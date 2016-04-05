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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4340434143424343>
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:36

  detroytred написав:STM
Тому що Успіх чудово бачить і знає оті реалії в нього.
І, повірте, йому мабуть смішно з того, що хтось міркує за критеріями мирного часу.

Да його за оті слова навіть не пожурять. А Ви пр якесь позбавлення волі.
Це дрібниці на фоні іншого.

Когда знаешь про совершенное преступление и только лишь гордо пишешь ещё более возможную муть на форуме - это прекрасно. Ракета только что пролетела, не ПВО. Тоже запускают такие же 9 классов и мне приказали, тоже пишут гордо на своих форумах и имеют поддержку :) но и в том и в том случае существуют нормы законов которые будут учитывать степень ответственности индивида с ВО или без ВО, оно никогда не являлось смягчающим обстоятельством совершения преступления.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:41

  stm написав:
  detroytred написав:STM
Тому що Успіх чудово бачить і знає оті реалії в нього.
І, повірте, йому мабуть смішно з того, що хтось міркує за критеріями мирного часу.

Да його за оті слова навіть не пожурять. А Ви пр якесь позбавлення волі.
Це дрібниці на фоні іншого.

Когда знаешь про совершенное преступление и только лишь гордо пишешь ещё более возможную муть на форуме - это прекрасно. Ракета только что пролетела, не ПВО. Тоже запускают такие же 9 классов и мне приказали, тоже пишут гордо на своих форумах и имеют поддержку :) но и в том и в том случае существуют нормы законов которые будут учитывать степень ответственности индивида с ВО или без ВО, оно никогда не являлось смягчающим обстоятельством совершения преступления.

Ідеал і реалії -- між ними пропасть.
Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.

Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:54

С самого начала войны говорилось о том, что росс. представители вынуждены врать (и регулярно занимаются этим), чтобы оправдать агрессию.
Мы можем и должны говорить правду.
Но почему-то в последнее время многие наши деятели начали вешать лапшу на уши и делать необоснованно оптимистические прогнозы, причем часто весьма уверенно и ссылаясь на свой доступ к закрытой информации.
Аналогично и на форуме опубликование объективной информации некоторые воспринимают как враждебную пропаганду. При этом, если раньше недовольство вызывала ссылка на росс. источники, то теперь уже и вполне благосклонные к Украине западные источники тоже вызывают обвинения.
Или кто-то считает, что патриоты должны писать посты только такого содержания: "через неделю мы освободим Мелитополь, через 2 недели Мариуполь, а через месяц Крым"?
Но, во-первых, после 1,5 лет войны это смешно, во-вторых, зачем тогда вообще нужен форум?
Правда уже не нужна?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:08

  detroytred написав:Ідеал і реалії -- між ними пропасть.
Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.

Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.

Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:09

  detroytred написав:Будівельник
Чому натівська система передбачає надання повноважень, ініціативи тощо підлеглому?

Тому що цей підлеглий є фахівцем, навченим, досвідченим, мотивованим і т.д.

А якщо він не такий, то що?
Давати йому ініціативу?

Спочатку треба отримати цих таких підлеглих, а потім вже їм надавати...
Поки ж обирають найменше лихо.
Працюють з тим що є.

А за умов, що і сам вищекомандир (вводу, роти, б-ну) може бути не таким.
То й оптимальнішим виявляється формат Січі.

Не знаю, каким был "формат Січі".
Признаю необходимость инициативы подчиненных.
Но слабо представляю себе армию, в кот. командир "повинен домовлятися" с нижестоящими, с рядовыми. Армия стоит на приказах и безусловности их выполнения. Если в бою солдаты начнут обсуждать выполнять приказ или не надо...
Другой вопрос, что командир не должен быть самодуром.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:20

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Будівельник
Чому натівська система передбачає надання повноважень, ініціативи тощо підлеглому?

Тому що цей підлеглий є фахівцем, навченим, досвідченим, мотивованим і т.д.

А якщо він не такий, то що?
Давати йому ініціативу?

Спочатку треба отримати цих таких підлеглих, а потім вже їм надавати...
Поки ж обирають найменше лихо.
Працюють з тим що є.

А за умов, що і сам вищекомандир (вводу, роти, б-ну) може бути не таким.
То й оптимальнішим виявляється формат Січі.

