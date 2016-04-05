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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:36
detroytred написав:
STM
Тому що Успіх чудово бачить і знає оті реалії в нього.
І, повірте, йому мабуть смішно з того, що хтось міркує за критеріями мирного часу.
Да його за оті слова навіть не пожурять. А Ви пр якесь позбавлення волі.
Це дрібниці на фоні іншого.
Когда знаешь про совершенное преступление и только лишь гордо пишешь ещё более возможную муть на форуме - это прекрасно. Ракета только что пролетела, не ПВО. Тоже запускают такие же 9 классов и мне приказали, тоже пишут гордо на своих форумах и имеют поддержку
но и в том и в том случае существуют нормы законов которые будут учитывать степень ответственности индивида с ВО или без ВО, оно никогда не являлось смягчающим обстоятельством совершения преступления.
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stm
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:41
stm написав: detroytred написав:
STM
Тому що Успіх чудово бачить і знає оті реалії в нього.
І, повірте, йому мабуть смішно з того, що хтось міркує за критеріями мирного часу.
Да його за оті слова навіть не пожурять. А Ви пр якесь позбавлення волі.
Це дрібниці на фоні іншого.
Когда знаешь про совершенное преступление и только лишь гордо пишешь ещё более возможную муть на форуме - это прекрасно. Ракета только что пролетела, не ПВО. Тоже запускают такие же 9 классов и мне приказали, тоже пишут гордо на своих форумах и имеют поддержку
но и в том и в том случае существуют нормы законов которые будут учитывать степень ответственности индивида с ВО или без ВО, оно никогда не являлось смягчающим обстоятельством совершения преступления.
Ідеал і реалії -- між ними пропасть.
Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.
Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:54
С самого начала войны говорилось о том, что росс. представители вынуждены врать (и регулярно занимаются этим), чтобы оправдать агрессию.
Мы можем и должны говорить правду.
Но почему-то в последнее время многие наши деятели начали вешать лапшу на уши и делать необоснованно оптимистические прогнозы, причем часто весьма уверенно и ссылаясь на свой доступ к закрытой информации.
Аналогично и на форуме опубликование объективной информации некоторые воспринимают как враждебную пропаганду. При этом, если раньше недовольство вызывала ссылка на росс. источники, то теперь уже и вполне благосклонные к Украине западные источники тоже вызывают обвинения.
Или кто-то считает, что патриоты должны писать посты только такого содержания: "через неделю мы освободим Мелитополь, через 2 недели Мариуполь, а через месяц Крым"?
Но, во-первых, после 1,5 лет войны это смешно, во-вторых, зачем тогда вообще нужен форум?
Правда уже не нужна?
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