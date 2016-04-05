Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:08

detroytred написав: stm написав: Военные должны быть ещё более задротами в нормах права, чем гражданские. Точка. Военная служба самая организованная структура государства обычно. Именно нарушение военных и миграционных норм законодательства сложно к отмазыванию даже хорошими юристами. Военные должны быть ещё более задротами в нормах права, чем гражданские. Точка. Военная служба самая организованная структура государства обычно. Именно нарушение военных и миграционных норм законодательства сложно к отмазыванию даже хорошими юристами.

Війна - це умови неорганізованністі.

Можна лише зменшити її степень.



Це досягається підготовкою учасників. До війни.

Не встигли підготувати. Щоб можна було згідно норм. Красиво.

І що тепер?

Коли вкрай потрібен результат - захист країни. Для виживання.

Пропозиції які?



Ясї вже вище казав: почекайте, може дійти і до цивільних...

Поки віддувається в умовах порушень Успіх.



Мова не про те, як повинно бути, а про як є (подекуди) і чому. Чи можливо щось змінити і хто виконавці?

Вчора були пропозиції будівельника. Сьогодні Ваші.

Цікаво ж! (тільки оте Ваше порівняння, м'яко кажучи, недоречно. А так більше різних думок - цікавіше). Війна - це умови неорганізованністі.Можна лише зменшити її степень.Це досягається підготовкою учасників. До війни.Не встигли підготувати. Щоб можна було згідно норм. Красиво.І що тепер?Коли вкрай потрібен результат - захист країни. Для виживання.Пропозиції які?Ясї вже вище казав: почекайте, може дійти і до цивільних...Поки віддувається в умовах порушень Успіх.Мова не про те, як повинно бути, а про як є (подекуди) і чому. Чи можливо щось змінити і хто виконавці?Вчора були пропозиції будівельника. Сьогодні Ваші.Цікаво ж! (тільки оте Ваше порівняння, м'яко кажучи, недоречно. А так більше різних думок - цікавіше).

Ваша защита открытого бездействия Успиха наблюдающего за совершением преступления в собственной части и только желающего написать рапорт на отпуск Вас не смущает?а рапорт он ведь разный бывает, не только на отпускструктура Украинской армии не идеальна, но она есть. Возвращаясь к ракетам: я видела в соседнем вагоне американских инструкторов, американских благотворителей и нашего воина. Сказать что это большой дядька - ничего не сказать, там рост и вес просто как 10 меня. Так вот к чему, он с ампутацией. Это сложно всегда, но что по вашему было первым его воля к победе над ампутацией или кучу гражданских людей с деньгами, современными протезами и т.д. и т.п. И моё мнение что первым я не вижу его протез, я вижу его желание стремится к идеалу как бы сложно не было, а у Успиха первым я вижу слабость. Если Успих победит - победит слабость. К идеалу надо стремиться и иметь волю к действию.