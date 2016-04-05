Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:44

Shaman написав: ..........

окрім об'єктивної інфо дуже важливо - повнота (а не частина), формат подачі й акценти. бо можна отримати на виході зовсім інший результат. я дуже звертаю уваги на акценти, багато хто їх так розставляє, що начебто об'єктивна інфо перетворюється на розповсюдження паніки.



але формально довести та розділити це складно, чим й користуються окремі форумчани. чи ви не бачите, що окремі представники явно просувають расейські наративи? не знаєте таких? ..........окрім об'єктивної інфо дуже важливо - повнота (а не частина), формат подачі й акценти. бо можна отримати на виході зовсім інший результат. я дуже звертаю уваги на акценти, багато хто їх так розставляє, що начебто об'єктивна інфо перетворюється на розповсюдження паніки.але формально довести та розділити це складно, чим й користуються окремі форумчани. чи ви не бачите, що окремі представники явно просувають расейські наративи? не знаєте таких?

Давненько не вижу.Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".