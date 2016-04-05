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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4340434143424343
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:07

stm
Не воспринимайте Успіха уж слишком прямолинейно и однозначно. :)
Тот разговор, который он описал, всё же больше шутливый. + хочется человеку подчеркнуть свои успехи - вполне естественное желание.
Но можете быть уверены, что ни один командир (если у него есть хоть капля мозгов) не поставит на важную для него работу солдата, которому не может доверять. И не поставит себя в сколько-нибудь сильную зависимость от солдата.

А насчёт опасности для командира и намёков на то, что у всех на руках оружие, это, действительно, есть. Почему и написал выше, что командир не может быть самодуром.
Случаи "несанкционированного" применения оружия бывали и в мирное время, при том что тогда скрыть это было невозможно и однозначно ожидало уголовное дело. (Это, кстати, бывало и в случае систематического применения описанных Будивельником "воспитательных" мер).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 чер, 2023 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:08

  detroytred написав:
  stm написав:Военные должны быть ещё более задротами в нормах права, чем гражданские. Точка. Военная служба самая организованная структура государства обычно. Именно нарушение военных и миграционных норм законодательства сложно к отмазыванию даже хорошими юристами.

Війна - це умови неорганізованністі.
Можна лише зменшити її степень.

Це досягається підготовкою учасників. До війни.
Не встигли підготувати. Щоб можна було згідно норм. Красиво.
І що тепер?
Коли вкрай потрібен результат - захист країни. Для виживання.
Пропозиції які?

Ясї вже вище казав: почекайте, може дійти і до цивільних...
Поки віддувається в умовах порушень Успіх.

Мова не про те, як повинно бути, а про як є (подекуди) і чому. Чи можливо щось змінити і хто виконавці?
Вчора були пропозиції будівельника. Сьогодні Ваші.
Цікаво ж! (тільки оте Ваше порівняння, м'яко кажучи, недоречно. А так більше різних думок - цікавіше).

Ваша защита открытого бездействия Успиха наблюдающего за совершением преступления в собственной части и только желающего написать рапорт на отпуск Вас не смущает? :) а рапорт он ведь разный бывает, не только на отпуск :) структура Украинской армии не идеальна, но она есть. Возвращаясь к ракетам: я видела в соседнем вагоне американских инструкторов, американских благотворителей и нашего воина. Сказать что это большой дядька - ничего не сказать, там рост и вес просто как 10 меня. Так вот к чему, он с ампутацией. Это сложно всегда, но что по вашему было первым его воля к победе над ампутацией или кучу гражданских людей с деньгами, современными протезами и т.д. и т.п. И моё мнение что первым я не вижу его протез, я вижу его желание стремится к идеалу как бы сложно не было, а у Успиха первым я вижу слабость. Если Успих победит - победит слабость. К идеалу надо стремиться и иметь волю к действию.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:12

  stm написав:..........
Ваша защита открытого бездействия Успиха наблюдающего за совершением преступления в собственной части и только желающего написать рапорт на отпуск Вас не смущает? :)
.....

Какого преступления?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:14

  fler написав:А де ваші пропозиції?))

Невже вони когось цікавлять?))

Можу повторити. Хоч, згоден, що прямо вони не визначались по цьому питанню.

Якщо вже і намагатись змінити, то це намагання повинно йти згори додолу.
Головний командир починає змінювати вимоги до своїх підлеглих. Вони змушені по ланцюжку вниз.

Наприклад, з менш серйозного моменту. (Серйозне не буду чіпати)):
Бо якщо генерал матом криє п-ковників (да ще й при підлеглих), то про яку субординацію (Флай згадував вище, що призваного цивільного треба навчити субординації) в підрозділі може йти мова...
Відсутність субординації стає і буде нормою.

Хоча по законах ... приниження гідності, образа підлеглого, порушення статутних відносин -- мабуть злочин-то.

І то - це з дивану думка.
Мені більш цікаво чому є так, як є.
Що і чи можна зробити нехай підкажуть оті, хто там в отих умовах.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:18

  ЛАД написав:
  stm написав:..........
Ваша защита открытого бездействия Успиха наблюдающего за совершением преступления в собственной части и только желающего написать рапорт на отпуск Вас не смущает? :)
.....

Какого преступления?

Аморального описанного в УК )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:25

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:..........
Ваша защита открытого бездействия Успиха наблюдающего за совершением преступления в собственной части и только желающего написать рапорт на отпуск Вас не смущает? :)
.....

Какого преступления?

Аморального описанного в УК )))

А конкретнее?
ЛАД
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  #<1 ... 4340434143424343
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