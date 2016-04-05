wild.tomcat написав:чергову хрінь від "генерала свр" чи яку іншу з телеграканалів тягнути сюди будете
отвечу за психиатра, форум - обмен мнениями, я размещал мнения из разных источников, в т.ч. вражеских типа гиркина, исключительно для полноты картины, что у людей в головах (потому что, главная война идёт там).
Я же первый и уличил генерала свр во лжи, не поленившись почитать его посты 3 годичной давности (о том, что путен буквально вот вот умрёт).
Если вы хотите читать мнение одного человека, нет проблем добавить остальных в чс. Но если вы хотите, чтобы все писали то, что вам нравится, это уже диагноз. Поэтому я упомянул ближайшего психиатра. Я иногда думаю, о чем пишу, если что. Хорошего дня.
fler написав:"Війна закінчиться, скоріше за все, набагато раніше [за 2024 рік]. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше. Друге: Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США..Путін обнулений повністю. Тобто, безумовно, в самій росії він ще на щось там впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – підсумував Подоляк. https://gordonua.com/ukr/news/war/putin ... 68707.html
і що, якщо це буде не так, то він застрелиться, як офіцер, в якого є честьі? пс. цей чудак вже багато чого за майже півтора року вангував, і жодне з того всього не справдилося.
А служби наші не сплять. І там де дійсно є можливість впливу, по тому й навіть наперед приймаються рішення.
Наприклад: *Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5-ї служби фсб рф планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.* https://varta1.com.ua/news/sbu-poperedz ... 66441.html
Навіть якщо хтось і купиться на це, бо не знав, то можна попередити, вказати.
wild.tomcat написав:що знайти щось варте уваги вже стає не можливим.
Які проблеми? Озвучуйте, що для Вас варте уваги. Хтось напише.
Холяві он треба було знайти тут інфу "щоб вижити". Не побачив, образився. (Наче форумчани з диванів йому щось підказати можуть більше, ніж він сам на місці бачить, знає). Вам ще щось. Третьому ще. І т.д.
Не розумію змісту претензій до когось.
мало хто там чого не розуміє. буває, що поробиш... і шо, чиясь бравада і бахвальство, про те як "він копав в дупу" командира, який в нього "не жужить" це те, про що тут писати варто??? чи може сенс цієї гілки трохи в іншому? а про свої взаємовідносини командиром нехай собі персональну гілку (блог) заведе.
detroytred написав:wild.tomcat Успіх вважає, що варте. Та інакше оцінює свої дії.
Це його право. Також і Ваше вважати інакше. Виказали його йому. Обмінялись думками. Без нападок, образ тощо. І все. Інші з задоволенням взнали аргументи обох.
Ну нема в нас судді, який вирішує, хто правий, як краще і т.д. Тим паче, що кожен з нас може помилятися, осуджуючи іншого.
Самое забавное что никто не написал, а только обговаривал с Успіхом дикую дич, которая минимум "карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.". Угроза оружием начальнику во время военного положения потянет от 5 до 8. Ну и убийство скорее можно и пожизненно. А так конечно 9классов это смягчающее обстоятельство или нет? )))
Генеральный секретарь НАТО сообщил, что украинских летчиков-истребителей обучают пилотировать самолеты F-16. Союзники по НАТО еще не договорились о доставке в Украину так называемых американских истребителей четвертого поколения, но Йенс Столтенберг сообщил, что подготовка украинского персонала идет полным ходом. ......... Члены Конгресса США от республиканцев и демократов представили законопроект, который облегчит Украине финансирование борьбы с российскими захватчиками за счет конфискованных и замороженных российских активов. .......... США, Великобритания, Нидерланды и Дания объявили о своем партнерстве по отправке оборонного оборудования , в том числе сотен ракет, на Украину. В совместном заявлении, опубликованном британским правительством, говорится, что поставка оборудования уже началась и должна быть завершена «в течение нескольких недель». В Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что альянс стран Контактной группы по обороне Украины по-прежнему «сфокусирован на лазерах» на удовлетворении потребностей Киева в наземной системе ПВО. ........ Президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину , заявив, что этот шаг будет иметь жизненно важное значение для борьбы с российским вторжением