Ваші пояснення та бачення рішень розв'язання проблем. Звісно в межах дозволеного для обговорення. Якщо вже далі не можна, то й достатньо того, що вже вказали. Зрозуміло до чого Ви ведете.
budivelnik написав:Якщо потрібен результат, то найефективніше він досягається комбінацією системних інструментів і позасистемного досвіду.. Був в мене в роті алконавт , не такий щоб насмерть...але бувало. Вплив був простий Якщо вчора він напився..то сьогодні взвод або рота ( в залежності від ступеня його напився+наганяє від вищестоящих) - займалась системними вправами ( стройова, якщо неділя то вивчення творів маркса/енегельса/леніна...) і так далі На ранок , в цього аватара зявлявся знак від швабри під оком, але він писав десять пояснюючих на всі інстанції що наступив сам...
З точки зору прокурора - якби я сказав що змусив роту навести всередині себе порядок - я б отримав пару років З точки зору порядку в роті - я отримував результат з мінімальними затратами зусиль і часу. При цьому перших два рази з ним говорили усі, я , замполіт , взводний, ротний.... А далі вже по досвіду.
Звідси висновок Система - це інструмент, який використовується на тому рівні, який є всередині підрозділу(міста/Держави).
Ще раз кажу - на ранок може з'явитися знак від швабри в командира)), якщо він повівся/показав, що "він начальник, ти - дурак", або якщо ще жорсткіше поводження проти декількох хлопціів(нехай навіть аватарів) - то він ризикує (якщо в піхоті, то умовно на 99%), а (якщо в нас, то умовно на 60%) - бути на нулі/на вогневій - раптово пропасти безвісти/десь лежати в корчах застреленим... наче ворогом...
От і цікаво, чи довго - умовний будівельник, протримався тут командиром - чи все ж таки б домовлявся з хлопцями/йшов на поступки?
#ажититохочіцццо!
ну друже, писали ж, що тут не танці в педінституті, де можна по "вдячних" вухах їздити. ви взагалі,в курсі що тільки за такі думки, навіть не за дії, можна трохи "посидіти"? чи за погрозу при свідках "спалити" службові папери? чи ви так впевнені в своїй крутості, і знаєте на 100500% хто у вас за кого мазу тягне і хто на кого і кому шепче? і у випадку чого, в чию сторону він повернк ту ж зброю? і що в ситуації, яку ви прогнозуєте командиру можетет опинитися саме ви (замість командира залишитися в тій самій посадці, ніби то як). я впевнений, що ви і 10% розкладів не знаєте, а комбат знає. і до пори до часу тримає ті знання при собі. але ж вам ваші 9 класів напевно так сильно тиснуть в череп, що пишете тут різну муйню.
Йде війна. Один невпинно скиглить з окопу. Інший постійно носить лайно (Соскін, Чаплига тощо). Інші роздмухують зраду та вороже іпсо. Всі вони вважають, що наближають перемогу. Питання в тому, чию перемогу.. Добре розумію Хотаба. Спілкування з такими дописувачами - це як у лайні колупатися. Однак, перестати писати на гілці - це як відступити на полі бою, адже тут йде інфовійна. Для себе обрала варіант - не спілкуватися з лайном, але протистояти ворожій пропаганді.
fler написав:"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк. https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html
і що, якщо це буде не так, то він застрелиться, як офіцер, в якого є честьі? пс. цей чудак вже багато чого за майже півтора року вангував, і жодне з того всього не справдилося.
wild.tomcat написав:вам ваші 9 класів напевно так сильно тиснуть в череп, що пишете тут різну муйню.
а что вам жмёт эту муйню читать? ответ у ближайшего психиатра.
так її тут останнім часом стало стільки, що знайти щось варте уваги вже стає не можливим. ви про "ближайшего психиатра" згадайте, коли якусь чергову хрінь від "генерала свр" чи яку іншу з телеграканалів тягнути сюди будете. якраз слушна нагода буде вам вашою ж порадою скористатися.
fler написав:Добре розумію Хотаба. Спілкування з такими дописувачами
Спілкуйтесь між собою (маю на увазі по групах). Всім цікаво буде читати.
Не треба навішувати провину на інших. Що вони не такі, заважають. Ніхто не зобов'язаний комусь догоджати. Інша справа, якщо хтось нападає, ображає, робить наклепи на особисту адресу. Це дійсно заважає і впливає.
wild.tomcat написав:що знайти щось варте уваги вже стає не можливим.
Які проблеми? Озвучуйте, що для Вас варте уваги. Хтось напише.
Холяві он треба було знайти тут інфу "щоб вижити". Не побачив, образився. (Наче форумчани з диванів йому щось підказати можуть більше, ніж він сам на місці бачить, знає). Вам ще щось. Третьому ще. І т.д.
Не розумію змісту претензій до когось. Наприклад, забагато мене, так ігнор і тільки обговорення питань іншими перед очима.
Наповнюйте гілку, піднімайте на обговорення питання, які цікавлять. Які проблеми? Ентузіастів, які будуть робити це умовно за вас, меншає. І це об'єктивний процес.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 чер, 2023 10:53, всього редагувалось 2 разів.