Не знаю, каким был "формат Січі".
Признаю необходимость инициативы подчиненных.
Но слабо представляю себе армию, в кот. командир "повинен домовлятися" с нижестоящими, с рядовыми. Армия стоит на приказах и безусловности их выполнения. Если в бою солдаты начнут обсуждать выполнять приказ или не надо...
Другой вопрос, что командир не должен быть самодуром.

теоретично, гражданьский як попадає в армію, то 3 міс. мала би бути "учебка", де його навчають воєнній справі, де він вчить статути на пам"ять та привчається до субординації

на практиці воно по іншому
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:28

  stm написав:
  detroytred написав:Ідеал і реалії -- між ними пропасть.
Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.

Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.

Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.

Там в Успіха не суспільство в мирному житті, а дорослі мужики (кожен зі своїм складним зформованим характером та ін., яких в одночас зібрали до купи і нарізали задач), які в тих умовах виконують завдання не квіти розсаджувати.
В умовах, де куди не ткни це порушення рівня злочинів.

І справа не у підтримці отієї поведінки або дій, про які казав Успіх, а в розумінні того, чому так відбувається.
У Вас є рецепти, як щоб було по-іншому? В студію.
Бо в отих мужиків від рядового до з великими зірками зробити по-іншому, ніж є по факту в Успіха, поки не виходить.

Навчіть їх. Розкажіть про приклади з сусідом в США або порівняння з орками.
Які ще рецепти приведення до норм?
В будівельника були більш реалістичні.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:42

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Ідеал і реалії -- між ними пропасть.
Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.

Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.

Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.

Там в Успіха не суспільство в мирному житті, а дорослі мужики (кожен зі своїм складним зформованим характером та ін.), які в тих умовах виконують задачу не квіти розсаджувати.
В умовах, де куди не ткни це порушення рівня злочинів.

І справа не у підтримці отієї поведінки або дій, про які казав Успіх, а в розумінні того, чому так відбувається.
У Вас є рецепти, як щоб було по-іншому? В студію.
Бо в отих мужиків від рядового до з великими зірками зробити по-іншому, ніж є по факту в Успіха, поки не виходить.

Навчіть їх. Розкажіть про приклади з сусідом в США або порівняння з орками.
Які ще рецепти приведення до норм?

Военные должны быть ещё более задротами в нормах права, чем гражданские. Точка. Военная служба самая организованная структура государства обычно. Именно нарушение военных и миграционных норм законодательства сложно к отмазыванию даже хорошими юристами.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:48

  stm написав:Военные должны быть ещё более задротами в нормах права, чем гражданские. Точка. Военная служба самая организованная структура государства обычно. Именно нарушение военных и миграционных норм законодательства сложно к отмазыванию даже хорошими юристами.

Війна - це умови неорганізованністі.
Можна лише зменшити її степень.

Це досягається підготовкою учасників. До війни.
Не встигли підготувати. Щоб можна було згідно норм. Красиво.
І що тепер?
Коли вкрай потрібен результат - захист країни. Для виживання.
Пропозиції які?

Ясї вже вище казав: почекайте, може дійти і до цивільних...
Поки віддувається в умовах порушень Успіх.

Мова не про те, як повинно бути, а про як є (подекуди) і чому. Чи можливо щось змінити і хто виконавці?
Вчора були пропозиції будівельника. Сьогодні Ваші.
Цікаво ж! (тільки оте Ваше порівняння, м'яко кажучи, недоречно. А так більше різних думок - цікавіше).
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:03

  detroytred написав:
  stm написав:Военные должны быть ещё более задротами в нормах права, чем гражданские. Точка. Военная служба самая организованная структура государства обычно. Именно нарушение военных и миграционных норм законодательства сложно к отмазыванию даже хорошими юристами.


І що тепер?
Коли вкрай потрібен результат - захист країни. Для виживання.
Пропозиції які?
Мова не про те, як повинно бути, а про як є (подекуди) і чому. Чи можливо щось змінити і хто виконавці?
Вчора були пропозиції будівельника. Сьогодні Ваші.

А де ваші пропозиції?))
Stm, вітаю та поділяю вашу думку. Скоро буду у столиці.
fler
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