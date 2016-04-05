Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:54

С самого начала войны говорилось о том, что росс. представители вынуждены врать (и регулярно занимаются этим), чтобы оправдать агрессию.

Мы можем и должны говорить правду.

Но почему-то в последнее время многие наши деятели начали вешать лапшу на уши и делать необоснованно оптимистические прогнозы, причем часто весьма уверенно и ссылаясь на свой доступ к закрытой информации.

Аналогично и на форуме опубликование объективной информации некоторые воспринимают как враждебную пропаганду. При этом, если раньше недовольство вызывала ссылка на росс. источники, то теперь уже и вполне благосклонные к Украине западные источники тоже вызывают обвинения.

Или кто-то считает, что патриоты должны писать посты только такого содержания: "через неделю мы освободим Мелитополь, через 2 недели Мариуполь, а через месяц Крым"?

Но, во-первых, после 1,5 лет войны это смешно, во-вторых, зачем тогда вообще нужен форум?

Правда уже не нужна?